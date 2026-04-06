最先端AI技術のSpakona、防衛テック領域へ本格参入

株式会社Spakona

株式会社Spakona（本社：東京都渋谷区 代表取締役：河崎 太郎）は、防衛分野におけるAI・数理最適化技術の活用を目的に、防衛テック領域への本格参入を開始しました。民生領域で培ってきた高度なAI技術を防衛分野へ展開し、日本の安全保障を支える技術的取り組みの高度化に貢献してまいります。

■防衛テック領域への参入背景

AIや数理最適化、シミュレーション技術をはじめとする先端技術は、産業・研究分野にとどまらず、安全保障領域においても重要性を増しています。防衛分野では、運用環境の複雑化や意思決定の高度化が進む中で、従来の装備開発に加え、ソフトウェアやAIを中核とした柔軟かつ迅速な技術活用が不可欠となりつつあります。

特に近年は、民生分野で発展したAIや数理最適化技術を防衛分野にも応用する「デュアルユース（Dual Use）」の流れが加速しており、産業用途で培われたアルゴリズムや制御技術が、防衛分野における意思決定支援、運用効率化、リスク低減などに寄与する可能性が高まっています。

Spakonaはこれまで、民生分野および研究分野において、複雑な制約条件下での意思決定や制御をAIで最適化する技術開発に取り組んできました（*1）。こうした技術的蓄積は、防衛分野においても有効に機能すると考えています。

その技術的有効性は、2025年に実施された防衛装備庁主催「第4回 空戦AIチャレンジ」オープン部門において、技術検証の場において一定の評価を得たことを示す結果となりました(*2)。これらの実績を踏まえ、Spakonaは「アルゴリズム・AI・数理モデル」を起点としたアプローチを強みとし、防衛分野における新たな技術選択肢を提供するべく、防衛テック領域への本格参入を決定しました。

*1 【導入事例】3次元データ×AIで引っ越しの見積り業務を効率化：http://note.com/spakona_ai/n/nf9c4fbc08af8

*2 最先端AI技術のSpakona、防衛装備庁主催「第4回 空戦AIチャレンジ」オープン部門で総合1位を獲得：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000134977.html

■今後の展望

現在Spakonaは、防衛省や防衛装備庁との協業を通じ、防衛分野におけるAI技術の実証・研究開発を進めています。今後はこれらの取り組みを基盤とし、防衛分野におけるAI活用の対象領域や連携先をさらに拡大していく予定です。

同時に、民生分野で培った技術を防衛分野へ、安全保障の観点を踏まえながら適切に応用することで、「技術を通じて社会の安全と持続性を支える」という役割を果たしていきます。

■ Spakona 代表取締役 河崎 太郎（Taro Kawasaki）コメント

AIや数理最適化といった技術は、特定の分野に閉じたものではなく、社会全体を支える基盤技術になりつつあります。私たちは民生分野で磨いてきた技術を、防衛という重要な領域においても活かすことで、より安全で持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。防衛分野特有の要請や責任を深く理解しながら、信頼される技術パートナーとして取り組みを進めてまいります。

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Spakonaではエンタープライズ向けAIシステムの開発で培った技術力を基盤に、新たに防衛テック領域への参入を開始します。事業拡大に伴い、サービス開発やAI・システム開発を担っていただくエンジニア職の方を募集しています。募集職種の詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://ionian-tarn-ecc.notion.site/Spakona-1b5d837004da8082849ceda4cf41ce13

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■株式会社Spakona 会社概要

株式会社Spakonaは、最先端AI技術のコンサルティングから開発、運用・保守までを一貫して手がけるAIテクノロジーカンパニーです。画像処理、3次元処理、数理最適化など幅広いAI技術を強みとし、企業課題に応じて最適な技術選定と実装を行っています。製造や物流、サービス業など多様な分野で支援してきた実績を持ち、トヨタ自動車株式会社やアート引越センター株式会社をはじめとする大手企業との協業も多数行ってきました。2026年からは、民生分野で培ったAI・数理最適化技術を基盤に、防衛テック領域へも本格参入し、防衛分野におけるAI活用の研究・実証を進めています。

名称 ：株式会社Spakona

所在地 ：東京都渋谷区東2-17-11 東SSビル6階

代表者 ：代表取締役社長 河崎 太郎

創業日 ：2020年8月7日

事業内容：法人向けソフトウェアサービスの企画・開発・運営

会社HP：https://spakona.co.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_8904649