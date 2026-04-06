ラジオ番組「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」2026年4月、放送20年目に突入！20周年イヤー３大発表！

株式会社文化放送エクステンド

文化放送・ラジオ大阪にて毎週放送中のラジオ番組「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」（DGS）が、4月4日（土）（ラジオ大阪は4月5日（日））の放送で20年目に突入！当日の放送内で20周年スペシャル発表を行いました！

１. イベント「Dear Girl～Stories～20th Anniversary Live～Need You～」日本武道館2DAYS

開催決定！

2027年2月20日（土）、21日（日）の二日間、日本武道館にて番組20周年記念イベントを開催します！イベントの詳細、チケット情報などは今後、番組でお知らせしていきます。

DGS20年の歴史の集大成となるイベント、是非、ご予定を空けてお待ちください。

２. スペシャル動画「DGS in HAWAII」配信決定！

20周年イヤーのご褒美としてパーソナリティの神谷浩史、小野大輔に夢のハワイ旅行をプレゼント！待望の南の島を満喫する二人の模様を番組公式YouTubeチャンネル「DGS Tube」にて4月11日（土）より配信開始！かなり撮れ高があるということで、合計何話になるか現時点では未定です。チャンネル登録をして配信をお待ちください。

３. 2026年に創業460周年を迎えたnishikawaさん（西川株式会社）がDGSの番組20周年記念スポンサーに就任！DGSの「健康」をサポート！

一人ひとりの「よく眠り、よく生きる。」のために、「睡眠」を軸に様々な展開をされているnishikawaさんがDGSの「健康」をサポートしてくれます。nishikawaさんの理想の座り姿勢をラクにキープする「お尻のまくら」Keepsクッションを番組オフィシャルクッションに採用！

Keepsクッションに座って20年目のラジオトークをお届けする他、毎月最終週には「リスナーと一緒に寝る」をコンセプトとしたミニコーナー「おやすみDGS」を放送します。

現在、DGS20周年記念スポンサー就任を記念してパーソナリティの神谷浩史＆小野大輔のサイン入りnishikawa製品（Keepsクッション）が当たるプレゼントキャンペーンが4月19日（日）23時59分まで実施中です。

キャンペーンサイト：https://shop.nishikawa1566.com/shop/a/aDearGirl2026/

【DGS番組20周年記念イベント概要】

タイトル：Dear Girl～Stories～20th Anniversary Live～Need You～」（読み：にー・じゅー）

出演：神谷浩史、小野大輔

会場：日本武道館

開催日：2027年2月20日(土)、21（日）

※イベント詳細については後日、番組にてお知らせします。

イベント公式サイト：https://www.joqrextend.co.jp/dgsneedyou/





【番組公式YouTubeチャンネル「DGS Tube」概要】

URL：https://www.youtube.com/@DGSTube2007

「DGS Tube」は、ラジオ番組「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」（略称：DGS）の公式YouTubeチャンネルです。（2026年１月開設）このチャンネルではラジオ番組の音声を公式配信する他、ラジオの枠を飛び出して、「視覚的ラジオ」と呼ばれるDGSならではの動画コンテンツをお届けしています。毎週火曜日にラジオの音声アーカイブ、土曜日にYouTubeオリジナル動画をアップしていますので、ぜひ、動画のご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。

４月11日（土）の更新からは20年目のDGSのハワイ旅を毎週お届けしていきます。是非ご覧ください。

【ラジオ番組概要】

タイトル「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」

出演：神谷浩史、小野大輔（声優）

放送：文化放送 毎週(土)25時～25時30分／ラジオ大阪 毎週(日)23時～23時30分

インターネットサイマルラジオradikoでも聴取可能です。

公式X：https://x.com/uchi_P_

メールアドレス：dgs@joqr.net

公式サイト：https://pc.animelo.jp/special/deargirl-stories/

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@DGSTube2007