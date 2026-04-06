【お得な4日間！】東京都葛飾区の「目利きの銀次 京成立石駅前店」で、4日間限定“半額”セールを実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「目利きの銀次 京成立石駅前店」で4日間限定のセールを実施いたします。

お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！

「目利きの銀次 京成立石駅前店」限定！お得な4日間！”

開催期間：2026年4月7日（月）～2026年4月8日（木）の2日間

実施内容：店内でお召し上がりの全品半額

開催期間：2026年4月9日（木）～2026年4月10日（金）の2日間

実施内容：店内でお召し上がりの料理全品半額

【ご留意事項】

・別途チャージ料を頂戴いたします。

・宴会コース、食べ放題は半額対象外となります。

・セールご利用時は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「目利きの銀次 京成立石駅前店」でご飲食をお楽しみください。

美味しい料理とお酒をゆっくりとお楽しみいただけるのが「目利きの銀次」です。

新鮮なお刺身と本格的な漁師料理を豪快に楽しめます。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

目利きの銀次 京成立石駅前店メニュー

目利きの銀次 京成立石駅前店 店舗情報

営業時間：日～木 11：00-0：00

金・土 11：00-1：00

住 所：東京都葛飾区立石1丁目19-7大柳立石ビル 1階2階

電話番号：03-3696-7988

席 数：114席

喫 煙 室 ：あり

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes