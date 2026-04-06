【株式会社ULUCUS PARK】ロート製薬株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

株式会社ULUCUS PARK

株式会社ULUCUS PARK（本社：北海道札幌市、代表取締役 赤坂 慧、以下「ULUCUS PARK」）は、ロート製薬株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 瀬木 英俊、以下「ロート製薬」）と資本業務提携を行うことについて合意しましたので、お知らせいたします。

～ウェルビーイング向上に向けた次世代教育モデルを共創～

本提携により両社は、日本初となる「子どもの運動・睡眠・栄養といったデータを統合的に取得・分析し、教育と育成に還元するウェルビーイング教育モデル」の構築を目指します。

「科学的エビデンスに基づく教育モデルの構築」「未来の人材育成」を目的に、教育とヘルスケアの融合による新たな価値創出を推進してまいります。

■提携の背景

近年、子どもたちの運動不足、睡眠の質の低下、栄養バランスの乱れ、近視の進行やメンタル不調といった課題が顕在化しており、身体・生活習慣・教育を横断した包括的なアプローチが求められています。



ULUCUS PARKは、日本初のマルチスポーツ専門施設として、マルチスポーツを通じて12歳以下の成長で最も重要と言われている「動作取得・睡眠力・栄養取得力・非認知能力」などを統合的に育み、子どもたちの“生きる力”を高めるとともに、未来の人材育成に寄与する教育事業を展開しています。

「12歳以下の身体づくりから、未来の選択肢を最大化する」という理念のもと、一人ひとりの成長を可視化・最適化することで、12歳以降の挑戦を自ら選択できる状態をつくることを目指しています。

世界では、12歳以下の身体づくりは“人生の土台”として、健康寿命の向上や医療費の削減、社会全体の生産性にも影響する重要な領域とされていますが、日本ではその重要性が十分に体系化されていないのが現状です。

現在は北海道エリアを中心に、多様な企業・自治体・教育機関との連携を通じた地域共創を推進し、身体づくり教育を起点としたまちづくりモデルの構築に取り組んでいます。

この身体づくりを通し、個人の可能性を最大化するだけでなく、社会の未来をつくる人材を育成する“起点”として、スポーツ・教育・ヘルスケア・まちづくりを横断した持続可能な地域と社会を実現する新たなインフラの構築に貢献してまいります。



ロート製薬は、医薬品・食品・ヘルスケア領域における研究開発力を活かし、目薬を中心としたアイケアやスキンケア事業、健康食品・サプリメント事業など「人々の健康と幸福」に寄与する事業を推進しています。

2030年総合経営ビジョン「Connect for Well-being」のもと、世界中の人々の健康と幸福に貢献することを目指しており、持続可能な社会の実現に向けて、健康寿命の延伸に寄与する取り組みを積極的に推進しています。

同社は子どもたち次世代の支援活動やヘルスケア啓発にも力を入れております。



このような中で、両社の知見や技術、リソースを掛け合わせることで、12歳以下の子どもたちの成長を科学的に支える新たな教育・ヘルスケアモデルの構築が可能になると考え、本提携に至りました。

■提携の主な内容

「子どもの運動・睡眠・栄養・視機能データを統合的に取得・分析し、教育と育成に還元するウェルビーイング教育モデル」の構築を目指してまいります。

■今後の展望

子どもの運動・睡眠・栄養といったデータを統合的に取得・分析し、教育と育成に還元するウェルビーイング教育モデルの構築を推進します。

またサイエンスベースでの、マルチスポーツとヘルスケアの融合による新たな価値創出や啓発をはかっていきます。

■会社概要

・ロート製薬株式会社

所在地：大阪府大阪市生野区巽西1-8-1

Web：https://www.rohto.co.jp

・株式会社ULUCUS PARK

所在地：北海道札幌市中央区宮の森2条11丁目8番15号

Web：https://ulucuspark.com/(https://ulucuspark.com/)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ULUCUS PARK 広報担当

メール：info@ulucuspark.com