ハンズ創業50周年記念　館内放送「ハンズ ラジオステーション」放送開始

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区）は、創業50周年プロジェクトの一環として、人気声優を起用した新たな館内放送番組「ハンズラジオステーション」を2026年4月6日（月）より全国のハンズ対象店舗にて開始いたします 。ハンズの「今」注目してほしい情報をトーク形式でお届け。オススメ商品をご紹介するコーナーは様々なメディアで活躍する声優が担当します。

■ 実施概要

放送開始日：2026年4月6日（月）～

放 送 時 間：営業中 毎時10分・40分頃

放 送 場 所：全国のハンズ・ハンズ ビー対象62店舗

■ ラジオパーソナリティ

クリス智子さん

大学卒業時に、東京の FM ラジオ局 J-WAVE でナビゲーターデビュー。現在は同局にてレギュラー番組「TALK TO NEIGHBORS」「CREADIO」「土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト」などでパーソナリティを務める。ナレーション、トークイベント、エッセイ執筆、朗読など、声や言葉を通して、人や暮らしの奥行きを丁寧に伝える活動を続けている。得意とするのは、暮らし、デザイン、アートの分野。日本キャンドル協会理事。アトリエ「Cafune」主宰。

■ 商品紹介コーナー ※2026年4月6日（月）～6月11日（木）担当

内田真礼（うちだまあや）さん

アイムエンタープライズ所属。趣味は食べ歩き。

幅広い役柄を演じ分ける実力派として、多岐にわたるメディアで活動中。

【代表作品】

「中二病でも恋がしたい！」小鳥遊六花役

「約束のネバーランド」ノーマン役

「チェーンソーマン」天使の悪魔役 など

降幡愛（ふりはたあい）さん

アクロスエンタテインメント所属。声優・アーティスト。長野県出身。

バラエティからアイドルまで、多方面に渡って活躍中！

【代表作品】

「ラブライブ！サンシャイン!!」黒澤ルビィ役

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」 桃井愛莉役

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」ゴメちゃん役 など

■ 紹介商品 ※一部抜粋

内田真礼さんがご紹介

4月6日（月）～19日（日）

リアルバリア エクストリームクリーム オリジナル 50ｍL(https://hands.net/goods/8809723781249/) 2,750円

4月20日（月）～5月3日（日・祝）

ザ・セム カバーパーフェクション ブロウコンシーラー(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC) 1,320円

5月4日（月・祝）～5月17日（日）

ルナ（LUNA） ロングラスティングチップコンシーラー(https://hands.net/search/?q=%E3%83%AB%E3%83%8A%EF%BC%88LUNA%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC) 1,650円

5月18日（月）～5月31日（日）

エントロピー スライドアップドウチーク 1,760円 ※5月上旬頃順次発売予定

降幡愛さんがご紹介

4月6日（月）～19日（日）

ハンズオリジナル クロス ATX More ボールペン(https://hands.net/search/?q=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%80%80CROSS+ATX+More+%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3+) 6,600円 ※一部店舗のみでのご紹介

5月4日（月・祝）～5月17日（日）

サーモス 真空断熱ケータイマグ JOSシリーズ(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B9%EF%BC%88THERMOS%EF%BC%89%E3%80%80%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%80%80JOS) 4,180円～ ※一部店舗のみでのご紹介

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。

※商品放送内容は店舗により異なります。店舗にて紹介商品の取り扱いがない場合、紹介放送はございません。

※商品紹介内容・スケジュールは変更になる場合がございます。

※放送対象外店舗

ハンズ一部店舗（北千住店、松山店、奈良店、近鉄和歌山店、宜野湾コンベンションシティ店、那覇メインプレイス店）

ハンズ ビー一部店舗（西武新宿ペペ店、アトレ秋葉原店、中野マルイ店、グランデュオ立川店、青葉台東急スクエア店、武蔵小杉東急スクエア店、西友福生店、そよら湘南茅ヶ崎店、リヴィンオズ大泉店）

プラグス マーケット（下関店、草津店、下松店、高知店、四日市店、八木橋店、橿原店、上本町店、広島LECT店）