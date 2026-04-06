開始１０分で時間で時間で目標達成--“暗闇で迷わない”蓄光カラビナ、Makuake第7弾が好発進
株式会社丸八化成（愛知県）が2026年4月6日より開始したMakuake第7弾プロジェクト「蓄光カラビナ ラージサイズ」は、公開後10分で目標金額を達成しました。電源不要で暗闇でも視認できる防災性も支持され、多くの応援購入を集めています。
■ 公開直後から支援が集中、目標金額を達成
2026年4月6日11:55より開始した本プロジェクトは、
公開後10分で目標金額を達成しました。
開始直後からアクセスと支援が集まり、現在も応援購入が継続しています。
■ 支持された理由は「防災×実用性」
本製品が支持された最大の理由は、
「暗闇で迷わない」という明確な価値です。
急な停電時の目印に
物が見つからないという不安を解消する
“電源不要で光る”というシンプルかつ実用的な機能が、
多くの共感を集めました。
■ 30％大型化で使いやすさも向上
今回の新モデルでは、従来比で約30％サイズアップ。
従来の朧Sビナ
蓄光カラビナ ラージサイズ
・扱いやすい
・着脱しやすい
という実用面の進化も評価されています。
■ 「町工場発ブランド」への期待
本プロジェクトは、
創業50年の町工場である丸八化成が手がけています。
新商品の企画から製造まで一貫工程で可能
3Dプリンターでプロトタイプを製作して納得いくまで確認
受託製造から自社ブランドへ挑戦する取り組みとしても注目され、
単なる商品ではなく、
「町工場の新しい挑戦」への共感も支援につながっています。
■ まだプロジェクトは継続中
本プロジェクトは現在も公開中で、
さらなる支援を受け付けています。
今後は100万円の目標を目指して、
より多くのユーザーに製品を届けていきます。
プロジェクト概要
・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ
・開始日時：2026年4月6日（月）11:55
・販売プラットフォーム：Makuake
https://www.makuake.com/project/oboro-ds/
・種類：D型 / S型
・価格：超早割\1,760円～
・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）
※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp
【会社情報】
会社名 株式会社丸八化成
代表者 代表取締役社長 金田将典
住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地
創立 1974年
URL https://maruhachi-kasei.co.jp
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/
公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei
公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS
会社概要
会社名：株式会社丸八化成
代表者：代表取締役 金田 将典
所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地
創立 ：1974年
事業内容：プラスチックの企画・製造・販売