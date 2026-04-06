クオーク株式会社、Startup JAPAN EXPO 2026に出展およびFUNDeal 2026に参加

クオーク株式会社

クオーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：前川 英之）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」への出展、および協業・出資に特化したマッチング面談イベント「Startup JAPAN FUNDeal 2026」への参加をお知らせいたします。

EXPOブースでは、eラーニング講座販売プラットフォーム「Qualif（クオリフ）」および、eラーニングコンテンツ・研修教材の制作支援サービスをご紹介します。FUNDealでは、事業提携・協業・出資にご関心のある企業・投資家の皆さまとの面談を希望しています。また、当社が目指す「資格ライフサイクル管理（CLM）」の構想についても初めてご紹介します。

Startup JAPAN EXPO 2026

スタートアップ・投資家・事業会社など、スタートアップエコシステムに関わるすべての方が一堂に会する日本最大級の展示会です。最新サービスの比較・検討や事業提携のパートナー開拓を効率的に行える場として、毎年多くのビジネスパーソンが参加します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145914/table/5_1_d27f82201a0d40f75bfb70932050be3f.jpg?v=202604061251 ]

出展内容

１. eラーニング講座販売プラットフォーム「Qualif（クオリフ）」

Qualifは、資格試験・検定試験の対策講座や企業研修をオンラインで販売・配信できるクラウド型LMSです。申込フォームから決済・受講管理・修了証発行までをひとつのプラットフォームで完結でき、初期費用0円でeラーニングビジネスをスモールスタートできます。

【こんな方におすすめ】

● 資格・検定試験の実施団体で、試験対策講座をオンライン販売したい方

● 研修会社・教育事業者で、eラーニングコンテンツを自社ブランドで販売したい方

● 人材派遣会社・メーカーで、登録者・代理店向け研修をオンライン化したい方

● 人材開発支援助成金を活用したeラーニング研修事業を立ち上げたい方

２. eラーニングコンテンツ・研修教材制作支援

動画コンテンツ・SCORM・VR/ARなど多様な形式での教材制作をワンストップでご支援します。生成AIを活用したコンテンツ制作プロセスの整備も対応しており、制作コストと期間を大幅に削減します。

【こんな課題を解決します】

● eラーニング教材を作りたいが、制作ノウハウが社内にない

● 既存の集合研修をオンライン化・動画化したい

● 生成AIを使ってコンテンツ制作を効率化したい

３. 【構想紹介】資格ライフサイクル管理（CLM）プラットフォームへのロードマップ

クオークは、学習・試験・資格認定・更新・有効性管理という「資格のライフサイクル全体」を一元管理するCLM（Certification Lifecycle Management）という新カテゴリの確立を目指しています。現在はeラーニング講座販売LMSとして展開中ですが、将来的には資格発行団体や元請け企業の資格有効性管理まで対応した統合プラットフォームへの発展を構想しています。ブースではそのビジョンについてもご紹介いたします。

訪問予約・来場特典

ブースにてご面談いただいた方に、以下の資料をお渡しします。

● Qualif製品紹介資料

● CLM適用可否チェックシート（自社の事業・組織にCLMが適用できるかを確認するための診断シート）

Startup JAPAN FUNDeal 2026

協業・出資に特化した日本最大級のマッチング面談イベントです。スタートアップ・事業会社・CVC・VCが一堂に会し、事前マッチングシステムを活用して20分の1対1面談を行います。

クオークはFUNDealに参加し、eラーニング・人材育成領域での事業提携や、CLMプラットフォームの共同開発・出資にご関心のある企業・投資家との面談を希望しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145914/table/5_2_2f02982685756f08a72ba3505489e18d.jpg?v=202604061251 ]

クオーク株式会社について

社名

クオーク株式会社

代表者

代表取締役社長 前川 英之

設立

2021年11月10日

所在地

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

事業内容

CLMプラットフォーム「Qualif」開発・運営、eラーニングコンテンツ制作支援、LMS/TMS導入支援・運用支援、人材育成コンサルティング

Qualif サービスサイト

https://qualif.jp

本リリースに関するお問い合わせ

クオーク株式会社 舘（やかた）

お問い合わせフォーム：https://qualif.jp/contact/