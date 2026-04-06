小嶋陽菜がプロデュースする「ROSIER by Her lip to」からバストを小さく見せるミニマイザーブラが登場。

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から「Everyday Essential Minimizer Bra」が誕生。4月22日(水)より先行受注いただけるフィッティングイベントを開催。4月24日(金)よりROSIER公式オンラインストアにて予約販売、5月15日(土)よりHouse of Hermeと有楽町マルイ店にて一般発売を開始いたします。

＜美しさは、引き算でできている。グラマーさんのためのミニマイザーブラ＞

ROSIER by Her lip toから、ボリュームバストを小さく見せるミニマイザーブラ「Everyday Essential Minimizer Bra」が登場。

好きなお洋服を諦めずに、美しく着こなすために。

ボリュームバストに悩む女性に寄り添い誕生した、ROSIERのミニマイザーブラ。

バストが強調されて太って見えてしまう、ブラウスやシャツのボタンが閉まらない、トップスの裾が前だけ上がってしまう、バストが揺れて目線が気になるーー

そんなグラマーさんならではのお悩みを、独自のミニマイズ構造で解決し、どんなスタイルも自信を持って着こなせます。



E70～G80までのサイズ展開で、女性らしいまるみはそのままに、すっきりとしたバストラインを叶えます。



カップ両サイドに施したサポートパネルと、カップ中心に配した伸びにくい生地のトライアングルパーツにより、バストの高さを上に逃がし、横広がりを抑えてサイズダウン。

圧迫感を抑える優しい設計で、長時間の着用でもストレスフリーな心地よさを実現しました。

カシュクール風に重ねたチュールと浮かび上がるローズレースが、肌に触れるたびに心を満たす、ROSIERならではのエレガントなデザイン。

特別な日にも、何気ない日常にも

どんなスタイリングにも自信を持てる、機能性とデザイン性を兼ね備えたミニマイザーブラです。

バストをすっきり整えるミニマイズ構造

カップ中央には、伸縮性のないマーキゼット素材のトライアングルパーツを配置し、バストを中心に安定してキープ。さらに、内側に内蔵したサイドパネルが脇への広がりを抑え、すっきりとしたシルエットへ導きます。

バイリーンカップがバストにやさしくフィットし、自然で美しいラインを実現。

パッドポケット付きで、お手持ちのパッドを入れることで左右差の調整も可能です。

脇までしっかり包み込む補正力

胸の横広がりを抑えるショートワイヤーを内蔵し、さらにサイドボーンを備えた脇高設計で、気になる脇肉の流れをしっかりとブロック。

まるでノンワイヤーのような軽やかな着け心地でありながら、バスト全体をすっきりとした印象へ導きます。

圧迫感を軽減する優しい着け心地

ストラップには、肌触りのやさしい裏起毛素材を採用。

カップ肌側はマシュマロタッチな肌触りで、バストに心地よくフィットします。

さらに、幅広の3段階ホックにより、安定感がありながらもスムーズな着脱を叶えます。

チュールとレースのエレガントなデザイン

まるみを残しながら高さを抑えて美しい小胸に。 ※サイズ差には個人差があります

カシュクール風に重ねたチュールと、浮かび上がるローズレースが、ROSIERならではのエレガントなデザイン。ミニマイザーでありながら、肌に触れるたびに心を満たし気分が高まる一着です。





商品詳細

Everyday Essential Minimizer Bra \5,800(tax in)

■カラー：nude rose / black

■サイズ展開：E70,E75,E80,F70,F75,F80,G70,G75



Haruna's Message

ミニマイザーブラは、私もお洋服を綺麗に着こなすために欠かせないアイテム。

繊細なレースとチュールを贅沢に重ねて、身につけるたび気分が高まるデザインに仕上げました。

バストのボリュームをやさしく抑えながら、女性らしい丸みはそのままに。

ボディラインが気になるドレスやトップスもすっきりと美しく着こなしていただけます。

ROSIERのミニマイザーブラで、ファッションをもっと自由に楽しんでいただけますように(ハート)

先行フィッティングイベントの開催が決定

商品詳細はこちら :https://herlipto.jp/blogs/her-edits/rosier-everyday-essential-minimizer-bra

ミニマイザーブラの一般発売に先駆け、完全予約制の先行試着イベントを開催いたします。

本イベントでは、ROSIERアドバイザーによるフィッティングを通して、お一人おひとりに最適なサイズをご提案。いち早くご試着いただけるほか、当日その場でのご予約・ご購入も可能です。



さらに、当日ご購入いただいたお客様には、ドリンクサービスをはじめ、本イベント限定の特典をご用意しております。この機会にぜひ、ROSIERの新たな着心地をご体感ください。



開催日

4月22日(水)13:00～21:00



先行受注会チケット予約開始日

4月6日(月)19:00～

※チケットのご予約は先着順となります。

チケット予約はこちら :https://herlipto.jp/products/everyday-essential-minimizer-bra-fitting-event

予約発売

4月24日(金)19:00～



ROSIER by Her lip to 公式オンラインストア

https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

一般発売

5月16日(土)11:00～



House of Herme

住所：東京都渋谷区神宮前5-2-6 2階

営業時間：11:00～20:00



有楽町マルイ店

住所：東京都千代田区有楽町2丁目7－1 3階

営業時間：11:00～20:00

■ROSIER by Her lip to（ロジア バイ ハーリップトゥ）とは

誰もが自分を愛せるように。

あなたの魅力と美しさを引き出す洗練されたランジェリーをROSIERは提案します。



ROSIER by Her lip to Concept

女性らしさ、を選んでいこう



多様性を尊重する時代だからこそ

女性らしさを選ぶ自由を肯定したい

手に入れたいのは、

気高く優美なアティテュード

それでいてアワーグラスのような

淡く儚いシルエット



まるで相反するエレメントをちりばめ私たちは素肌に纏う



心もからだも柔らかくサポートし

どんな時でも魅力的に魅せてくれる

リュクスなランジェリー

ROSIERが

あなたの内側から自信と

光り輝く美しさを引き出します



公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

■他ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

Her lip to BEAUTY

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数1,002万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当：及川（オイカワ）

メールアドレス：press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/

■一般のお客様のお問い合わせ

ROSIER by Her lip to カスタマーセンター

https://rosier-by-hlt.channel.io

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