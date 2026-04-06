機構改革・人事異動について＜ 2026年4月1日付 ＞

アステリア株式会社

アステリア株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:平野洋一郎、証券コード:3853、以下 アステリア）は下記の機構改革・人事異動を実施したことを発表します。

１、機構改革（2026年4月1日付）

統合：営業本部において、当社製品の販売代理店への営業活動を担当する「第1営業部」「第2営業部」を「パートナー営業部」に統合します。「ノーコード変革推進室」を「ステーブルコイン事業部」に統合します。

改称：コーポレート本部の「DX推進部」を「AI活用推進部」に改称します。また、「ビジネス企画室」を「エコシステムサクセス室」に改称し、ユーザーコミュニティのさらなる活性化やカスタマーサクセスへの取り組みを強化してまいります。

新設・改組：AIコネクテッド事業部を改組し、GravioをはじめとするフィジカルAIに関わる事業開発を担う「フィジカルAI事業部」と、Artefactsをはじめとするロボティクス関連の事業開発を担う「ロボティクス事業部」を新設します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/411_1_6bd3edd7920a03324882aef4983aae8f.jpg?v=202604061051 ]

２、人事異動（2026年4月1日付）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/411_2_1e774a2f87835fede8421df4b5724e43.jpg?v=202604061051 ]

以上

■『アステリア株式会社』について https://jp.asteria.com/

アステリアは社会や企業を「つなぐ」エキスパートとして「ソフトウェアで世界をつなぐ」をコンセプトに、ヒト、モノ、オモイを「つなぐ」製品やサービスを提供するソフトウェア開発企業です。基幹製品のASTERIA Warpは、様々なシステムやクラウドのデータをノーコードで連携できる製品として、1万社を超える企業に導入されています。その他、商談支援アプリHandbook Xは、資料や動画、Webサイトなどあらゆる情報をアプリにまとめて管理できるクラウドサービス。モバイルアプリ作成ツールPlatioは誰でも簡単に自社の業務に合ったモバイルアプリをノーコードで作成・活用できるクラウドサービス。ノード統合プラットフォームGravioはノーコードで様々な場所にある多様なデータを集約、活用し情報の一元管理を可能とするノードコンピューティング基盤。これらの製品提供を通じて、DXや業務の効率化を推進しています。

また、（一社）ブロックチェーン推進協会、（一社）ノーコード推進協会などの設立に参画するなど、様々なイノベーションを推進し新しいテクノロジーや価値観を普及啓発する活動にも取り組んでいます。

※アステリア、ASTERIA、Handbook、Platio、Gravioはアステリア株式会社の登録商標です。

※本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。