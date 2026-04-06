衣類の体積を40秒で90%カット--ポンプ内蔵の「全自動圧縮バッグ」という新発想、Makuakeに登場

合同会社onigiri

合同会社onigiri（所在地：東京都渋谷区恵比寿西、代表社員：青木真美）は、ポンプを内蔵しボタンひとつで衣類を自動圧縮する新発想のバッグ『MIGARU（ミガル）』を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年4月14日より先行販売を開始いたします。コロナ後の旅行需要回復と出張の長期化により深刻化する「荷物問題」に対し、衣類の体積を最大90%カット※1することで、パッキングの概念を根本から変える製品です。

『MIGARU』の名前は、日本語の『身軽（みがる）』に由来。荷物の制約から解放され、身軽に旅を楽しんでほしいという思いを込めています。

※本プロジェクトは応援購入サービス「Makuake」を通じた先行販売です。リターンの配送時期は変更となる場合がございます。

開発背景：データが示す「旅行者の荷物問題」

旅行や出張において、「荷物の準備」は多くの人にとってストレスの原因となっています。複数の調査データが、この問題の深刻さを示しています。

旅行者の約7割が準備にストレスを感じている

旅工房が実施した「旅行計画に関する意識調査」（2018年、全国20～40代女性600名対象）によると、約7割が旅行の計画や準備に対して「手間がかかる」「難しい」と感じていることがわかっています。ストレスの原因の1位は「情報や選択肢が多い」（66.7%）でした。何を持っていくか、何を諦めるか--旅行準備の「選択疲れ」は、旅の楽しさを奪う大きな要因です。

出典：旅工房調べ（2018年6月、全国20～40代女性600名対象）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000034728.html出張の平均滞在日数が8.8日から10.2日に長期化

Mastercard経済研究所が2025年5月に発表した「Travel Trends 2025」によると、米国からアジア太平洋地域への出張は、平均滞在日数がコロナ禍前の8.8日から10.2日へと延びています。出張回数は減少する一方、1回あたりの滞在期間は長期化しており、必要な衣類の量も増加。「荷物を減らしたいのに減らせない」矛盾がビジネスパーソンを悩ませています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000037691.htmlミレニアル世代の42%が旅行準備を「人生最大のストレスの1つ」と回答

Hotels.comが2019年に発表した「Net Lag Survey」（One Poll社実施、26カ国7,800名対象）によると、ミレニアル世代の旅行者のうち42%が、旅行の計画やリサーチを「人生最大のストレスの1つ」と回答。さらに33%が「調べ疲れ」から間違った旅行を予約してしまった経験があると回答しています。旅行準備のストレスは、世代を超えて深刻な課題です。

https://www.prnewswire.com/news-releases/net-lag-is-real-over-forty-percent-of-millennials-say-researching-a-vacation-is-overwhelming-300810426.html「足し算と引き算」--旅行準備の本質的な課題

旅行準備の悩みは、大きく2つに分解できます。

足し算の悩み：あれも必要、これも必要--持っていきたいものが増え続ける

引き算の悩み：入りきらない。何かを諦めなければならない

MIGARUは「引き算の悩み」を解消します。衣類の体積を最大90%カット※1することで、「入りきらないから諦める」必要がなくなります。引き算の制約がなくなることで、足し算の自由--つまり「必要なものを全部持っていける」状態が実現します。

既存ソリューションとの比較

※数値は自社測定値に基づく参考値です。

製品概要：『MIGARU』の特長

ポンプ内蔵で全自動圧縮

バッグにポンプを内蔵しているため、外付けポンプは不要です。衣類を入れてファスナーを閉め、ボタンを押すだけ。約40秒※2で空気を吸引し、衣類を圧縮します。

大容量38L & フルオープン設計

Lサイズは38Lの大容量。三辺がフルオープンする構造で、衣類の出し入れがスムーズです。Tシャツ約21枚分の衣類を収納可能。機内持ち込み対応のMサイズもご用意しています。

高い品質と耐久性

IPX7の防水・防塵性能、耐久性の高いナイロン素材を採用した生地、USB Type-C充電によるコードレス仕様。取手付きで、圧縮後はそのまま持ち運ぶこともできます。

※ポンプの動作音はホテルの部屋でも気にならないレベルに設計しています。

製品スペック使い方：3ステップ

STEP 1：衣類を入れてファスナーを閉める（フルオープンだから入れやすい）

STEP 2：ボタンを押す（ハンズフリーで自動圧縮、約40秒※2）

STEP 3：完了。スーツケースに入れる、またはそのまま持ち運ぶ

出張族はもちろん、家族旅行でかさばる子ども服を圧縮したい方、週末旅行をキャリーケースなしで身軽に楽しみたい方、衣替えの収納スペースを最小化したい方にもお使いいただけます。

Makuakeプロジェクト概要

※本プロジェクトは応援購入サービス「Makuake」を通じた先行販売です。リターンの配送時期は変更となる場合がございます。

開発ストーリー

開発者自身が月に2～3回の出張を繰り返すビジネスパーソンでした。パッキングのたびに繰り返す「足し算と引き算」の葛藤--何を持っていき、何を諦めるか。準備の仕組みを変える必要があると気づいたことが、開発の原点です。

代表の青木は「手動の圧縮バッグは結局、力づくで空気を押し出す作業。出張先のホテルで帰りの荷造りをするたびに、もっと楽な方法はないかと考えていました」と開発のきっかけを振り返ります。

2025年の展示会で小型電動ポンプに出会い、「これをバッグに内蔵できないか？」という着想が生まれました。ポンプの小型化、防水性能、耐久性のバランス--数々の試行錯誤を経て、「準備の時間に縛られること」から解放される圧縮バッグが完成しました。

※1 Tシャツ（綿100%）5枚をMサイズで圧縮した場合の自社測定値。衣類の種類・素材により異なります。

※2 衣類の種類・量により異なります。

本リリースに記載のデータ出典一覧

会社概要

本件に関するお問い合わせ

合同会社onigiri 広報担当：魚住・長谷川

TEL：080-3945-6017 / E-mail：hello@onigiri-japan.jp

プレスキット

製品画像（高解像度）・ロゴデータ・インフォグラフィック素材・圧縮デモ動画は以下よりダウンロードいただけます。

ダウンロードURL：https://drive.google.com/drive/folders/1ENDRW1B7KBIiIpambcRinAvu44z12Qce?usp=sharing

※製品サンプルの貸出も承ります。ご希望の方は上記連絡先までお問い合わせください。