ORTIGA×ROYAL ENFIELD 大阪‧東京モーターサイクルショーで国内初披露した新型モデル2台を特別展示するイベントを開催

ピーシーアイ株式会社

東京・浅草のカフェ「ORTIGA（オルティガ）」にて、2026年4月9日(木)から19日(日)までの期間、今年の大阪‧東京モーターサイクルショーで国内初披露した2台の新型モデル「CLASSIC 650 125th YEAR ANNIVERSARY SPECIAL EDITION (クラシック・ロクゴーマル・125周年記念スペシャル・エディション)」と「BULLET 650 (ブリット・ロクゴーマル)」を特別展示するイベントを開催します。

【ORTIGA × ROYAL ENFIELD 新型モデル展示イベント 概要】

展示予定車両

CLASSIC 650 125th YEAR ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

ロイヤルエンフィールド125年の歴史を記念したCLASSIC の特別モデル。

伝統のフォルムに、「125 YEARS」エンブレムと光で表情を変える特別なペイントを採用し、ブランドのヘリテイジと進化を表現しています。 ※発売時期／価格：未定

BULLET 650

1932年以来、BULLETは耐久性と信頼性の象徴として進化を続けてきました。

新型BULLET 650は、650cc並列2気筒エンジンを搭載し、伝統に新たな力強さを加えたモデルです。

シンプルで美しいスタイルと受け継がれてきたディテール、そして力強く滑らかな走り。

伝統と性能が融合した "オールドスクール" モーターサイクルです。 ※発売時期／価格：未定

さらにスペシャルラテを期間限定で販売！カフェでの飲食を楽しみながら、ロイヤルエンフィールド 125年の歴史を感じる2台をぜひご堪能ください。期間中ご来店いただいたお客様にはロイヤルエンフィールド オリジナルステッカープレゼント。この機会にぜひご来店ください。

※ステッカーは在庫が無くなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

開催会場

ロイヤルエンフィールド オリジナルステッカー

【会 場】ORTIGA（オルティガ）東京都台東区雷門2-16-13【Map(https://maps.app.goo.gl/SN3HqYZ8HmWHPWsw7)】

【期 間】2026年4月9日(木)から19日(日)

【営業日】日・月・木・金・土

【時 間】8:00 から18:00（ L.O. 16:00）

※お食事は16時までのご案内となります。※カフェのご利用は18時まで可能です。

・ORTIGA Instagram：@ortiga_asakusa(https://www.instagram.com/ortiga_asakusa/)

・ORTIGA 公式Webサイト：https://ortiga.foodre.jp/

詳しくは、会場までお問い合わせください。

※イベントの内容は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

＜ ORTIGA（オルティガ）について ＞

2022年、東京浅草にオープンにしたカフェ。古い倉庫をリノベーションした建物は、カリフォルニアにある砂漠のリゾートをコンセプトにデザイン。自家焙煎したコーヒーを中心としたカフェメニューや、ランチやディナーが楽しめる充実のフードメニュー、バリエーション豊かなスイーツによって、ゆったりとした時間を楽しむことができる空間がつくり上げられています。また店内にはガレージをイメージした展示スペースがあり、そこにはオーナー所有のバイクや、カスタムバイクショップが製作したカスタムバイクが展示されていて、すでに多くのバイクファンが訪れる人気のスポットになっています。食事やコーヒーとともに、ロイヤルエンフィールドの世界を、ぜひお楽しみください。



報道関係者向け画像ダウンロードサイト

https://www.royalenfield.co.jp/download/

ロイヤルエンフィールドのブランドや製品に関する詳細は下記公式ウェブサイトをご覧ください

https://www.royalenfield.co.jp

全国のROYAL ENFIELD正規販売店は下記よりご確認いただけます

https://www.royalenfield.co.jp/dealers/

本件に関するお問い合わせ先：ロイヤルエンフィールドジャパン(総輸入発売元:ピーシーアイ株式会社) https://www.royalenfield.co.jp