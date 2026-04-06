独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）より、『2026年度外国人学生のための進学説明会』運営業務を受託

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 増田智夫、以下「当社」）は、このたび独立行政法人日本学生支援機構（以下、「JASSO」）より、『2026年度外国人学生のための進学説明会（以下、「本進学説明会」）』の運営業務を受託いたしました。

本進学説明会は、日本国内の日本語教育機関等に在籍し、大学等への進学を目指している外国人学生等が、進学希望にあった進路選択をするために、JASSO主催にて参加大学等の個別相談ブースを設置し、教育、研究上の特色等に関する最新で的確な情報の提供を行うことを目的に実施するものです。本年度は、東京・大阪の２会場にて開催を予定しています。

当社は、本進学説明会の運営事務局及び会場運営業務を受託いたしました。本業務を通じて、外国人学生の皆様の充実した日本留学生活と、希望する進学先選択に貢献してまいります。

（2026年度外国人学生のための進学説明会）

■日程・会場（予定）

【東京会場】2026年7月1日（水）午前10時～午後４時

サンシャインシティ 文化会館展示ホールＤ（東京都豊島区東池袋３-１-１）

【大阪会場】2025年７月9日（木）午前10時～午後４時

大阪マーチャンダイズ・マートビル（ＯＭＭビル）Ａ・Ｂホール

（大阪府大阪市中央区大手前１－７－31）

■主 催

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）

■参加機関数（2026年3月25日現在）

大学・短大・高等専門学校・専門学校

東京会場：126機関/大阪会場：82機関/延べ機関数：208機関/実機関数：153機関

※東京・大阪両会場参加機関あり。

■イベント内容

・大学・短大・高等専門学校・専門学校と進学についての個別相談

・進路・在留資格などの総合相談

・進学情報についてのセミナー

・日本留学試験（EJU）相談

・TOEFL(R)相談

・書籍販売

・資料配布コーナー

【会社概要】

株式会社アクセスネクステージ

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

[創業/設立年月]1982年10月/ 2009 年10 月

[代表者] 代表取締役社⾧ 増田智夫

[事業内容] 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、グローバル人材支援事業

[URL] https://www.access-t.co.jp/nx/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（グローバル人材支援事業）

担当：長谷川

Tel：03-5413-7558（代) Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/