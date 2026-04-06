高校バスケ強豪4校が新シーズンの幕を切る！招待制交流大会『MANDOM presents 飯塚カップ2026』2026年度新チーム初披露となる熱戦全6試合を「ABEMA」にて無料生中継決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）、12日（日）に開催される高校バスケットボールの招待制交流大会『MANDOM presents 飯塚カップ2026（以下、飯塚カップ）』において、総当たり戦となる全6試合を無料にて生中継いたします。あわせて、本大会の中継において、出場する各校のヘッドコーチやアシスタントコーチが解説として出演することが決定いたしました。

全国屈指の強豪4校（福岡大学附属大濠高校、福岡第一高校、東山高校、開志国際高校）が福岡県飯塚市に集結する本大会は、新年度最初の総当たり戦です。全国制覇を争う４校が新体制となって激突し、2026年度の覇権を占う注目の戦いが繰り広げられます。「飯塚カップ」は毎年、注目ルーキーのデビュー戦になることでも知られており、この春入学したばかりの新1年生が全国トップレベルの舞台でどのようなプレーを見せるのか、「未来のスター」の誕生にも期待が高まります。インターハイ予選の前哨戦として、各校がどんな戦術を試し、誰を軸に据えるのか…？「実験」と「本気」が入り混じる熱戦をお届けいたします。

さらに、本中継には、出場校のコーチ陣が対戦チーム以外の試合で解説を務めることが決定いたしました。福岡第一高校の井手口孝ヘッドコーチ、開志国際高校の富樫英樹ヘッドコーチ、東山高校の大澤徹也ヘッドコーチ、福岡大学附属大濠高校の池田大輝アシスタントコーチが解説席に登場します。日頃から鎬を削るライバル校の指導者ならではの戦術眼や各チームの戦力分析など、現役トップ指導者だからこそ語れるリアルな視点で試合の魅力をお伝えします。また、実況は寺川俊平アナウンサー（テレビ朝日）、柳下圭佑アナウンサー（テレビ朝日）、居内陽平アナウンサー（九州朝日放送）、が担当し、臨場感あふれる中継を盛り上げます。

高校バスケットボール全国トップレベルの4校が新シーズンの幕を開ける『飯塚カップ2026』を、ぜひ「ABEMA」の無料生中継でお楽しみください。なお、各試合終了後にはハイライト映像も無料にて全試合配信いたします。

■ABEMA『MANDOM presents 飯塚カップ2026』 放送概要

放送日程：2026年4月11日（土）・12日（日）

▼4月11日（土）

第1試合 10:30～『福岡第一高校 VS 東山高校』

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CpvxBK14QrBVL3

解説：富樫英樹ヘッドコーチ（開志国際）、池田大輝アシスタントコーチ（福大大濠）

実況：柳下圭佑アナウンサー（テレビ朝日）

第2試合 12:45～『開志国際高校VS 福岡大学附属大濠高校』

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/Cpvx8HDcC45xNK

解説：井手口孝ヘッドコーチ（福岡第一）、大澤徹也ヘッドコーチ（東山）

実況：居内陽平アナウンサー（九州朝日放送）

第3試合 16:00～『東山高校 VS 開志国際高校』

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CpvxBcC1EsMWqm

解説：井手口孝ヘッドコーチ（福岡第一）、池田大輝アシスタントコーチ（福大大濠）

実況：寺川俊平アナウンサー（テレビ朝日）

▼4月12日（日）

第1試合 10:30～『開志国際高校 VS 福岡第一高校』

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CpvxAQCYuZ5XLT

解説：大澤徹也ヘッドコーチ（東山）、池田大輝アシスタントコーチ（福大大濠）

実況：寺川俊平アナウンサー（テレビ朝日）

第2試合 12:45～『福岡大学附属大濠高校VS 東山高校』

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/Cpvx9nsuDHzqXD

解説：井手口孝ヘッドコーチ（福岡第一）、富樫英樹ヘッドコーチ（開志国際）

実況：柳下圭佑アナウンサー（テレビ朝日）

第3試合 16:00～『福岡第一高校 VS 福岡大学附属大濠高校』

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/Cpvx9V67JNbMuh

解説：大澤徹也ヘッドコーチ（東山）

実況：居内陽平アナウンサー（九州朝日放送）

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

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