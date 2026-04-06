卓球のバタフライ　インスタグラムでハッシュタグ投稿キャンペーンを実施

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、インスタグラムへの投稿で応募可能な「#私のバタフライ ハッシュタグ投稿キャンペーン」を実施します。

情報収集の場としても利用されるインスタグラムにおいて、愛用いただいているバタフライ製品の写真、その用具へのこだわり、エピソードなどについて投稿していただきます。ユーザー間での交流促進や、用具選びの参考となる情報の普及につなげたいという背景から企画しました。

本キャンペーンでは、インスタグラムで「#私のバタフライ」をつけてバタフライ製品について投稿してくださった方を対象に、抽選で計20名の方へ賞品を贈呈します。

＜賞品＞

・お好きなラケット（1本）とラバー（2枚）のセット 10名様

・セルサード・Tシャツ(https://www.butterfly.co.jp/products/detail/47820.html)（お好きなカラー・サイズ）1枚 10名様

＜応募期間＞

2026年4月6日～5月6日

詳細はバタフライホームページ(https://www.butterfly.co.jp/news/detail/20260406.html)をご確認ください。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。