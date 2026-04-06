ユーザー口コミ数が約3倍に急増。ファンを「お客様」から「仲間」へ──GAMIESとHEALTHREEが仕掛けた新たな広告モデルが、ユーザー主導の認知拡大を実現

GAMIES株式会社

ファンを「お客様」から「仲間」に変える次世代マーケティング企業、GAMIES株式会社（本社：東京都、以下「GAMIES」）は、ゲーミフィケーションとWeb3を活用したヘルスケアゲーム「HEALTHREE(以下、「ヘルスリー」）」を運営する株式会社HEALTHREE（本社：東京都、以下「HEALTHREE」）と連携し、ユーザー主導型の新たな広告モデルの施策(クリエイター制度)を実施いたしました。

本施策では、従来の企業主体による一方的な広告ではなく、熱量の高いファンを「仲間」として迎え入れ、その活動が循環する新たなコミュニティモデルを構築。その結果、SNS等におけるユーザーの口コミ発信数（UGC）が施策期間外と比較して約3倍に急増、インプレッション数も約3倍を記録し、ファンがファンを呼ぶ持続的なファン層の拡大を実現しました。

■なぜ今、「広告」ではなく「ユーザーの口コミ」なのか

多くのプロジェクトやアプリマーケティングにおいて、一時的な広告出稿は認知獲得に有効ですが、「継続的な利用」や「信頼の獲得」には課題が残っていました。特にヘルスリーのような日常の健康習慣をゲーム化するプロダクトにおいては、企業側からのメッセージよりも、「実際のプレイヤーがどう楽しみ、どう健康になったか」というリアルな声こそが、最も強力な行動喚起になります。

そこでGAMIESは、HEALTHREEと共にファンを「お客様（消費者）から「仲間（共創者）』へ変える」ための環境設計を行いました。

■口コミが口コミを呼ぶ「自走するコミュニティ」へ

GAMIESとヘルスリーが設計したコミュニティモデルの導入により、定量・定性の両面で劇的な変化が生まれています。

1. 口コミ量と拡散力の最大化（3倍以上の成長）

施策期間中の投稿数は、通常時と比較して約3倍（103件→338件）に増加。それに伴い、関連投稿のインプレッションも約8万回から約25万回へと約3倍に伸長し、過去最高のパフォーマンスを記録しました。

2. 「広告」ではなく「紹介」による自然流入

特筆すべきは、クリエイター募集に対する新規応募者の約85%が既存ユーザーからの「紹介」経由であった点です。これは、コミュニティ内に「この楽しさを誰かに伝えたい」という熱量が生まれ、ファンが自発的に勧誘を行う「仲間化」が成功したことを証明しています。

3. コンテンツの多様化（動画・グローバル）

テキストだけの投稿にとどまらず、動画コンテンツや海外向け（グローバル）コンテンツの投稿数が急増。単なる機能説明ではなく、「楽しさが伝わる」リッチなコンテンツがユーザーの手によって次々と生み出されるようになりました。

■「熱量を持続させる」3つの環境設計

１. 承認欲求を刺激する「ステージング（舞台）」の設計

単に口コミの発信を促すのではなく、ユーザーが「自分の投稿を見てもらいたい」と自然に思える独自の心理的導線を構築。承認欲求と健全な競争心が生まれる「舞台」を用意することで、自発的にクオリティの高いコンテンツが生まれる文化を醸成しました。

２. 活動が資産に変わる「価値共創エコシステム」

「ファン活動そのものが自身の資産形成になる」という新しい体験価値を提供しました。

３. コミュニティの鮮度を保つ「新陳代謝」の仕組み化

コミュニティ運営の最大の課題である「マンネリ化」と「固定化」を防ぐため、意図的に人の流動性を生み出すサイクルを設計。常に新しい熱量が外部から流入し、内部の熱量と化学反応を起こし続ける「自走する組織構造」を確立しています。

■今後の展望

GAMIESは、本事例で確立したファン共創型のマーケティングモデルを基盤に、今後もWeb3・Web2の垣根を超えたプロジェクト支援を拡大してまいります。 単なる認知拡大にとどまらず、「ファンと共にブランドを育てる」という新しいマーケティングのスタンダードを作り上げていきます。

■HEALTHREE(ヘルスリー)について

「HEALTHREE」は、ゲーミフィケーションと独自の報酬システムを組み合わせた新感覚のヘルスケアゲームアプリです。ゲーム感覚で運動習慣が身につくだけでなく、初期課金や難しい設定なしで運動距離に応じてポイントがどんどん稼げる新しい体験を提供しています。

健康習慣を身に着けたいユーザーはもちろん、企業様の取り組み支援も通してより多くの人が健康で豊かな生活を手に入れることができるよう、取り組んでいきます。

最新のアップデート情報は公式サイト、Discord、X（旧Twitter）などで随時発信しています。

公式サイト：https://heal3.com/

公式Discord：https://discord.com/invite/Cy6Wt8rGgc

公式X（旧Twitter）Global：https://twitter.com/Heal3official

公式X（旧Twitter）Japan：https://twitter.com/HEAL3ofr_jp

株式会社HEALTHREE

株式会社HEALTHREEは「楽しさで人々を健康に」をMISSIONに掲げるヘルスケアテック企業です。ゲーミフィケーションやインセンティブを活用し、未病対策という社会課題に挑戦しています。個人向けヘルスケアアプリ「HEALTHREE」や、企業のウェルビーイング経営を支援する事業や実証実験を通じて、人々の健康習慣の構築と継続的な健康増進に貢献します。

GAMIES株式会社

GAMIES株式会社は、ファンを「お客様」から「仲間」に変える次世代マーケティング企業です。インフルエンサーマーケティングによる一時的な認知拡大にとどまらず、ゲーミフィケーションを活用した仕組みによって、熱量の高いファン＝仲間に変えることを強みとしています。ファンとプロジェクトの架け橋となり、双方に持続的な価値を届けることを目指しています。

公式サイト：https://gamies.io/(https://gamies.io/)

公式X：https://x.com/GAMIES_Official(https://x.com/GAMIES_Official)

お問い合わせ：info@gamies.io