2・3月度 WEリーグ 月間ベストディフェンス賞 決定

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

WEリーグでは、各月の2025/26 SOMPO WEリーグにおいて活躍した選手を表彰するWEリーグ月間ベストディフェンス賞 2・3月度の受賞選手が久野 吹雪選手(アルビレックス新潟レディース)に決定いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

2・3月度 WEリーグ月間ベストディフェンス賞

●久野 吹雪(https://weleague.jp/player/1100808/) 選手(アルビレックス新潟レディース)

●対象試合

2025/26 SOMPO WEリーグ 第16節 セレッソ大阪ヤンマーレディース vs. アルビレックス新潟レディース

●対象シーン

67分 得点機を阻止したナイスセーブ

プレー映像はこちらから :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

●選手コメント

「2・3月度月間ベストディフェンス賞に選出、投票していただきありがとうございました。とても嬉しいです！相手のクロスに対してポジショニングから移動がスムーズだったのと、シュートに対してブロックの形を作り対応できたこと、有吉選手がこぼれたボールをクリアしてくれたおかげで成立したプレーです。これからもチームのために身体を張り、フィールドプレーヤーと協力しながら新潟Lのゴールを守ります。」

●選出理由（選考委員長：海堀あゆみ）

「ニアに走り込む相手選手への対応をはじめ、難しい局面でも瞬時のステップで距離を詰め、最後まで身体と手を残して対応し、味方選手がゴールカバーに入り、チーム全員の守る気持ちが結実した中で生まれたプレーだったと思います。多くの人が「やられた」と感じる場面で見せたビッグセーブは、久野選手の瞬時の反応とテクニックが光った、まさに守護神と言える素晴らしいプレーでした。」

○特設ページはこちらから

詳細を見る :https://weleague.jp/monthly-offensedefense/202526/

■WEリーグ月間オフェンス賞・月間ディフェンス賞 概要

○対象大会

・2025/26 SOMPO WEリーグ ※WEリーグ クラシエカップは対象外

○対象選手

・上記大会に出場した全選手

〇表彰対象月

8月／9月／10月／11・12月／2・3月／4・5月（全6回）

○選考方法

・各クラブがオフェンス・ディフェンスシーンを推薦

・ファン・サポーター投票を実施

・月間ベストオフェンス賞・月間ベストディフェンス賞選考委員会を開催し、上記クラブ推薦とファン投票の結果を踏まえて、各賞を決定する

○選考委員

選考委員長 海堀 あゆみ(WEリーグ理事)

選考委員 近賀 ゆかり(WEリーグ特任理事)

選考委員 川島 健司(読売新聞東京本社編集委員)

○発 表

原則、当該月の翌月に発表