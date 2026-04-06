PS5/PS4/PC『地球防衛軍６』全世界隊員100万人突破のお知らせ

株式会社ディースリー・パブリッシャー

株式会社ディースリー・パブリッシャー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今西 智明）は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4およびPCにて好評発売中の3Dアクションシューティングゲーム『地球防衛軍６』の全世界総プレイヤー数が100万人（※）を突破したことをお知らせいたします。

本作は日本国内のみならず、海外のEDFシリーズファンの皆様ならびに多くのゲームユーザーからご好評をいただいております。

2022年8月の日本国内PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版の発売以降、販売地域と対応プラットフォームの拡大を行い、3年半が経った今もなおEDFへの入隊者は続々と増え続けております。

彼らEDF隊員により、この瞬間も未知の侵略者から地球の平和が守られ続けていることは言うまでもありません。ご声援、ご支援をいただいたすべての方々に厚く御礼を申し上げます。

※日本国内におけるパッケージ版の累計出荷本数、全世界におけるダウンロード版の販売本数（PlayStation(R)Plusゲームカタログでのプレイヤー数含む）、およびPC（Steam/Epic Games Store）版の販売本数の合計。

『地球防衛軍６』とは

前作『地球防衛軍５』では突如襲来した未知の侵略者を、約2年もの戦いの末、辛くも退けた人類。

そして残されたのは、総人口の9割を失い、社会システムはおろか文明も崩壊寸前という厳しい現実であった。

EDFと人類は、確かに運命に抗い勝利した。しかし、その先に待つ未来は決して復興という名の希望に満ちあふれた世界ではなかった…。人類は、再び絶望を乗り越え、運命に抗うことができるのか？

ナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍６』はシリーズ史上最高のミッション数と、武器/兵器を収録。もちろん全てのミッションで最大4人までのオンライン協力プレイに対応。また画面分割によるオフライン協力プレイも可能だ。4つの兵科を操り、世界中のリアルEDF隊員と共闘せよ。

『地球防衛軍６』商品概要

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タイトル名 ：地球防衛軍６

プラットフォーム：PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/PC（Steam/Epic Games Store）

ジャンル ：3Dアクションシューティング

発売日 ：PS5/PS4版 2022年8月25日（発売中）

PC版 2024年7月25日（発売中）

希望小売価格 ：PS5/PS4パッケージ版 8,980円（税込）

PS5/PS4/PCダウンロード版 8,980円（税込）

PS5/PS4ダウンロード デラックスエディション 12,100円（税込）

対応人数 ：オフライン 1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン 1～最大4人までのオンライン協力プレイ対応

※使用する機種と同じ本数のソフトが必要です。

CERO ：D（17才以上対象）

開発 ：株式会社サンドロット

発売 ：株式会社ディースリー・パブリッシャー

著作権表記 ：(C)2024 SANDLOT (C)2024 D3PUBLISHER

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■ソーシャルメディア

公式サイト：https://www.d3p.co.jp/edf6/(https://www.d3p.co.jp/edf6/)

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■株式会社ディースリー・パブリッシャーについて

会社名 ：株式会社ディースリー・パブリッシャー

所在地 ：東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番2号 KDX鍛冶町ビル 3階

代表者 ：代表取締役社長 今西 智明

設立 ：1992年2月5日

ＵＲＬ ：https://www.d3p.co.jp/