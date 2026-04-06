《 期間限定・待望のエリア拡大 》“みたらし”が主役の新博多土産【博ったらし】の『みたらし饅頭』が、4月上旬より順次、博多駅5か所・北九州エリア4か所に販売拠点を拡大いたします。

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(長崎県佐世保市黒髪町9-15/代表取締役 阪本良一)は、2026年4月上旬より順次、【博ったらし（はかったらし）】の『みたらし饅頭』を博多駅および北九州エリアにおいて、新たに9か所に販売エリアを期間限定で拡大いたします。

“みたらしの ふくよかな甘みと旨み”が 人気の『みたらし饅頭』。

【博ったらし(はかったらし)】は、“みたらし”をテーマにした新しい博多土産をお届けする、令和生まれの和洋菓子ブランド。オープン以来、連日の賑わいを見せております。おかげさまで、博多土産の新たな定番として、また地元・博多の皆様の手土産として親しまれ、リピートしてくださるお客様も増えてきております。

この度、もっと買える場所を増やしてほしい！というお客様のご要望にお応えし、博多エキナカ マイングを飛び出し、博多駅構内および北九州エリアへと販売拠点を期間限定で拡大いたします。

展開するのは、当ブランド一番人気の『みたらし饅頭』。三重に包んだみたらし餡とたれが、もっちり生地の中で豊かに広がり、ふくよかな甘みと旨みがじんわりと感じられる饅頭です。飽きのこない素直なおいしさがあとを引き、つい手が伸びてしまう仕上がりです。

福岡観光のお土産や、大切な方へのちょっとしたご挨拶に。令和生まれの和洋菓子を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■商品概要

みたらし饅頭

三重に包んだみたらし餡とたれが、もっちり生地の中で豊かに広がり、ふくよかな甘みと旨みがじんわりと感じられる饅頭です。飽きのこない素直なおいしさがあとを引き、つい手が伸びてしまう仕上がりです。

5個入 : 1,188円（税込）、10個入 : 2,376円（税込）

（写真）みたらし饅頭5個入

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

Webメディア様のレビュー記事、ラジオ番組でのご紹介、リスナープレゼント企画など、幅広い媒体様からのご連絡をお待ちしております。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

◆販売場所：博多駅 設置期間：4月上旬～6月末予定

お問い合わせはこちら > :https://www.99grp.co.jp/contact/form-brand/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

おみやげ本舗博多

場 所：博多駅 1階コンコース

営業時間：7:00~22:00

おみやげ街道博多

住 所：博多駅 新幹線博多駅改札内 2階コンコース

営業時間：7:00~21:00

おみやげ市場博多

場 所：博多駅 新幹線博多駅改札内 2階コンコース

ひかり広場改札口すぐ

営業時間：7:00～20:00

九州恵みの玉手箱博多店

場 所：博多駅 新幹線博多駅改札内 2階コンコース

営業時間：9:00～19:00

博多銘品蔵 博多口店

場 所：博多駅 博多口コンコース

営業時間：7:00～22:30

※営業時間が変更となる場合がございます。ご来店時は事前に店舗へご確認下さい。

◆販売場所：北九州エリア 設置期間：4月上旬～6月末予定

おみやげ街道小倉

場 所：小倉駅 新幹線小倉駅改札内 3階

新幹線改札口すぐ

営業時間：月～木6:45～20:00、金土日祝6:45～21:00

小倉おみやげ街道ビエラ店

場 所：小倉駅 新幹線小倉駅 3階

営業時間：9:00～21:00

おみやげ街道海峡プラザ店

住 所：福岡県北九州市門司区港町5-1 「海峡プラザ」西館1F

JR門司港駅から徒歩約2分

営業時間：平日10：00～20：00、土日祝10：00～19：00

小倉銘品蔵

場 所：福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 JR小倉駅3階

営業時間：7:00～22:00

※営業時間が変更となる場合がございます。ご来店時は事前に店舗へご確認下さい。

◆ブランドストーリー

◆直営店舗情報

店舗名称：博ったらし マイング店

住 所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

博多駅1F 博多エキナカ マイング（洋菓子エリア）

お問合せ：092-402-3420

営業時間：9：00～21：00（館営業時間に準ずる）

◆公式サイト

ブランドサイト：https://sucreyshopping.jp/hakattarashi

Instagram：https://www.instagram.com/hakattarashi_official

◆直営店舗限定商品のご紹介

◇「みたらしチーズケーキ」 ※各日数量限定

やわらかな求肥を纏ったチーズケーキの中にみたらしを閉じ込め、北海道産生乳でつくったクリームチーズと阿蘇小国ジャージー牛乳の豊かなコクがふわりと広がります。もっちり食感、みたらしとチーズケーキが心地よく溶け合うおいしさをどうぞ。

1ホール：2,160円（税込）

〈冷凍商品〉

◇みたらしマドレーヌ

みたらしグラサージュを生地全体にかけて仕上げた、しっとり食感のマドレーヌ。どこを食べても醤油の香りが広がります。みたらし風味の生地とみたらしグラサージュが重なった、絶妙なみたらし感が、もう一つ食べたくなる癖になる味わいです。

5個入 ：1,188円（税込）

10個入：2,376円（税込）

◇みたらし大福

福岡県製造の特級醤油で仕上げたみたらしたれをもちもちの大福生地で包み、噛むほどにとろりと広がるみたらしの風味が魅力の一品。やわらかく伸びる生地とみたらしの相性がよく、シンプルながら満足感のある味わいです。

6個入：1,296円（税込）

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

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お問い合わせはこちら > :https://www.99grp.co.jp/contact/form-brand/?utm_source=press_release&utm_medium=pr