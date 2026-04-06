【初夏限定】“もっちり食感×宇治抹茶”の美味「つばらつばら 抹茶」。発売30周年のベストセラー銘菓の新風味を4月11日(土)より新発売いたします。

株式会社 鶴屋吉信

和菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、“もっっちり・しっとり”食感で長年ご愛顧いただいております銘菓「つばらつばら」に“石臼挽き宇治抹茶”をこめて仕上げた新作を、2026年4月11日（土）より「つばらつばら 抹茶」として全国の店舗にて新発売いたします。また店頭販売に先駆け、本日2026年4月6日（月）より、公式オンラインショップにて先行予約の受付を開始いたしました。

■公式オンラインショップ

「つばらつばら 抹茶」関連商品ページ

https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara-matcha(https://shop.tsuruyayoshinobu.jp/collections/tsubaratsubara-matcha)

※2026年4月6日（月）12:00頃よりご注文受付を開始

●特別イベント先行ご試食でのお声

2026年3月13～14日に京都本店にて開催いたしました、日本茶×和菓子の魅力をさぐる特別イベントにて先行でご試食いただき、ご好評をいただいた商品の正式発売となります。

「もちもち食感の焼き皮と抹茶餡の相性が良く、甘味もすっきりとしていて美味しかった」

「抹茶味は甘すぎず、つばらつばらのやみつき感もあってお土産にぴったりだと感じました」

「もちもち食感の焼き皮と抹茶餡の相性が良く、甘味もすっきりとしていて美味しかった」

「お茶の風味を生かしながら、甘さ加減が絶妙でした」

など、ご好評のお声を多数いただきました。ぜひこの美味しさを、全国の皆様にもご賞味いただけますと幸いです。

『茶師と愉しむ、和菓子とお茶を味わう会』イベントレポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000045479.html

■鶴屋吉信の「つばらつばら」とは

イベントでのご試食のようすイベントでのご試食のようす

「つばらつばら」は、1996年（平成8年）に発売されました、京菓匠 鶴屋吉信のベストセラー焼菓子です。もち粉と小麦粉をあわせた独自の配合の「もっちり・しっとり」独特の食感の焼皮で、十勝産小豆を使用したまろやかな味わいと優しい甘みの小倉あんをたっぷりと包んだ美味しさ。

皆様に愛されて、本年でめでたく発売30周年を迎えた人気銘菓でございます。

左から「つばらつばら 抹茶」「つばらつばら」

このたび、その「つばらつばら」に新たに初夏の季節限定風味「抹茶」が新登場いたします。焼皮にも、あんにも、“石臼挽き宇治抹茶”をふんだんに使用。昨今、国内外にて注目を浴び続ける「抹茶」の魅力をじっくり味わっていただける、抹茶づくしの一品です。

爽やかな風吹く、お茶の美味しい季節にぴったりの香り高い味わい。日々のお茶請けやお手土産にもおすすめの新商品を、ぜひ末永くご愛顧いただけますと幸いです。

■“石臼挽き宇治抹茶”が薫る、かぐわしい初夏の風味

宇治抹茶 ※イメージ

『つばらつばら 抹茶』には、石臼挽きの宇治抹茶のみを使用。独自の配合で“しっとり・もっちり”美味しく焼き上げた自慢の焼皮、白あんベースのなめらかな抹茶あん、それぞれにこの抹茶をたっぷりとこめておつくりしました。

熱に弱い繊細な風味を守るため、丁寧に石臼挽きされた抹茶はふんわりと柔らかく、かぐわしい薫りたっぷり。１時間で数十グラムしか挽けない手間暇かけた抹茶の魅力をふんだんに活かしています。

抹茶の魅力をこめた個包装パッケージ

抹茶の色あいから発想し、茶葉をデザインしたパッケージは、自然の良さも感じさせる落ち着いた雰囲気に。日本古来の有職文様で、運気の上昇などをあらわす縁起良い「立涌文様」をあしらいました。

１個ずつの便利な個包装タイプですので、おひとつからお詰合せまで、先様やシーンにあわせて様々にご利用の幅が広がります。

■商品概要

●商品名：「つばらつばら 抹茶（つばらつばら まっちゃ）」

●WEB先行発売：2026年４月6日（月）12:00～

●店頭発売日：2026年4月11日（土）

●販売期間：４月中旬～６月下旬まで ※オンラインでは早期終了の場合あり

●取扱店舗：鶴屋吉信本店・直営店・百貨店などの店頭、公式オンラインショップ

●価格：1個 292円 / 5個入 1,566円 / 10個入 3,132円 / 15個入 4,644円 / 20個入 6,264円（すべて税込）

※通常版『つばらつばら』やその他商品とのお詰合せ可能です

●お日保ち：製造日より8日

●特定原材料等28品目：小麦・乳成分・卵

「つばらつばら 抹茶」５個専用箱入

「つばらつばら 抹茶」10個専用箱入

通常版「つばらつばら」と食べ比べられるセット

他のお抹茶商品などともご自由にお詰合せできます

商品アップ石臼はイメージです株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



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公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

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