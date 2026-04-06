定額宿泊サービス「ツギツギ」サービス提供開始５周年を記念しておトクなキャンペーンを実施！

東急株式会社

当社が提供する定額宿泊サービス「ツギツギ」（以下、本サービス）は、２０２６年４月５日(日)にサービス提供開始から５周年を迎えました。５周年を記念して、さまざまなおトクなキャンペーンを実施します。

本サービスは、月額で宿泊ポイントを購入し、全国４５０※以上の提携ホテルを自由に選んで泊まれる定額型の宿泊サービスです。２０２１年４月から、コロナ禍の中で「旅を日常にできないか」という発想のもと当社の「社内起業家育成制度」にて新規事業として開始し、約２年間の実証実験を経て、２０２３年５月に正式に事業化しました。

従来、宿泊は週末や連休など特定のタイミングに集中しやすく、特別なときに利用するものとして捉えられてきました。本サービスは定額制という仕組みを通じて、平日にも気軽に宿泊するという新たな利用スタイルを提案することで、宿泊の前提を少しずつ変え、ハレの日に限らない旅行需要の創出を進めてきました。また、多様な宿泊施設ネットワークの構築により宿泊施設やその周辺地域に新たな旅の需要を創出し、宿泊施設の未稼働客室の活用、観光需要の平準化、地域における関係人口の創出にも貢献しています。

会員数は、この５年間で３３万人を超え、提携施設数はサービス開始時の３９施設から４７５施設へ拡大しています。また、航空会社、鉄道会社、レンタカー会社、地域事業者などとの連携を通じて、宿泊にとどまらない旅の体験価値の拡張にも取り組み、混雑にとらわれず心地よく過ごせる旅や、移動と宿泊を横断した新しい旅のあり方を提案し、ホテルを「特別なときに使うもの」から、日常の中で選ばれる選択肢へと広げています。

今般、本サービスの提供開始５周年を記念して、より多くの方に本サービスを体験いただく機会を提供すべく、「ツギツギ５周年記念キャンペーン」を実施します。

【ツギツギ５周年記念キャンペーン】

■５周年記念 ２４時間限定「１泊増量」キャンペーン

２０２６年４月１３日（月）１２:００から４月１４日（火）１１：５９までの２４時間限定で、宿泊プランの新規購入および宿泊プランの既存購入者におけるオプション宿泊の追加購入を対象に、１泊分増量を実施します。

■ツギツギ“１年分”５名様プレゼント企画

２０２６年４月６日（月）１２：００から４月１４日（火）１２：００の間にエントリーいただいたお客さまを対象に、抽選で５名様に１年分のツギツギ利用権（１０ポイント×１２か月＝１２０ポイント（１２泊相当））が当たるプレゼント企画を実施します。エントリー方法はキャンペーン特設サイトにてご案内します。

■ツギツギ公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍフォトコンテスト

「５年間の旅の思い出」をテーマに、過去５年間（２０２１年４月から２０２６年４月）に撮影した写真または動画を、２０２６年４月６日（月）から４月３０日（木）まで募集します。ツギツギでのご利用に限らず、これまでの旅の思い出を幅広くご投稿いただけます。「ツギツギ」公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウントをフォローの上、ハッシュタグ「＃ツギツギ５周年」を付けて投稿いただいた中から受賞者を選定し、ツギツギの利用権をプレゼントします。

各キャンペーンの詳細や本サービスのこれまでの歩みをご紹介するキャンペーン特設サイトは、２０２６年４月６日(月)１２：００に公開予定です。（特設サイトＵＲＬ: https://5th.tsugitsugi.com/）

今後も、平日を中心とした新たな宿泊需要の創出を通じて、旅を日常の中で当たり前に選ばれるものへと広げ、移動や旅先での過ごし方を含めた体験価値の拡張に取り組み、より自由で気軽な旅のあり方を提案していきます。

※ ２０２６年４月６日(月)時点。

【別紙】

１． ツギツギ５周年記念キャンペーン 詳細について

本サービスの５周年を記念し、以下のキャンペーンを実施します。

■５周年記念 ２４時間限定「１泊増量」キャンペーン

【実施期間】

２０２６年４月１３日（月）１２：００から４月１４日（火）１１：５９まで

【内容】

期間中、宿泊プランの新規購入者および宿泊プランの既存購入者におけるオプション宿泊の追加購入を対象に、１泊分増量を実施します。

【適用条件】

・お一人様１回限り適用となります。

・宿泊プランの新規購入および宿泊プランの既存購入者におけるオプション宿泊の追加購入のいずれか１回に限ります。

・対象プラン、適用条件、付与方法、利用条件などの詳細はキャンペーン特設サイトにて案内します。

■ツギツギ“１年分”５名様プレゼント企画

【応募期間】

２０２６年４月６日（月）１２：００から２０２６年４月１４日（火）１２：００まで

【内容】

無料会員登録のうえ、本企画にエントリーいただいた応募者の中から５名様へツギツギ１年分をプレゼントします。

【賞品】

・ツギツギ１年分

（１泊分の宿泊ポイント※１１０ポイントを１２か月間毎月プレゼント。プレゼント期間は２０２６年５月～２０２７年４月まで）

・当選人数：５名様

・応募者全員にもれなくツギツギで利用可能な１，０００円割引クーポンをプレゼント。

【応募条件】

・無料会員※２登録が必要です。

・応募方法および詳細はキャンペーンと特設サイトにて案内します。

・当選者の発表は、当選者へのご連絡をもって代えさせていただきます。

※１ 「ツギツギ」で宿泊する際はポイントもしくはチケットを利用します。

「日～木ポイント」：祝前日を除く日曜日～木曜日に宿泊できます。（１泊＝１０ポイント）

「全曜日チケット」：曜日に関わらず宿泊できます。（１泊＝１枚）

※２ 無料会員とは、サービスから無料会員登録いただいたすべての方。

有料会員とは、無料会員登録いただいたうえで、いずれかのプランを利用中の方。

■ツギツギ公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍフォトコンテスト

【応募期間】

２０２６年４月６日（月）から４月３０日（木）２３：５９まで

【内容】

「５年間の旅の思い出」をテーマに、過去５年間（２０２１年４月から２０２６年４月）に撮影した写真または動画を上記期間、募集します。ツギツギでのご利用に限らず、これまでの旅の思い出を幅広くご投稿いただけます。「ツギツギ」公式

Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウントをフォローの上、ハッシュタグ「＃ツギツギ５周年」を付けて投稿いただいた中から受賞者を選定し、ツギツギの利用権をプレゼントします。

【賞品】

・最優秀賞（１名）：ツギツギ２泊分（２０ポイント）プレゼント

・優秀賞（３名）：ツギツギ１泊分（１０ポイント）プレゼント

・ムービー特別賞（１名）：ツギツギ１泊分（１０ポイント）プレゼント

【応募方法】

・公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウント（＠ｔｓｕｇｉｔｓｕｇｉＴｏｋｙｕ）をフォローのうえ、指定ハッシュタグ「＃ツギツギ５周年」を付けて投稿いただきます。

【応募条件】

・ツギツギ無料会員登録が必要です。

【選考・発表】

・投稿作品の中から選考のうえ、入賞作品を決定します。

・結果は２０２６年５月中旬頃、「ツギツギ」の公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウント（＠ｔｓｕｇｉｔｓｕｇｉＴｏｋｙｕ）にて発表予定です。

・応募規約および詳細は「ツギツギ」の公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍアカウント（＠ｔｓｕｇｉｔｓｕｇｉＴｏｋｙｕ）をご確認ください。

２． ツギツギについて

当社が提供する「ツギツギ」は、全国４５０以上※の提携宿泊施設から、その日の都合や気分に合わせて好きな場所を選び、定額で自由に宿泊できる定額制宿泊サービスです。ご利用頻度に応じて宿泊数を選べる複数のプランを用意しており、どのプランでも同伴者１名まで無料で宿泊可能です。

「旅行することが特別なことではなく、日常の延長になる。」 そんな新しい旅のあり方を提案する「ツギツギ」は、現在、無料会員を中心に登録者数３３万人を突破し、“旅を日常に取り入れる”ユーザー層を全国に広げています。気分転換や小さな移動をもっと身近に感じられるサービスとして、多くの方にご利用いただいています。

※ ２０２６年４月６日(月)時点

１． 販売プランについて

２泊・５泊・１４泊の計３プランを販売しています。また、「２泊プラン初月無料キャンペーン」を実施中（終了日未定）です。「ツギツギ」は全プランで同伴者１名まで無料でご宿泊可能です。各プランの詳細はサービスサイトよりご確認ください。(https://tsugitsugi.com/)

●２泊プランについて

※初月無料キャンペーンとして初月分のお支払い分が無料となります。

※無料期間を除く、３カ月以上の継続利用を条件としてご利用いただけます。４カ月目以降は任意で購入を停止することができます。

●繰り越しについて（全プラン共通）

※利用期間内でプラン泊数を使い切らなかった場合も、付与される泊数の有効期限内（１８０日間）に ２泊、５泊もしくは１４泊プランを再度お申込みいただくことで余った泊数を繰越し、合算することで余った泊数分もご宿泊可能です。

１． ツギツギの主な歩み

本サービスは、「社内起業家育成制度」から生まれた新規事業として、２０２１年の提供開始以降、利用者の広がりとともにその役割を変化させてきました。

当初は新しい滞在スタイルの提案としてスタートしましたが、提携施設の拡大や法人利用の検証を通じて、日常の中で使われるサービスへと進化しています。

２０２３年の事業化を契機に、宿泊施設の未稼働客室の活用や、平日を中心としたオフピークにおける新たな宿泊需要の創出といった社会的な役割も明確になりました。

従来、宿泊は週末や連休など特定のタイミングに集中しやすく、特別なときに利用するものと捉えられてきましたが、本サービスはそうした前提を少しずつ変えてきました。

さらに近年では、交通事業者や地域事業者との連携を通じて、宿泊・交通・観光をつなぎ、宿泊にとどまらない旅の体験価値の拡張にも取り組んでいます。こうした取り組みを通じて本サービスは気分転換にふらっと泊まる、誰かに会いに行くために利用するなど、日常の延長としての使い方が広がっています。今後も、平日を含めた宿泊需要の創出を通じて、旅をより身近なものへと変えていきます。

【参考】

◇当社の「社内起業家育成制度」 概要

事業を創造する意欲・能力を有する従業員を支援し、広くフロンティア・スピリットを喚起することで新規事業創出のスピードアップを図り、東急(株)グループの活性化と持続的成長を果たすために２０１５年４月に創設した制度です。年齢や職責に関わらず、東急に籍を置きながら誰でも起業にチャレンジできる、社内起業家を育成するための取り組みで、東急および一部連結子会社社員による個人もしくはチームが、新しいビジネスのアイデアを会社に対して提案し、優れた提案については現在の業務から離れて詳細な検討を行うことができます。これまでの事業化案件は以下の通りです。

・２０１６年５月 会員制サテライトシェアオフィス事業「ＮｅｗＷｏｒｋ」

・２０１６年６月 翻訳・ローカライズ事業「ＹａＱｃｅｌ（ヤクセル）」

・２０１８年７月 未利用壁面広告事業「ＲＯＡＤＣＡＳＴ」

・２０１９年５月 駅施設活用新決済事業「キャッシュアウト」「スマートフォン決済チャージ」

・２０１９年１０月 東急グループのふるさと納税「ふるさとパレット」

・２０２３年５月 定額制回遊型宿泊サービス「ツギツギ」

・２０２４年６月 憧れの趣味の部屋を気軽に持てる機能特化型個室シェアサービス「ルービー」

・２０２６年３月 セルフオーベルジュ型プライベートヴィラ「Ｈｉｉｒｅ」

◇東急株式会社 概要

２１３社７法人（２０２５年９月３０日時点）で構成される東急グループの中核企業として、「美しい時代へ」というグループスローガンのもと、「まちづくり」を事業の根幹に置きつつ、 長年にわたって、東急線沿線を中心としたお客さまの日々の生活に密着したさまざまな領域で事業を進めています。

公式ＨＰ：https://www.tokyu.co.jp/index.html

以 上