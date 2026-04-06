《奈良在住者限定》「子ども笑顔写真」と「我が家のペット写真」を大募集！新聞紙面にカラーで掲載。応募は4月17日(金)まで

株式会社 奈良新聞社

奈良新聞社では奈良県内在住者を対象に、4月の奈良新聞本紙内の特集に掲載する「子ども笑顔写真」「我が家のペット写真」の募集を行っています。特集への掲載は無料です。

「子ども笑顔写真」の募集は「奈良を元気にする特集」として、2017年の春にスタートした人気企画です。「我が家のペット写真」は今回初の企画となります。

最高のスマイルの瞬間や、仲良しきょうだいの笑顔、家族の一員のワンちゃんや猫ちゃんたち。かわいさあふれる自慢の一枚をぜひお寄せください。たくさんのご応募をお待ちしています！

※応募の際は、募集要項や掲載条件をよくご覧いただきご応募ください。

「子ども笑顔写真」募集要項

奈良新聞紙面特集（4月27日・28日掲載予定）の「子ども笑顔写真」に掲載するお子様の写真を募集します（掲載無料・掲載日は選べません）。写真はカラーで掲載いたします。

「子ども笑顔写真」掲載イメージ

▼募集要項

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/26_1_ee3e7dcbab63263ea1df0d7046e71ca8.jpg?v=202604061251 ]

▼応募方法

投稿フォームから必要事項を入力の上、写真データを貼付してご応募ください

「子ども笑顔写真」投稿フォーム :https://www.nara-np.co.jp/special/form/child-smile-photo.html?utm_campaign=nara-np_2026smile-prtimes

※写真はjpeg形式でご準備ください

※お子様へのコメント（紙面に掲載されるメッセージ）は20文字以内でご準備ください

「我が家のペット写真」募集要項

奈良新聞紙面特集（4月27日・28日掲載予定）の「我が家のペット写真」に掲載する写真を募集します（掲載無料・掲載日は選べません）。写真はカラーで掲載いたします。

▼募集要項

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155453/table/26_2_b5e25413c27dcb2eb22fc5d4b101388b.jpg?v=202604061251 ]

▼応募方法

投稿フォームから必要事項を入力の上、写真データを貼付してご応募ください

「我が家のペット写真」投稿フォーム :https://entry.nara-np.co.jp/pet-photo/?utm_campaign=nara-np_2026pet-prtimes

※写真はjpeg形式でご準備ください

▼掲載条件 ＜笑顔子ども写真・我が家のペット写真 共通＞

・奈良新聞への掲載は、63mm×93mm以内となり、ご応募いただいた写真を掲載サイズに加工した形での掲載となります。

・未発表（過去に雑誌等で掲載されていない写真）に限ります。

・応募者多数の場合は、抽選となります。

・写真につきましては返却いたしません。

・紙面の都合上、掲載日の急な変更などがございます。前述の掲載条件やその他の掲載までの変更等に許諾していただける方のみご応募ください。

・絵文字は使用できません。

・名字は掲載しません（笑顔子ども写真）。

奈良新聞社

《本リリースに関する問い合わせ》

担当：奈良新聞社 企画部「子ども笑顔写真」係、「我が家のペット写真」係

TEL：0742（32）2112 ※平日9：00～17：30



◇奈良新聞は2026年10月26日に《創刊80周年》を迎えます◇