2・3月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞 決定

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

WEリーグでは、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰するWEリーグ月間ベストオフェンス賞 2・3月度の受賞選手が神谷 千菜選手(サンフレッチェ広島レジーナ)に決定いたしましたのでお知らせいたします。

2・3月度 WEリーグ月間ベストオフェンス賞

●神谷 千菜(https://weleague.jp/player/1646176/) 選手(サンフレッチェ広島レジーナ)

●対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ 第15節 サンフレッチェ広島レジーナ vs. 三菱重工浦和レッズレディース

●対象シーン

84分 難しい体勢からチームを勝利に導く逆転ゴール

プレー映像はこちらから :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

●選手コメント

「このたびは、2・3月度の月間ベストオフェンス賞に選出いただきありがとうございます。

自分らしい得点の形、そしてレジーナでのデビュー戦ゴールでもあったので記憶にも残っていますが、このように評価していただけてとても嬉しく思います。

チームメイトやファン・サポーターの皆さんと喜びの瞬間をたくさん分かち合えるよう、これからも頑張りたいと思います！」

●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）

「高い身体能力と鋭いゴール嗅覚を余すところなく示した得点だったと思います。下がりながらの難しい態勢でもヘディングで合わせ見事にゴールへつなげました。サポーターの声援に後押しされるようにボールはゴールに吸い込まれ、観ている人の心をつかむ瞬間を生み出した、素晴らしいプレーだったと思います。」

○特設ページはこちらから

詳細を見る :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要

○対象大会

・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外

○対象選手

・上記大会に出場した全選手

〇表彰対象月

8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）

○選考方法

・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦

・ファン・サポーター投票を実施

・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する

○選考委員

選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)

選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)

選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)

○発 表

原則、当該月の翌月に発表