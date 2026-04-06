NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、オーシャンアート作家「BLUE MARNA」との協働を開始

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、オーシャンアートを製作・販売する作家、井上沙紀子氏による「BLUE MARNA（ブルーマーナ）」との協働を開始いたしました。

本協働の一環として、BLUE MARNAは「ロハスフェスタ万博 2026春」にて、2026年5月4日から5月6日にかけて出店し、作品の売上の一部を当団体へ寄付することで、持続可能な海洋保全活動を支援します。

左：BLUE MARNA、右：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル

【BLUE MARNA について】

大阪府を拠点に活動するオーシャンアート作家 井上沙紀子氏によるブランド。ハワイ語で「奇跡・生命力」を意味する"MANA"に由来する屋号を掲げ、八重山列島の海をモデルにした癒しのアイテムを制作。日本レジュクラフト協会認定講師として、美しい波とグラデーションカラーにこだわった作品を展開している。

Instagram: https://www.instagram.com/bluemarna/

Creema: https://www.creema.jp/c/bluemarna/item/onsale

1. 協働の背景：アートを通じて「守るべき存在」としての海を伝える

BLUE MARNAは、沖縄県八重山列島の海に魅せられたデザイナー井上沙紀子氏によるオーシャンアートブランドです。

日常の空間に海を取り入れることで心豊かな暮らしを提案するだけでなく、「守るべき存在」としての海をアートで伝える活動として、当団体の海洋保全活動に貢献することを決定しました。

オーシャンアートのパネルスマホストラップ

当団体は「海洋ごみゼロの世界」をビジョンに掲げ、革新的な回収技術の開発やデータの可視化に取り組んでいます。この度のBLUE MARNAとの連携で、より多くの方々に海洋環境保護の重要性を発信していきます。

2. 「ロハスフェスタ万博 2026春」への出店について

ロハスフェスタ万博 2026春BLUE MARNAは、大阪・万博記念公園で開催される「ロハスフェスタ万博」にて、アートパネルや雑貨を販売します。

出店期間：2026年 5月4日 (月・祝) ～ 5月6日 (水・振休)

出店時間：9:30 ～ 16:30 (入場券販売は16:00まで)

URL：https://lohasfesta.jp/

会場：万博記念公園 東の広場（大阪府吹田市）

出展内容：オーシャンアートのパネル、スマホストラップ、キーホルダー、コースター等

こだわり：材料ロスの削減や、エコに配慮した簡易包装の実施など、SDGsを意識したお店づくりを行っています。

3.寄付金の活用について

BLUE MARNAからの寄付金は、当団体が進めている海洋ごみの回収技術開発や、世界中の回収活動を可視化する「海洋ごみMAP」の運営、および環境教育事業などに活用させていただきます。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、弊団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

弊団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月１回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に弊団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。