【トークイベント開催】持続可能な社会の実現に向けて～スタートアップの挑戦～

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会（所在地：京都市伏見区深草池ノ内13、理事長：新川達郎）は、持続可能な社会を実現するため、市民・事業者・行政・教育機関と連携を強め、広く環境保全活動を推進することにより、環境に配慮した市民の自主的な行動による地域社会づくりを目指しています。

この度、京エコロジーセンター(https://www.miyako-eco.jp/)指定管理業務の一環として、一般社団法人京都知恵産業創造の森との共催で、トークイベントを開催します。カーボンニュートラルで豊かな社会の実現に向け、市民・事業者・行政が交ざり合い、協働する「京創プラットフォーム(https://doyoukyoto2050.city.kyoto.lg.jp/platform/)」参画事業者にも、ご登壇いただきます。

持続可能な社会の実現に向けて～スタートアップの挑戦～

地球温暖化・食品ロス・ごみ問題・資源循環など、持続可能な社会の実現に向けて解決すべき課

題に対しては、行政のみならず、非営利団体・企業・アカデミアなど、あらゆる主体の参画が不可

欠となっています。こうした背景のなか、近年、いわゆるスタートアップは、解決の担い手としての

存在感を急速に高めています。

本イベントでは、革新的なビジネスモデルによって社会課題の解決に挑むスタートアップや、スタートアップの創出に取り組むアカデミアの活動を共有し、持続可能な社会の実現を担う主体の裾野拡大と、その活動の理解促進を図ります。

【開催概要】

●日時： 令和８年５月１０日（日）午後１時３０分～午後３時

●場所： 京エコロジーセンター シアター＆エントランスロビー

●対象： どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）

●実施方法：会場およびオンライン配信（後日アーカイブ動画配信予定）

●定員：会場６０名（先着・要申込）、オンライン定員なし

●参加費：無料

●イベント内容：トークイベント（取組紹介（ゲストスピーカー３名）＆クロストーク）

●イベント詳細および申込：

https://www.miyako-eco.jp/event/event-35932/

【プログラム】

■第１部 ゲストスピーカーによる取組紹介（１３：３０～１４：３０）

・ゲストスピーカー１. 株式会社Kukulcan 代表取締役 ホン リナ 氏

・ゲストスピーカー２. Earth hacks株式会社 代表取締役社長CEO 関根 澄人 氏

・ゲストスピーカー３. 京都産業大学 アントレプレナーシップ学環長 中谷 真憲 氏



■第２部 モデレーターを交えたゲストスピーカーによるクロストーク（１４：３０～１５：００）

・ゲストスピーカー ホン リナ 氏、関根 澄人 氏、中谷 真憲 氏

・モデレーター 京エコロジーセンター 館長 新川 達郎 氏

【ゲストスピーカー】ホン リナ 氏

株式会社Kukulcan(https://kukulcan.co.jp/) 代表取締役

立命館大学卒業後、NGOで国際協力や社会課題の解決に携わり、その後アクセンチュアやLITALICOで実務経験を積んだ。同志社大学大学院博士後期課程では移民・難民をテーマに研究を行う。2024年2月に株式会社kukulcanを創業。AIを活用した農作物の調達プラットフォームを開発し、規格外品や食品ロスの削減、持続可能な農業の実現に取り組んでいる。

関根 澄人 氏

Earth hacks株式会社(https://co.earth-hacks.jp/) 代表取締役社長CEO

2009年博報堂に入社。様々な企業のブランディングやマーケ ティング業務を担当。博報堂従業員組合中央執行委員長を経て、2020年より三井物産に3年間出向。2023年にEarth hacks株式会社を設立。同年5月より現職。国内外にて生活者×脱炭素をテーマに多数講演を行うほか、J-WAVE「offの日、どっちっち」では、MCとして日々の無理なく楽しい脱炭素情報を届けている。

中谷 真憲 氏

京都産業大学 アントレプレナーシップ学環(https://www.kyoto-su.ac.jp/new_ep/)長

京都産業大学法学部教授。専門は政治学・公共政策学。市民社会論やグローバリゼーション研究を軸に、ローカルとグローバルを架橋する理論と実践を展開している。NPO法人グローカル人材開発センターの設立を主導するなど、地域連携や人材育成にも注力。アントレプレナーシップ教育や産官学連携にも関わり、社会課題の解決に資する実践的教育研究を推進している。2026年4月、京都産業大学に新学部相当として開設する「アントレプレナーシップ学環」の学環長に就任。

【モデレーター】新川 達郎 氏

京エコロジーセンター(https://www.miyako-eco.jp/)館長

(公財)京都市環境保全活動推進協会理事長。同志社大学名誉教授。専門は公共政策・地方自治。長年にわたり自治体行政や市民協働、環境政策の研究と実践に取り組む。学識経験を生かし、京都市における環境保全活動の推進、環境教育の充実、市民・事業者・行政の連携強化を牽引。脱炭素社会の実現や資源循環の推進など、持続可能な地域づくりに向けた取り組みをリードしている。

【同期間開催企画】

ポップアップイベント

規格外農作物（いちご・柿）のピューレや、耕作放棄地で育成した農作物（キャッサバ）の料理の試食・販売（先着順）等を行います。

■５月９日（土）９：００～１２：００

規格外農作物（いちご・柿）のピューレ試食・販売（Kukulcan）



■５月１０日（日）９：００～１６：００

規格外農作物（いちご・柿）のピューレ試食・販売（Kukulcan）

耕作放棄地で育成した農作物（キャッサバ）の料理 試食・販売

京エコロジーセンターのイベントページ：

https://www.miyako-eco.jp/event/event-36391/

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会について

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会は、持続可能な社会（脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会）を実現するため、市民・事業者・行政・教育機関と連携を強め、広く環境保全活動を推進することにより、環境に配慮した市民の自主的な行動による地域社会づくりに寄与することを目的に設立された法人です。

【会社概要】

社名：公益財団法人京都市環境保全活動推進協会

所在地：京都市伏見区深草池ノ内13

理事長：新川達郎

事業内容：環境意識の普及、啓発、環境情報の発信、環境保全に関する調査、研究、環境教育及び人材育成、環境保全のための市民、事業者等との連携、支援、環境意識の向上のための国際的な連携、支援、環境保全活動に関する施設の管理運営等

設立： 2001年

HP：https://keaa.or.jp