エレファントストーン、採用サイトを新規公開。映像制作や仕事の裏側にある“意志と覚悟”を可視化

株式会社エレファントストーン

株式会社エレファントストーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鶴目和孝）は、このたび採用サイト（ https://recruit.elephantstone.net/ (https://recruit.elephantstone.net/)）を開設・公開したことをお知らせいたします。

『ISHI - そう簡単に誇りが生まれるなら、私たちはいらない。』をコンセプトとし、私たちの価値観や事業内容を伝えるだけでなく、「誇りをつくる」という仕事の本質や、その裏側にある難しさ、そしてそれに向き合うために必要な“意志と覚悟”を伝えるためのサイトとして立ち上げました。

採用サイトの立ち上げ背景

◆採用サイトはこちら：https://recruit.elephantstone.net/

エレファントストーンはこれまで、「象る、磨く、輝かせる。」というコーポレートスローガンのもと、“誇りをつくる会社”として、映像を通じた価値づくりに取り組んできました。

その中で、私たちが大切にしている考え方やスタンスに対して、共感を寄せていただく機会も増えてきました。しかし同時に、この仕事の難しさや責任の重さまで十分に伝えきれていなかったのではないか、と考えるようになりました。

私たちの仕事は、決して華やかな側面だけではありません。お客様のパートナーとして伴走し続けること。期待を超えるアウトプットを出し続けること。お客様の意図や背景をくみ取りながら、本当に必要な価値をかたちにし続けること。

そのすべてにおいて、高い基準と責任が求められます。

そして、「誇りをつくる」ということ自体、決して簡単に実現できるものではありません。

お客様のパートナーとして向き合い続けること。目の前の仕事一つひとつに責任を持ち、やり抜くこと。そのすべてを、自らの意志で選び取り、積み重ねていくことでしか、誇りはカタチにならないと私たちは考えています。

採用サイトのコンセプトは『ISHI』

エレファントストーンは、その社名から、社内外で「エレファント」という愛称で親しまれることの多い会社です。しかし今回の採用サイトでは、あえて「ストーン（石）」にフォーカスを当てました。

この「ストーン」には、揺るぎない土台や、磨かれることで光を放つ原石としての「石」。そして、自ら選び取り、突き進む覚悟としての「意志」。これら2つの意味を重ねています。

華やかさや楽しさだけではない、仕事の難しさや責任の重さも含めて、それでもこの仕事に向き合い続けたいと思えるのか。その問いに対する一人ひとりの「意志」の集合体が、エレファントストーンという会社を形づくっていくと考えています。

本サイトでは、こうした私たちのリアルな実態や仕事への向き合い方を、できる限り率直な言葉で表現しています。

採用サイトの主なコンテンツ

本サイトでは、以下のようなコンテンツを通じて、エレファントストーンのリアルな実態を発信しています。

- キャリアの成長： 職種ではなく、自分の軸を決めて働く方針を紹介- パオン制度： 自分の存在理由を、自ら掴むための独自制度を紹介- 社員の意志： 働く意志や覚悟を軸にした社員インタビュー- 自社プロジェクト： 会社を誇れる場所にするための取り組みを紹介- 数字で見るエレファントストーン： 組織や映像制作の見えざる実態にまつわる数字を公開

意志を持って働くメンバーを積極採用中！

エレファントストーンは今後も、単にスキルや経験で人を採用するのではなく、「どのような意志で仕事に向き合うか」を大切にした採用を行っていきます。本サイトを通じて、弊社のリアルや考え方に触れたうえで、それでも「一緒に働きたい」と思っていただける方と出会えることを願っています。

▼募集職種一覧はこちら

https://recruit.elephantstone.net/jobs/

エレファントストーンについて

エレファントストーンは創業以来、“お客様のカタチにならない想い”に寄り添い、ずっと探していたパートナーとなることを大切にしてきました。映像のジャンルや予算に関わらず、どんな状況でもお客様に寄り添っていきたい。そんな想いから業界や業種問わず、さまざまな企業様の映像制作を手がけています。

2023年10月には初の海外拠点となるElephantStone (Thailand) Co., Ltd.、そして2025年7月に沖縄拠点を設立し、これまで以上に多種多様なニーズにお応えする体制を整えてきました。映像のかっこよさにこだわるだけではなく、本当の意味でお客様のパートナーとして共に映像をつくり、その先にある「誇り」を生み出すことを目指しています。