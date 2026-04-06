新生活シーズンに向けて、髪も整う新習慣を提案　シルクのような艶やかな髪が叶うKINUJO初のブラシシリーズ「Silky brush Series」誕生

株式会社KINUJO

株式会社KINUJO（キヌージョ、本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田智章）は、KINUJO初となるヘアブラシシリーズ「KINUJO Silky brush Series」を、2026年4月下旬より順次発売いたします。ラインアップは、持ち運びに便利なミラー付きブラシ「KINUJO Silky jewel brush（キヌージョ シルキー ジュエルブラシ）」、毎日のブラッシングからバスタイムまで使える「KINUJO Silky treatment brush（キヌージョ シルキー トリートメントブラシ）」、そして繊細なスタイリングに適した折りたたみコーム「KINUJO Silky jewel comb（キヌージョ シルキー ジュエルコーム）」の3種です。

KINUJOはこれまで、ヘアアイロンやドライヤーを通じて、“髪へのやさしさ”と“仕上がりの美しさ”を追求してきました。そうしたブランドの思想を、より日常的に、より幅広い方に届けたいという想いから誕生したのが、今回のブラシシリーズです。毎日のヘアケアを支える新たなアイテムとしてもお使いいただけるシリーズです。

近年、ヘアケア市場ではセルフケア意識の高まりを背景に、ブラシ・コームカテゴリーへの関心も高まっています。KINUJOはこうしたニーズに応えながら、スタイリング家電、ヘアケア剤に続く新たな接点として、本シリーズを通じてより幅広いヘアケア体験を提案してまいります。

■KINUJO Silky brush Series コンセプト―シルクの輝きを、その手に。―

「KINUJO Silky brush Series」は、KINUJOの象徴である「シルクプレート(R)」から着想を得て誕生しました。流れるシルクのような美しさと、思わず持ち運びたくなるジュエルの煌めきをデザインに落とし込み、毎日のブラッシング時間を、髪を整えるだけでなく、気分まで整える時間へと変えていきます。“かわいいのに頼もしい”存在として、髪の絡まりをやさしくほぐし、とかすたびに艶めく髪へ。

日常使いはもちろん、ギフト需要にも応えるシリーズです。

■製品ラインナップ

＜KINUJO Silky jewel brush＞

いつでもどこでも、シルクのようなツヤ髪へ。

ミラー付きで持ち運びに便利な、持ちやすさにこだわったヘアブラシです。シルク成分配合の「シルクスムースピン」が髪のうるおいを保ちながら、さらりとした指通りとまとまりのある仕上がりへ導きます。さらに、静電気除去防止成分配合ピンにより、ブラッシング時の広がりやパサつきを抑えます。2段階構造のピン設計で髪の「表面」と「根元」に段階的にアプローチし、絡まりを無理なくほぐしながら、髪への負担を軽減します。先端を丸く仕上げたピンが頭皮にもやさしく、心地よい使用感です。

本シリーズを実際に体験した美容師からは、以下のような声が寄せられました。

＜ayaka 氏 コメント＞

「ひっかかりにくく、スルスルと通る使い心地が印象的でした。ハイトーンの髪でもまとまりやすそうで、鏡付きという点も外出先で使いやすいポイントだと思います。」

＜西田智美 氏 コメント＞

「見た目の可愛さはもちろん、毛あたりがやわらかく、髪や頭皮への負担を抑えながら使えそうだと感じました。美髪を意識している方や、持ち運び用のブラシを探している方におすすめです。」

＜KANAKO 氏 コメント＞

「ブラシの硬さがちょうどよく、普段あまりブラシを使わない方でも取り入れやすいアイテムだと感じました。コンパクトでデザイン性も高いので、ブラシに馴染みのない方へのきっかけにもなりそうです。」

＜KINUJO Silky treatment brush＞

毎日のブラッシングで、シルクのようなツヤ髪へ。

インバス・アウトバスの両方で使用できる柄付きブラシです。シルク成分配合の「シルクスムースプラスピン」が髪のうるおいを保ちながら、さらりとした指通りとまとまりのある仕上がりへ導きます。さらに、静電気除去防止成分に加え、ケラチン成分配合ピンを採用。ブラッシングやブロー、トリートメント時など、さまざまなシーンで活躍します。2段階構造のピン設計で髪の「表面」と「根元」に段階的にアプローチし、絡まりを無理なくほぐしながら、髪への負担を抑えます。先端を丸く仕上げたピンが頭皮にもやさしく、快適な使い心地です。

＜永井レイ 氏 コメント＞

「毛足が長く、軽い力でも髪の奥までしっかり通せる印象でした。可愛すぎないデザインなので、女性だけでなく男性にも提案しやすく、ギフトにも良いと思います。」

＜杏樹 氏 コメント＞

「しっかり髪に通せる感覚があり、多毛の方やくせ毛の方にも使いやすそうだと思いました。自宅でのブラッシングやブローに取り入れやすく、存在感のあるブラシだと感じます。」

＜KANAKO 氏 コメント＞

「3商品の中で最も印象に残ったアイテムです。後頭部の内側までしっかり通しやすく、ドライ前のコーミングやうねり対策にも使いやすいと感じました。ボブやショートなど、シルエットをきれいに見せたいスタイルの方にもオススメです。」

＜KINUJO Silky jewel comb＞

ひと撫でで繊細に、シルクのようなツヤやかな髪へ。

持ち運びに便利な折りたたみ式コームです。スワロフスキー(R)をあしらった上品なデザインで、コームを持つ手の所作まで美しく見えるこだわりの設計です。コーム部分には、シルクのしなやかさと艶やかさを表現したシルキークロム加工を施し、なめらかな櫛通りを実現。静電気によるダメージを軽減しながら、前髪や毛流れなどの繊細なスタイリングにも使いやすい仕様に仕上げました。さらに、人間工学に基づいたデザインにより、心地よくなめらかに開閉でき、外出先でのお直しにも活躍します。

＜永井レイ 氏 コメント＞

「前髪のある方や、重めのぱっつん前髪などを整えたい方に特にオススメです。可愛さがありながらサロンワークにもなじみやすく、自分でも使いながらお客様にもおすすめしたくなるコームだと感じました。」

＜ayaka 氏 コメント＞

「使い心地がよく、持ち運び時の耐久性にも安心感がありました。外出先でのお直し用として使いやすく、日常的にポーチに入れておきたくなるアイテムです。」

＜KANAKO 氏 コメント＞

「ルックスの完成度が高く、シルバーやパール感のあるデザインがとても印象的でした。コームの粗さや耐久性もちょうどよく、髪全体にも通しやすいので、長く愛用したくなるアイテムだと感じました。」

■製品概要

製品名：KINUJO Silky jewel brush（キヌージョ シルキー ジュエルブラシ）

価格：3,300円（税込）

カラー：パールホワイト／パールモカ／パールピンク

製品名：KINUJO Silky treatment brush（キヌージョ シルキー トリートメントブラシ）

価格：3,960円（税込）

カラー：ミラーホワイト／ミラーブラック／ミラーピンク

製品名：KINUJO Silky jewel comb（キヌージョ シルキー ジュエルコーム）

価格：2,970円（税込）

カラー：ホワイト／モカ／ピンク

発売日：2026年4月下旬予定

販売場所：バラエティショップ・公式オンライン・サロン

■KINUJOについて

KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに“美を彩る”企業を目指しています。すべての人の‟内面の美“を開花させるというフィロソフィーのもと、使う人の快適性と高機能を両立させる妥協のない製品創りを自負しております。2012年の創業以来、一貫した理念を貫き“ヘアケア家電のパイオニア”としてこれからも美容家電業界に貢献して参ります。

■会社概要

商号：株式会社KINUJO（キヌージョ）

代表取締役：浜田 智章

所在地：東京都千代田区六番町7-11

URL：https://www.kinujo.jp/