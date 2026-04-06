ハンズ創業50周年記念　館内放送「ハンズ ラジオステーション」放送開始

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株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社：東京都新宿区）は、創業50周年プロジェクトの一環として、人気声優を起用した新たな館内放送番組「ハンズラジオステーション」を2026年4月6日（月）より全国のハンズ対象店舗にて開始いたします 。ハンズの「今」注目してほしい情報をトーク形式でお届け。オススメ商品をご紹介するコーナーは様々なメディアで活躍する声優が担当します。





■ 実施概要

放送開始日：2026年4月6日（月）～


放 送 時 間：営業中 毎時10分・40分頃


放 送 場 所：全国のハンズ・ハンズ ビー対象62店舗


■ ラジオパーソナリティ

クリス智子さん


大学卒業時に、東京の FM ラジオ局 J-WAVE でナビゲーターデビュー。現在は同局にてレギュラー番組「TALK TO NEIGHBORS」「CREADIO」「土井善晴とクリス智子が料理を哲学するポッドキャスト」などでパーソナリティを務める。ナレーション、トークイベント、エッセイ執筆、朗読など、声や言葉を通して、人や暮らしの奥行きを丁寧に伝える活動を続けている。得意とするのは、暮らし、デザイン、アートの分野。日本キャンドル協会理事。アトリエ「Cafune」主宰。




■ 商品紹介コーナー　※2026年4月6日（月）～6月11日（木）担当

内田真礼（うちだまあや）さん


アイムエンタープライズ所属。趣味は食べ歩き。


幅広い役柄を演じ分ける実力派として、多岐にわたるメディアで活動中。


【代表作品】


「中二病でも恋がしたい！」小鳥遊六花役


「約束のネバーランド」ノーマン役


「チェーンソーマン」天使の悪魔役　など






降幡愛（ふりはたあい）さん


アクロスエンタテインメント所属。声優・アーティスト。長野県出身。


バラエティからアイドルまで、多方面に渡って活躍中！


【代表作品】


「ラブライブ！サンシャイン!!」黒澤ルビィ役


「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」 桃井愛莉役


「ドラゴンクエスト　ダイの大冒険」ゴメちゃん役　など





■ 紹介商品　※一部抜粋

内田真礼さんがご紹介


4月6日（月）～19日（日）


リアルバリア エクストリームクリーム オリジナル 50ｍL(https://hands.net/goods/8809723781249/)　2,750円


4月20日（月）～5月3日（日・祝）


ザ・セム カバーパーフェクション ブロウコンシーラー(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC)　1,320円


5月4日（月・祝）～5月17日（日）


ルナ（LUNA） ロングラスティングチップコンシーラー(https://hands.net/search/?q=%E3%83%AB%E3%83%8A%EF%BC%88LUNA%EF%BC%89%E3%80%80%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC)　1,650円


5月18日（月）～5月31日（日）


エントロピー　スライドアップドウチーク　1,760円　※5月上旬頃順次発売予定



降幡愛さんがご紹介


4月6日（月）～19日（日）


ハンズオリジナル クロス ATX More ボールペン(https://hands.net/search/?q=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%80%80CROSS+ATX+More+%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3+) 　6,600円　 ※一部店舗のみでのご紹介


5月4日（月・祝）～5月17日（日）


サーモス　 真空断熱ケータイマグ JOSシリーズ(https://hands.net/search/?q=%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B9%EF%BC%88THERMOS%EF%BC%89%E3%80%80%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%80%80JOS)　4,180円～　※一部店舗のみでのご紹介




※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。


※商品放送内容は店舗により異なります。店舗にて紹介商品の取り扱いがない場合、紹介放送はございません。


※商品紹介内容・スケジュールは変更になる場合がございます。


※放送対象外店舗


ハンズ一部店舗（北千住店、松山店、奈良店、近鉄和歌山店、宜野湾コンベンションシティ店、那覇メインプレイス店）


ハンズ ビー一部店舗（西武新宿ペペ店、アトレ秋葉原店、中野マルイ店、グランデュオ立川店、青葉台東急スクエア店、武蔵小杉東急スクエア店、西友福生店、そよら湘南茅ヶ崎店、リヴィンオズ大泉店）


プラグス マーケット（下関店、草津店、下松店、高知店、四日市店、八木橋店、橿原店、上本町店、広島LECT店）