結成5周年を迎えた櫻坂46、初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』4月11日(土)・12日(日)に「ABEMA PPV」で生放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年4月11日(土)・12日(日)に、結成5周年を迎えた櫻坂46による初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて両日生放送いたします。

このたび「ABEMA PPV」での生放送が決定した『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、櫻坂46のデビュー5周年を記念して開催されるアニバーサリーライブであり、グループにとって初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演となる特別なステージです。

グループ史上最大規模の会場で行われる本公演では、これまでの歩みを体現するパフォーマンスとともに、さらなる進化を感じさせるステージが繰り広げられます。

本公演は、2026年4月4日(土)12時よりチケット販売（※1）を開始し、各日4,600円（税込）で購入・視聴することができます。（※2）また、チケットを購入された方は、4月25日(土)・26日(日)に実施されるリピート配信でも本編を視聴いただけます。（※3）

限界を超え続ける彼女たちの挑戦を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）本公演の見逃し配信はございません。後日、同じライブを再度視聴することができるリピート配信にてお楽しみいただけます。

■「ABEMA PPV」／『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』生放送 概要

(C)Seed & Flower合同会社

▼放送日時

・生放送

【DAY1】2026年4月11日(土)17時30分開演（放送開始16時30分～）

【DAY2】2026年4月12日（日）17時30分開演（放送開始16時30分～）

・リピート配信

【DAY1】2026年4月25日(土)18時30分開演（放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年4月26日(日)18時30分開演（放送開始17時30分～）

▼視聴料金

【一般チケット】各日4,600円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

▼販売期間

・生放送

【DAY1】2026年4月4日(土)12時～2026年4月11日(土)21時

【DAY2】2026年4月4日(土)12時～2026年4月12日(日)21時

・リピート配信

【DAY1】2026年4月11日(土)21時～2026年4月25日(土)18時30分

【DAY2】2026年4月12日(日)21時～2026年4月26日(日)18時30分

▼視聴・購入ページ

【生放送】

DAY1：https://abema.tv/live-event/62ecfea8-a0b7-4a54-a5cb-c808207375fc

DAY2：https://abema.tv/live-event/6fbead49-f32c-46fc-8759-827168f0fb0c

【リピート配信】

DAY1：https://abema.tv/live-event/f292ebf9-d5c8-44a5-a94c-bd07b83a00a9

DAY2：https://abema.tv/live-event/af853ab0-e006-4d52-bda0-f44470c21dd8

※本放送は、4月25日(土)・26日（日）に専用ページにて、各公演同じ内容をもう1度配信(リピート配信)します。本公演のチケットをご購入いただいた方は、リピート配信も視聴いただけます。

※本放送は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。

※本放送は、海外(VPNを含む)からは視聴いただけません。

※放送時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

※チケット購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・払い戻しはできません。

※放送には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※上記概要は予告なく変更する場合がございます。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。