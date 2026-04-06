《チャウヌ》ビハインド写真展「Afterimageー残像ー」Leminoプレミアム限定チケットプレゼントキャンペーン開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額1,540円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2026年4月6日（月）正午より《チャウヌ》ビハインド写真展「Afterimageー残像ー」のLeminoプレミアム会員限定チケットプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

詳細や応募条件についてはキャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト：https://bit.ly/4vaLBUD(https://bit.ly/4vaLBUD)

K-POPグループASTROのメンバーとしてデビューし、その後俳優としても数々の話題作に出演してきたグローバルアーティスト、チャウヌのビハインド写真展「Afterimageー残像ー」が開催決定。

2024年にはアジアツアーおよび日本でのアンコール公演を成功裏に収めたチャウヌは、2025年に発売された『ME:UNBOX』が日本国内で3万部以上のプレオーダーを達成するなど、大きな反響を呼びました。

本展は、その『ME:UNBOX』の世界観をさらに拡張した展示として構成されています。

展示は、チャウヌと共に過ごす「何気ない一日」をテーマに、夜明けから深夜まで流れる時間の中で体験できるビハインド空間として展開されます。

「Lemino」では、2026年4月6日（月）正午よりLeminoプレミアム会員限定チケットプレゼントキャンペーンを実施しております。奮ってご応募ください。

【キャンペーン概要】

チャウヌのビハインド写真展「Afterimageー残像ー」の入場チケットを20名さまにプレゼント

■応募条件

1. Leminoプレミアム会員である方

※キャンペーン終了期間まで会員継続が必要となります。

2. キャンペーン期間中にキャンペーンサイトよりエントリーしていただいた方

■対象期間：2026年4月6日（月）正午～2026年4月13日（月）23:59

キャンペーン特設サイトにて、必ず詳細・規約をご確認の上ご応募ください。

キャンペーン特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/cp/0000192/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_tkcp-chaeunwoo&utm_content=prtimes

■イベント公式サイト：https://www.afterimage2026.com/

【「Lemino」概要】

■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。