開始１０分で時間で時間で目標達成--“暗闇で迷わない”蓄光カラビナ、Makuake第7弾が好発進

株式会社 丸八化成

株式会社丸八化成（愛知県）が2026年4月6日より開始したMakuake第7弾プロジェクト「蓄光カラビナ ラージサイズ」は、公開後10分で目標金額を達成しました。電源不要で暗闇でも視認できる防災性も支持され、多くの応援購入を集めています。

■ 公開直後から支援が集中、目標金額を達成

2026年4月6日11:55より開始した本プロジェクトは、

公開後10分で目標金額を達成しました。

開始直後からアクセスと支援が集まり、現在も応援購入が継続しています。

■ 支持された理由は「防災×実用性」

本製品が支持された最大の理由は、

「暗闇で迷わない」という明確な価値です。

急な停電時の目印に

物が見つからないという不安を解消する

“電源不要で光る”というシンプルかつ実用的な機能が、

多くの共感を集めました。

■ 30％大型化で使いやすさも向上

今回の新モデルでは、従来比で約30％サイズアップ。

従来の朧Sビナ蓄光カラビナ ラージサイズ

・扱いやすい

・着脱しやすい

という実用面の進化も評価されています。

■ 「町工場発ブランド」への期待

本プロジェクトは、

創業50年の町工場である丸八化成が手がけています。

新商品の企画から製造まで一貫工程で可能3Dプリンターでプロトタイプを製作して納得いくまで確認

受託製造から自社ブランドへ挑戦する取り組みとしても注目され、

単なる商品ではなく、

「町工場の新しい挑戦」への共感も支援につながっています。

■ まだプロジェクトは継続中

本プロジェクトは現在も公開中で、

さらなる支援を受け付けています。

今後は100万円の目標を目指して、

より多くのユーザーに製品を届けていきます。

プロジェクト概要

・プロジェクト名：蓄光カラビナ ラージサイズ

・開始日時：2026年4月6日（月）11:55

・販売プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/oboro-ds/

・種類：D型 / S型

・価格：超早割\1,760円～

・仕様：蓄光／電源不要／蓄光ポリカーボネート樹脂/ステンレス（ニッケルメッキ）

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：kaneda＠maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売