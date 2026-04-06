-あなたの物語が1冊の絵本に- 公募の童話大賞「第43回 アンデルセンのメルヘン大賞」受賞作品が決定！4月2日の授賞式で挿絵をお披露目

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所（広島市中区鶴見町 代表取締役社長 沼田 二郎）は、2026年4月2日、「第43回 アンデルセンのメルヘン大賞」の受賞作品12点を発表し、広島アンデルセンにて授賞式を行いました。

本大賞は、広島を拠点にベーカリービジネスを展開するアンデルセングループが、デンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン生誕の日（4月2日）にあわせて毎年実施している公募の童話大賞です。

第43回 アンデルセンのメルヘン大賞／受賞作品一覧

原画展示

応募総数1,691点（一般部門 1,605点／こども部門 86点）の中から選ばれた大賞と優秀賞の5作品は、選考委員を務めたプロの画家・イラストレーターが挿絵を描き、2026年9月に刊行する「第43集 アンデルセンのメルヘン文庫」に収録されます。

【一般部門】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9964/table/117_1_a6d5a14f601e7b49beabb9f946263745.jpg?v=202604061251 ]【こども部門】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9964/table/117_2_a712121514c42c07ae6d72e5cd7dee1a.jpg?v=202604061251 ]

※敬称略

【一般部門】大賞受賞者コメント

三輪 円香 (みわ まどか)

タワーマンションに囲まれた保育園に勤めていた時「子どもたちはどんなクリスマスを過ごすのだろう」と思ったのが、お話のきっかけです。一人ひとりのあたり前の幸せ―特別な生活でなくてもいい、平和で穏やかな幸せ、それを青い鳥に託してお話を作りました。今後も、泣いたり笑ったり、日常の細やかな感情をていねいに書いていきたいです。

【こども部門】大賞受賞者コメント

松澤 美空 (まつざわ みく)

大好きな猫とこたつを結びつけた「ねこたつや」という言葉を思いつきました。このタイトルで猫が主人公の物語を書こうと思いました。“人と動物の共存”をテーマに“冬眠できない動物たち”の物語に決めました。ふれあいを通して助け合い、思い合う気持ちの尊さを伝えたかったです。夢は童話作家アンデルセンのような、絵本作家になることです。

「アンデルセンのメルヘン大賞」ならではの魅力：授賞式で初めて出会う挿絵

本賞は、受賞作が「物語」だけで完結するのではなく、選考委員を務めるプロの画家・イラストレーターが「自分がこの物語の挿絵を描きたい」と思う作品を選び、挿絵を描き、1冊の絵本『アンデルセンのメルヘン文庫』として刊行する独自の取り組みです。

また、受賞者は授賞式当日まで「どの選考委員が自作を選び、挿絵を描いたか」を知りません。授賞式で初めて選考委員と対面し、挿絵を目にする瞬間は、作者と描き手の想像が重なり合う、本賞ならではの感動を生む場となっています。

今後の取り組み

「童話は、その物語が絵となって画面に表れた時、より一層輝きを増すだろう」と、創業者 高木俊介は語っています。この賞は、童話作家の登竜門ではなく、童話創作の場と機会を提供し、童話を愛する人々のコミュニケーションの輪を広げることを目指したいと思っています。

2026年9月には、今回の大賞・優秀賞5作品を収録した 「第43集 アンデルセンのメルヘン文庫」を刊行し、秋には「第44回 アンデルセンのメルヘン大賞」の作品募集を開始する予定です。

皆さまとともに、これからも心豊かな世界を築いていきたいと願っています。

「アンデルセンのメルヘン大賞」とは -あなたの物語が1冊の絵本になります-

お話づくりはどこかパンづくりにも似ていると思うのです。

厳選された材料を大切にねかせ、おいしくふくらます──。

暮らしの中で出会った感動を、手づくりで焼き上げ、多くの人と分かち合いたい。

そんな願いから生まれたのが「アンデルセンのメルヘン大賞」です。

毎回画風の異なるプロの画家・イラストレーターが選考委員を務め、予備選考通過作品の中から「自分がこの物語の挿絵を描きたい」と思う作品を選び挿絵を描きます。そして想像を膨らませて描いた挿絵と受賞者の物語を「アンデルセンのメルヘン文庫」という1冊の絵本として刊行するという独自の取り組みで、創作童話の世界を豊かに広げています。

「アンデルセンのメルヘン大賞」創設の背景

「アンデルセンのメルヘン大賞」は、アンデルセングループ創業35周年の記念事業として、1983年に創設した公募の童話大賞です。

当時、物は充足してきた一方で、心のゆとりがない時代において、どのようなことがお客様の暮らしを豊かにすることにつながるのか…。店名の由来になっているデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンが、童話を通じて世界中の子どもたちに夢や希望の灯をともしたように、私たちもお客様と「童話」を通じて夢と希望を分かち合いたいと願い、創設に至りました。

1984年 第1回 授賞式の様子はこちら :https://www.andersen-group.jp/topics/5341/当時の写真や制作物なども掲載しています。アンデルセングループ

戦後間もない1948年8月、広島県広島市で「タカキのパン」を創業。創業者 高木俊介は「本物のおいしいパンを届けることで食事を楽しく、暮らしを少しでも豊かにしたい」と考え、素人の発想でさまざまな挑戦を重ねてきました。



現在、アンデルセングループは、小売直営店を運営する「アンデルセン」、FC展開を行う「リトルマーメイド」、石窯パンなどこだわりのパンを小売店へお届けする「タカキベーカリー」を中心に、国内外の関連事業会社から構成され、ベーカリービジネスをトータルで展開しています。



これからも、「食卓に幸せを運ぶ」という 創業当時の思いを胸に、お客様のお役に立てる世界一のクオリティベーカリーへの挑戦を続けていきます。



■創業：1948年8月1日

■本社所在地：広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル10F

■URL：https://www.andersen-group.jp/