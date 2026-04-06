ピエール・ガスリー、ラコステのブランドアンバサダーに就任

株式会社 ラコステ ジャパン

2026 年4月6日（月）、フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE（ラコステ）は、世界で活躍するフランス人レーシングドライバー、ピエール・ガスリー（Pierre Gasly）がラコステのアンバサダーに就任したことを発表しました。テニスやゴルフに情熱を持ち、スポーツ、スタイル、カルチャーを横断する感性を持つ彼は、ラコステのアンバサダーとして、メゾンを象徴するポロシャツを体現していきます。

1996年にフランス・ルーアンで生まれたピエール・ガスリーは、6歳でレーシングカートを始め、モータースポーツの階段を急速に駆け上がりました。2017年にフォーミュラ1デビューを果たし、その後フランスのモータースポーツ界を代表する存在のひとりとして確固たる地位を築いています。2019年にはブラジル・グランプリでフランス人最年少となる表彰台を獲得。翌2020年にはモンツァで行われたイタリア・グランプリで優勝し、1996年以来となるフランス人ドライバーの勝利をもたらしました。

サーキットでの実績に加え、ピエール・ガスリーはフィールドの外でも存在感を放っています。スタイルとパフォーマンスを両立するその姿は、スポーツとカルチャーが自然に交差する現代のアスリート像を体現しており、ラコステのDNAとも深く共鳴しています。

こうした背景のもと、ピエール・ガスリーはラコステのポロシャツの象徴的存在としてその魅力を体現します。テニスプレーヤーにさらなる動きやすさと新たなエレガンスをもたらすためにルネ・ラコステが考案したポロシャツは、時代を超えて受け継がれ、現代のワードローブに欠かせないアイテムへと進化しました。スポーツとスタイルの交差点に位置するこの一着は、創業以来ラコステが体現してきたスポーツ・エレガンスを象徴しています。

ピエール・ガスリーを迎えることで、ラコステはスポーツとの歴史的な対話を継承しながら、メゾンの価値観と響き合うフランス人としての歩みと自然体のエレガンスを体現する存在とともに、国際的なプレゼンスをさらに強化していきます。本コラボレーションは、今後数ヶ月にわたり複数のプロジェクトとして展開される予定です。

「ピエール・ガスリーは、ラコステ創業以来のパフォーマンスと粘り強さの精神を体現しています。彼の国際的なキャリア、高い志、そしてテニスやゴルフといった分野への親和性は、私たちの世界観と強く響き合っています。彼をメゾンのアンバサダーとして迎え、新たな章をともに歩めることを大変嬉しく思います。」

- ラコステCEO エリック・ヴァラ

「ラコステは、スポーツの伝統を現代的なスタイルへと昇華させてきた、フランスを象徴するメゾンです。中でもポロシャツはその最も象徴的な存在であり、テニスコートで生まれながら、今では自然体のエレガンスを体現するアイテムとなっています。その“顔”の一人として関われることを大変光栄に思うとともに、今後のさまざまな取り組みを通じて、この関係をさらに発展させていけることを楽しみにしています。」

- ピエール・ガスリー



■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した1933年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。