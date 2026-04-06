多古町長・平山富子氏が自ら地元の魅力をアピールすべく、YouTube番組『首長と○○やってみた』で廃校リノベでグランピング体験！

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓）は全国の首長が、自ら自治体をPRするために様々な企画に挑戦するYouTube番組『首長と○○やってみた』を配信しています。

■第３７弾は千葉県・多古町 平山富子町長が登場！

４月６日に配信開始しました、『首長と○○やってみた』では、千葉県・多古町の町長、平山富子氏が登場し、あじさいの名所・栗山川から多古町の魅力をアピールします。

千葉県多古町は、成田空港に近接する立地を活かした利便性と、豊かな田園風景が広がる自然環境を併せ持つ、都市と自然のバランスが取れたまちです。ブランド米「多古米」の産地として知られ、農業を基盤に地域の魅力を発信しています。圏央道インターチェンジの整備により広域交通アクセスの向上が進み、人流・物流の活性化も期待されています。子育て支援や教育環境の充実に加え、行政のDX推進や移住支援にも取り組み、持続可能なまちづくりを進めています。

今回の『首長と○○やってみた』では、廃校をリノベーションした「TACO GLAMP」で町長とグランピング体験！

メキシカンなBBQでタコス作りと幻のブランド米・多古米や地元食材を堪能します。住みたくなるまちの理由にも迫ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5q3fkdlTh40 ]充実の子育て政策！子育て支援に特化した子育て支援住宅『すくすくテラスたこ』で居住者にインタビューも。廃校リノベ×“映えグランピング”!? 楽しいアクティビティを満喫したあとはメキシカンBBQ♪

■『首長と○○やってみた』の背景

今、自治体PRの必要性はかつてないほど高まっています。その理由は大きく２つあります。

ひとつは地域外の生活者や観光客、あるいはメディア関係者に地域の魅力を伝えなくてはならないからです。2024年4月に、民間の有識者グループ「人口戦略会議」は全体の4割にあたる744の自治体で、2050年までに20代から30代の女性が半減し「最終的には消滅する可能性がある」という分析結果を公表しました。大切な地元を「消滅」から守るためには、ふるさと納税、観光客、移住者、企業など、地域外から誘致することが喫緊の課題となっています。

もうひとつは、地域住民に対する自治体広報の必要性です。「明るい選挙推進協会」が2023年の統一地方選挙後に行った調査では「候補者の人物や政策がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る」と回答した有権者が過去最低の54.1％となりました。自治体の首長は地域の生活にとって最も身近で、重要な政治家なのに、仕事ぶりや人となりを知る機会があまりに少ないのです。

こうした需要の高まりを受け、地域外の人々が、その地域の魅力を知ることができるように、そして地域に暮らす人々が自分たちの首長、そして地元行政の取り組みを知る機会を増やすために、YouTube番組『首長と○○やってみた』を2024年5月より立ち上げました。

今後も全国の首長の皆様と共に、地域の魅力を発信してまいります！

■略歴：千葉県多古町 平山富子氏

平山富子町長

略歴

1979年3月 青山学院女子短期大学

1979年4月 香取管内中学校勤務

2006年4月 銚子市立第八中学校 教頭

2009年4月 千葉県教育庁北総教育事務所 指導主事

2013年4月 匝瑳市立豊和小学校 校長

2015年4月 多古第二小学校 校長

2016年4月 多古第一小学校 校長

2019年3月 退職

2019年4月 千葉県教育委員会派遣職員、多古町教育委員会職員

2022年2月 多古町長就任（現在2期目）

・日課：朝ごはんを作る。（特に具たくさんの味噌汁）

・座右の銘：至誠一貫

・好きな言葉：為せば成る、為さねば成らぬ何事も（上杉鷹山）

・趣味：読書・書道。最近は韓国ドラマにはまっています。

■これまでの出演首長

▼これまでの首長と○○やってみた

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAYaGZq5IzXj8vUvJuj99xsuCM6VVHh1(https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAYaGZq5IzXj8vUvJuj99xsuCM6VVHh1)

- 第１弾 福岡県・古賀市 田辺一城市長 https://youtu.be/o8Ei65NuV-A(https://youtu.be/o8Ei65NuV-A)- 第２弾 東京都・東村山市 渡部尚市長 https://youtu.be/OHq-04P2f1Q(https://youtu.be/OHq-04P2f1Q)- 第３弾 奈良県・奈良市 仲川げん市長 https://youtu.be/fpEczbgJSn4(https://youtu.be/fpEczbgJSn4)- 第４弾 鹿児島県・さつま町 上野俊市町長 https://youtu.be/Cwb6SjYthoo(https://youtu.be/Cwb6SjYthoo)- 第５弾 北海道・京極町 佐古岡秀徳町長 https://youtu.be/ULFvaY8SGRs(https://youtu.be/ULFvaY8SGRs)- 第６弾 長野県・白馬村 丸山俊郎村長 https://youtu.be/pW8gJJ4NQoY(https://youtu.be/pW8gJJ4NQoY)- 第７弾 愛知県・大府市 岡村秀人市長 https://youtu.be/wgxYhaYf_S8(https://youtu.be/wgxYhaYf_S8)- 第８弾 大阪府・箕面市 原田亮市長 https://youtu.be/F_A59bsl2Go(https://youtu.be/F_A59bsl2Go)- 第９弾 三重県・志摩市 橋爪政吉市長 https://youtu.be/tT7J5xlpuOU(https://youtu.be/tT7J5xlpuOU)- 第１０弾 青森県・むつ市 山本知也市長 https://youtu.be/Uo94cV44VTA(https://youtu.be/Uo94cV44VTA)- 第１１弾 福島県・三島町 矢澤源成町長 https://youtu.be/HOPZ2lnIr7k(https://youtu.be/HOPZ2lnIr7k)- 第１２弾 群馬県・山本一太知事 https://youtu.be/edfRBedyoL0(https://youtu.be/edfRBedyoL0)- 第１３弾 兵庫県・西宮市 石井登志郎市長 https://youtu.be/QHnnFFUbpKo(https://youtu.be/QHnnFFUbpKo)- 第１４弾 北海道・東神楽町 山本進町長 https://youtu.be/ac9xkthLsig(https://youtu.be/ac9xkthLsig)- 第１５弾 秋田県・由利本荘市 湊貴信市長 https://youtu.be/JaniHAvlzXo(https://youtu.be/JaniHAvlzXo)- 第１６弾 千葉県・印西市 藤代健吾市長 https://youtu.be/vhH7v5U-g4M(https://youtu.be/vhH7v5U-g4M)- 第１７弾 香川県・丸亀市 松永恭二市長 https://youtu.be/Q6MzZyYGOvY(https://youtu.be/Q6MzZyYGOvY)- 第１８弾 山梨県・丹波山村 木下喜人村長 https://youtu.be/MVbQ5t84WKs(https://youtu.be/MVbQ5t84WKs)- 第１９弾 茨城県・水戸市 高橋靖市長 https://youtu.be/5VzE2zt99T4(https://youtu.be/5VzE2zt99T4)- 第２０弾 大分県・津久見市 石川正史市長 https://youtu.be/4Z9aDXSx2YI(https://youtu.be/4Z9aDXSx2YI)- 第２１弾 徳島県・海陽町 三浦茂貴町長 https://youtu.be/rGJCMKZnHo8(https://youtu.be/rGJCMKZnHo8)- 第２２弾 京都府・笠置町 山本篤志町長 https://youtu.be/pgMCDcAHFuk(https://youtu.be/pgMCDcAHFuk)- 第２３弾 徳島県・吉野川市 原井敬市長 https://youtu.be/1xghednIKA4(https://youtu.be/1xghednIKA4)- 第２４弾 京都府・舞鶴市 鴨田秋津市長 https://youtu.be/Xj0j8mBfGLc(https://youtu.be/Xj0j8mBfGLc)- 第２５弾 和歌山県・有田市 玉木久登市長 https://youtu.be/BbRLB8dcnWs(https://youtu.be/BbRLB8dcnWs)- 第２６弾 東京都・小金井市 白井亨市長 https://youtu.be/v521n_qx-pA(https://youtu.be/v521n_qx-pA)- 第２７弾 京都府・八幡市 川田翔子市長 https://youtu.be/g4IUy47FU8s(https://youtu.be/g4IUy47FU8s)- 第２８弾 香川県・東かがわ市 上村一郎市長 https://youtu.be/_QpGZkdEKcU(https://youtu.be/_QpGZkdEKcU)- 第２９弾 埼玉県・加須市 角田守良市長 https://youtu.be/JzxKAX1nFVQ(https://youtu.be/JzxKAX1nFVQ)- 第３０弾 埼玉県・毛呂山町 井上健次町長 https://youtu.be/b9KUtHdqQ6Q(https://youtu.be/b9KUtHdqQ6Q)- 第３１弾 千葉県・御宿町 原宏町長 https://youtu.be/F0hjPeXeerM(https://youtu.be/F0hjPeXeerM)- 第３２弾 千葉県・睦沢町 田中憲一町長 https://youtu.be/Y4eUNo9E_1o(https://youtu.be/Y4eUNo9E_1o)- 第３３弾 千葉県・茂原市 市原淳市長 https://youtu.be/b3FXealWDyg(https://youtu.be/b3FXealWDyg)- 第３４弾 佐賀県・基山町 松田一也町長 https://youtu.be/bCmhHzYeufg(https://youtu.be/bCmhHzYeufg)- 第３５弾 青森県・外ヶ浜町 山崎結子町長 https://youtu.be/bMSrH_I1YhU(https://youtu.be/bMSrH_I1YhU)- 第３６弾 福岡県・粕屋町 箱田彰町長 https://youtu.be/91H3Zkh0Y3E(https://youtu.be/91H3Zkh0Y3E)【出演自治体を募集中！】

関心がある首長、自治体、関係者の方々は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/eG3VBCMqoC6ihkTU7

＜首長と◯◯やってみた公式SNS＞

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イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

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