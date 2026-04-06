「非エンジニア向け CAIO養成講座」開始のお知らせ

非エンジニア向け CAIO養成講座とは

GOODMAN CONSULTING株式会社

本講座は、単なる生成AIツールの活用にとどまらず、業務構造そのものをAI前提で再設計し、AIエージェントを実際の労働力として機能させる状態の構築を目指すものです。また、受講後にはAI業務設計コンサルティング（CAIO代行）として収益化できる状態の実現を支援いたします。

講座提供の背景

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの導入が急速に進んでいますが、多くの企業においては「既存業務の一部効率化」にとどまり、業務構造そのものの変革には至っていないのが実態です。

本来AIが持つ価値は、

・業務のどこまでをAIに委ねるかの設計

・人が担う領域との最適な役割分担

・AIエージェントを組織として機能させる設計

といった、業務全体の再構築にあります。

しかしながら、これらを実現できる人材は市場において極めて不足しており、企業におけるAI活用の高度化・事業変革を阻む要因となっています。こうした背景を踏まえ、非エンジニア人材であってもAI前提の業務設計およびAIエージェントの実装を担える人材を育成することを目的に、本講座の提供を開始いたしました。

講座の概要

本講座は、知識の習得にとどまらず、受講者自身の業務を対象としたAI化設計およびAIエージェントの実装までを一貫して行う実践型プログラムです。さらに、実装した業務構造を他社へ展開することで、AI業務設計コンサルティングとしての収益化までを視野に入れた設計となっています。

本講座において当社は、単発的な講義提供にとどまらず、受講者の業務がAI前提で稼働する状態の構築までを支援します。

具体的には、

・業務のAI化設計に関するレビューおよび助言

・AIエージェント構築における技術的サポート

・実装および運用における課題解決支援

など、AIエンジニアおよびAIコンサルタントによる伴走支援を実施します。

受講後に実現できる未来

例えば、以下のような変化が起こります。

■士業の方

・既存業務をAI化し、圧倒的な工数削減を実現

・顧問先に対してAI業務設計の提案が可能に

・AIコンサル事業として新たな収益源を確立

■フリーランスの方

・ご自身がクライアントへ提供する業務、またはご自身の生業として行っている業務をAI化し圧倒的な工数削減を実現

・AIエージェントを組織し、実質的に複数人体制のチームを構築

・案件対応数・単価の両方を引き上げ収入の拡大を実現

■サラリーマン事業責任者

・自社業務をAI前提で再構築し、圧倒的な工数削減を実現

・部下毎に適切なAIエージェントを組織させ、生産性の大幅な向上を実現。同時に属人的な業務の撲滅

・他部署の業務についてもAI前提で再構築の依頼を受け、実質的に社内のCAIOポジションへ就任

プログラム内容

全4回構成（各回6～7時間）にて、以下のステップで実施し、「理解」で終わらず、「本質的な実装ができる人材への到達」までをやり切ります。

無料オンライン説明会の開催

- 第1回｜座学：AI前提業務設計の考え方- - AI化できる業務の見分け方と、AI化した際のインパクトを理解- 第2回｜実践ワーク１.：自分の業務をAI化する- - 自身の業務を分解し、AIに移管できる構造を設計- 第3回｜実践ワーク２.：AIエージェントを実装する- - 設計した業務を実際にAIエージェントで稼働させる- 第4回｜超実践ワーク３.：クライアント業務のAI化- - 他者の業務をAI化し、コンサルとして提供できる状態を構築

本講座の詳細を解説する無料オンライン説明会を開催いたします。ご興味をお持ちの方は以下のURLより詳細をご参照ください。

無料オンライン説明会の詳細はこちらから

https://peatix.com/event/4956128