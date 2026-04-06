2.5次元アイドルグループ「すたぽら」結成5周年！初の生アコースティックライブで紡いだ“次の物語”

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「すたぽら」は、2026年4月2日に結成5周年を迎えました。同日には周年記念配信を実施し、グループ史上初となる“生アコースティックライブ”に挑戦。さらに本配信をもってメンバーのReluが活動の一区切りを迎え、5人での節目を刻みました。そして2026年4月4日の配信では、新体制初となるビジュアルを公開。Coe.、くに、こったろ、如月ゆうによる新たなスタートを切ったことを発表いたしました。

■5周年という節目に挑んだ“初の生アコースティックライブ”「今のすたぽらの音楽」を真っ直ぐ届ける試み

4月2日の周年配信では、「5人で迎える最後の節目に、今できる最高の音楽を通してファンの皆さんに感謝を届けたい」というメンバーの意向から、グループ初となる“生アコースティックライブ”を実施しました。演出面では、ファンから寄せられたメッセージの寄せ書き映像から始まり、これまでの活動とファンとの軌跡を振り返る構成に。アコースティックアレンジを加えた「First Star」、「Blessing（cover）」、「SPIRIT」、「小さな恋のうた（cover）」、「花束のような毎日を」、「SOAR」を披露し、原点から現在までをつなぐストーリー性のある内容となりました。ライブ中盤では、メンバー4人からReluへ、またReluから4人へ向けた手紙の朗読も行われ、5周年という節目にふさわしい、温かくも力強い時間となりました。

■“終わらない歌を”5人最後のオリジナル楽曲を発表！別れを”次の物語”へとつなぐメッセージ

5周年を記念して発表された周年楽曲は、5人で制作する最後のオリジナル楽曲「星彩のセレナーデ」。作曲はメンバーのReluが担当し、「後から聴いても支えになる曲にしたい」という想いが込められています。楽曲の核となるのは「終わらない歌を」というフレーズ。これは、聴き続ける限り楽曲は生き続け、想いは終わらないというメッセージを象徴しています。また、「星」をコンセプトとするグループらしく、夜空や星のモチーフを用いながら、「夜は決して怖いものではなく、輝きに満ちている」という前向きな世界観を表現。別れを悲しみとしてではなく、「次の物語へ進むための一歩」として描いています。

さらに、MV内に登場する“リボン”の演出が印象的で、場面が変わっても途切れず現れることで「想いの継続」や「バトン」を象徴。「幸せだ」と言い切らず「幸せだと信じていたい」とすることで、誰一人取り残さない感情を共有できる一曲となっております。

《星彩のセレナーデ》



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TYLHPF7kGU8 ]

なお、本配信をもってメンバーのReluはグループとしての活動に一区切りを迎えました。5周年という節目に際し、Reluからもグループとファンへの感謝を伝えるコメントが届いています。

「たくさん走り抜けた5周年までの道のり、Reluはきっとどうしたって忘れられないんだと思います。それくらい自分の人生において、たくさんのものを得た5年間でした。すたぽらを、Reluを、愛してくれて本当にありがとうございました！自分が大切にしてきた、そしてみんなも一緒に大切にしてくれたすたぽらというグループをこれからも第一のファンとして応援し続けます！」

■新体制での再出発、キービジュアル公開！テーマは「多様性」

5周年という大きな節目を経て、新たな一歩を踏み出したすたぽら。これまで紡いできた物語と想いを受け継ぎながら、新たに描く「次の物語」がここから始まります。4月4日の配信では、新体制初となるキービジュアルを公開しました。コンセプトは「多様性」。

すたぽららしいポップで可愛らしい世界観をベースにしながら、メンバーそれぞれの個性を際立たせたデザインとなっています。例えば、クールさが魅力のこったろには黒を基調とした衣装を採用するなど、メンバー全員が同じ“かわいい”ではなく、それぞれの「好き」や「個性」を尊重したビジュアルに仕上げています。

4月4日の配信は、新体制での初の生放送でもあり、新章の幕開けを象徴する場となりました。音楽、ビジュアル、そして表現のすべてにおいて進化を続ける彼らの挑戦に、今後もぜひご注目ください。

＜メンバーコメント＞

Coe.

5周年、たくさんの愛をほんとうにありがとう！！！

この5年目は節目ということで、音楽にライブに活動に、とにかく君にお返ししたいの気持ちで突っ走ってきたけど、また君から幸せのお返しをもらいすぎちゃってる気がする。6年目は変化の年でもあって、またたくさんの壁があると思うけど、信じて見ていてくれたら嬉しいです。だいすき！！

くに

すたぽら5周年！支えてくれて本当にありがとう！

この5年間、色々な挑戦やライブなど、常にドタバタな毎日だったけど君が本気で支えてくれたからこそ僕にとってどれも大切な時間と思い出になりました！

6年目は新しい形としてスタートすることになります。不安がないわけではないけれど、夢に向けてさらに成長していく姿を君に見せ続けるし、必ずもっと君を幸せにするからこれからもそばにいて欲しい、約束だよ。

如月ゆう

5周年を迎え、新しい一年がスタートしました。

今年から「すたぽら」は新体制となり、新しい形で歩んでいくことになります。僕たちはこれを物語の終わりではなく、新しいスタートだと思っています。

6年目に入るということで僕も新しいチャレンジを始めていて、6年前の僕に胸を張って「成長したよ。今までの努力は無駄じゃなかったよ」と言えるように日々精進していきます！

これからも「すたぽら」をよろしくお願いします！！

こったろ

5周年、今まで支えてくれて本当に感謝でいっぱいです。歌に本気で向き合う自分も、みんなを笑顔にしにいくぶっ飛んだ自分も、裏で支える自分も、全部ひっくるめてこったろです。やりたいことも、やるべきことも、まだまだ山ほどあるけど、その分ワクワクしてます。6年目も変わらず走り続けるので、これからもよろしくお願いします！

＜新ビジュアル＞

Coe.くに

■「すたぽら」について

こったろ如月ゆう

「君を導くいちばん星に」をキャッチコピーに、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソング動画や

オリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。YouTubeチャンネル登録者数は約65万人。今勢いを増している個性豊かなメンバーが集まった2.5次元アイドルグループです。

メンバー（左から/括弧内は読み方）

くに、Coe.（こえ）、如月ゆう（きさらぎゆう）、こったろ

【YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@starpola

【X】

https://twitter.com/StarPola_info

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/112_1_e773d5e64d76a6f8b75cf08dcbb395da.jpg?v=202604061251 ]