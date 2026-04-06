～「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』～MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』の生放送が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて4月12日（日）午前11時より『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送することを決定いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送いたします。本企画には、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約８年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演いたします。彼女たちが懸命に生きる激動人生の実態やその生きざまを、ぜひ生で見届けてください。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』概要

放送日：2026年4月12日（日）午前11時～

出演：【MC】MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒー

【スタジオゲスト】小島瑠璃子、松居一代、梅宮アンナ、MALIA.

放送URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/9rtaDohzoUPty5

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/