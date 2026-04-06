【酸度0.1%台】“欧州基準の約3倍ポリフェノール”を1包に──携帯できるエキストラバージンオリーブオイル『SAVEIN』、先行販売が好評

一般社団法人 Ａｎｄ Ｅａｒｔｈ製品画像

一般社団法人And Earth（代表理事：日原大仁）は、携帯できるエキストラバージンオリーブオイル『SAVEIN』を、応援購入サービスMakuakeにて先行販売しており、健康意識の高い層・グルメ層を中心に好評を得ています。食の安全や健康志向が高まる一方で、忙しさから「手間なく良いものを取り入れたい」ニーズが拡大する時代背景の中、『SAVEIN』は“かけるだけ”で味わいと満足感を引き上げる「仕上げの一滴」を、1回分ずつの個包装（30包）で提供し、日常に無理なく組み込める形にしました。

背景：健康志向と「手間を省きたい」現実が同居する時代

私たちはいま、「体に良いものを選びたい」という思いと、「料理や後片付けの手間・時間は減らしたい」という現実が同時に存在する食環境にいます。『SAVEIN』は、この“両立の難しさ”を、食品そのものの品質だけでなく、続けられる「形（個包装）」で解決するために設計しました。

使用イメージ

商品の位置づけ：コンディションを整える“食習慣”を、ボトルから解放する

オリーブオイルは、選び方も使い方も情報が多く、結局「いつもの油」に戻ってしまうことが少なくありません。『SAVEIN』は、ボトル運用で起こりがちな「計量の面倒」「外出先で使えない」「開封後の鮮度管理が難しい」といった障壁を、1回分の個包装というシンプルな形で減らします。比喩として“飲む美容液”と呼びたくなるほどのフレッシュさと満足感を目指しつつも、本品は食品であり、医療的な効能効果を断定するものではありません。

特長：数字で語れる品質と、続けやすさの両立

『SAVEIN』が大切にしたのは、「おいしい」だけで終わらない、客観性と体験価値の両立です。

・酸度0.1%台（当社測定値）

・「欧州食品安全機関（EFSA）基準の約3倍」の高ポリフェノール（当社測定値）

・1包あたり3g、30包入りの個包装：必要なときに、必要な量だけ。「使いすぎ」や「迷い」を減らす設計。

・調理不要：サラダ、スープ、魚、肉、パン、ヨーグルトなどに“仕上げ”としてかけるだけ。

※数値はロット・収穫年・保管環境等により変動する場合があります。

味わい：レストランの“最後の一滴”が、毎日の食卓に降りてくる

『SAVEIN』は、料理を作り替えるのではなく、「仕上げで完成度を一段上げる」思想のオイルです。

・サラダ：塩と『SAVEIN』だけで“ドレッシングに頼らない皿”へ

・スープ：仕上げにひと回しで香りと奥行きをプラス

・魚介：カルパッチョや刺身、焼き魚にも相性良く

・肉料理：赤身やグリルの“輪郭”を立たせる仕上げ油として

“かけるだけで食卓がレストランに変わる”──その体験を、忙しい毎日に差し込める形で届けます。

ストーリー：正しい取り組みが、正しく届く社会へ──一般社団法人としての挑戦

一般社団法人And Earthは、限りある資源を循環させ、未来の地球を少しでも良い状態にするために、マーケティングノウハウを活かして「正しい取り組みをしているサービスにプロモーション機会を提供」し、その背景や意義を次世代へ伝えることを掲げています。『SAVEIN』は、まさにその思想を“食の現場”で体現する試みです。イタリア・トスカーナで、高齢化や離農により耕作が難しくなった畑を借り受け、地元の職人と日本人が共同で栽培する。──そんなSDGsに根ざした現場から生まれる一滴を、日常に落とし込みます。選ぶ一滴が、食卓の満足だけでなく、遠くの畑と、未来の選択肢につながる。私たちはそう信じています。

イタリア・トスカーナ

製品情報（主要スペック）

・製品名：携帯エキストラバージンオリーブオイル『SAVEIN』

・内容量：1包あたり3g、30包入り

・品質指標：酸度0.1%台（当社測定値）／高ポリフェノール（欧州食品安全機関（EFSA）基準比で約3倍、当社測定値）

・先行販売状況：Makuakeにて先行販売中。数量限定の超早期割・早期割などが好評となり、一部プランは受付終了。

・価格：

- 先行販売価格（例）：超早期割 5,600円（税込）／早期割 5,900円（税込）

- 予定一般販売価格：7,000円（税込）

・先行販売期間：2026年5月5日まで（決済完了で購入成立）

・お届け予定：2026年5月末までに配送完了予定

・賞味期限：製造日から18ヶ月

・保存方法：直射日光を避けて常温保存

・製造体制：食品GMP取得の工場にて製造

※本品は食品です。特定の疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

応援購入サービスMakuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/savein-olive/

お問い合わせ先

一般社団法人And Earth ：https://and-earth.or.jp/

SAVEIN‐サビン： https://olive-oil.tech/