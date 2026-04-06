【無料レポート公開】その“合格実績”が見られる前に、静かな足切りは始まっている。塾本部がGoogle マップを整備すべき理由

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、学習塾業界向けに「その“合格実績” を見る前に静かな足切りは始まっている。 新年度シーズンに合わせ塾本部がGoogle マップを整備すべき理由」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_118_cramschool/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

学習塾が最もアピールしたい強みといえば、やはり「合格実績」。

しかし、その実績は、入塾を検討している保護者に本当に届いているでしょうか？

アンケート調査から見えてきたのは、「合格実績」を重視する保護者が多い一方で、全体の6割以上がいきなり実績を比較するのではなく、「立地やクチコミ」から塾を探し始めているという現状です。

さらに、「ネット上のクチコミ」の内容が悪いと、どれほど合格実績が魅力的でも候補から外してしまうという実態も明らかに。

本レポートでは、こうした最新の検索行動データをもとに、検討中の保護者に見つけてもらう上で、なぜGoogleマップを整備すべきかを詳しく解説しています。

▼この資料でわかること

- データで読み解く、保護者が塾探しで重視する情報と検索手段- 合格実績が届く前に起きている「静かな足切り」の実態- まずはここから！Googleマップ整備のポイント

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_118_cramschool/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_118_cramschool/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com