Musashino Valley AIアカデミア第3期を2026年5月より開講、参加者募集を開始

株式会社Musashino Valley

「次のステップ」に踏み出すすべての人を応援するスタートアップスタジオ「Musashino Valley」を運営する株式会社Musashino Valley（本社：東京都大田区、代表取締役CEO 伊藤 羊一、以下Musashino Valley）は、IKIGAI lab.オーナー 高橋 和馬氏を講師に迎え、「Musashino Valley AIアカデミア 第3期」を2026年5月25日（月）より開講します。

本講座は、“生成AIを触ってはいるが仕事で使いこなせていないビジネスパーソン”を対象に、約2ヶ月（全7回）で「仕事で使いこなせる状態（Work-ready）」を目指す実践型プログラムです。

特設ページ：https://www.musashino-valley.jp/academia-ai-3

申込締切：5月20日（水）23:59まで ※ 4月30日（木）まで早期割実施中

定員：30名（最少催行人員10名）

■ 第2期の実績を踏まえた第3期の開催

第2期の参加者アンケートでは、

・「講座に参加する前の自分とは別人のように、AIを業務に使えるようになった」

・「議事録や事業計画、記事作成などに実際に活用できている」

・「この2ヶ月でAIを使うシーンが一気に増えた」

といった声が寄せられました。

また、満足度調査では低評価（不満）が0件、半数が「強く勧めたい」と回答するなど、高い評価を得ています。

第3期では、これらの成果を踏まえ、より実務に直結する形でプログラムを提供していきます。

■ 「生成AIを、仕事で使いこなせる状態へ」--本講座の特徴

「Musashino Valley AIアカデミア」は、単なるツールの使い方講座ではありません。

“すごいのは知っているが、仕事で使えていない”AI初学者が、約2ヶ月で生成AIを仕事にフル活用できる状態（Work-ready）を目指す実践プログラムです。

議事録・報告・調査・企画・資料作成など、業務直結のテーマを扱い、講座内で実際に手を動かしながら「使える型」に落とし込みます。さらに、講座外でも質問・共有ができるコミュニティを通じて、一人で学ぶのではなく、継続的に実装できる環境を提供します。

AIアカデミアのゴールはAIの知識を得ることではなく、AIを“右腕”として使い、仕事の質とスピードを変えることです。

■ 開催概要

講座名：Musashino Valley AIアカデミア 第3期

形式：オンライン開催

時間：19:30～21:30（各回2時間）

定員：30名（最少催行人員10名）

受講料：55,000円（50,000円+税）※早期申込割引あり

申込締切：5月20日（水）23:59まで

お問い合わせ：mvp@musashino-valley.jp

特設ページ：https://www.musashino-valley.jp/academia-ai-3

お申込み：特設ページのフォームよりお申込みください

※受講期間中はMusashino ValleyのSlackに参加し、講師への質問や参加者同士の交流が可能です。

※欠席時はアーカイブ動画での受講が可能です。

※AI未経験の方でも理解できるよう、補講を用意しています。

※主にChatGPT、NotebookLM、Geminiを活用（無料版でも受講可能）

■ 開催日（全7回）

Day1：5月25日（月）19:30～

Day2：6月4日（木）19:30～

Day3：6月8日（月）19:30～

※6月15日週は復習・キャッチアップ期間として1週休み

Day4：6月22日（月）19:30～

Day5：6月29日（月）19:30～

Day6：7月6日（月）19:30～

Day7：7月13日（月）19:30～

■ カリキュラム（抜粋）

Day1：AIを「検索」から「思考のパートナー」へ（壁打ち／プロンプト基礎）

Day2：AIを「最強の事務局」に（議事録・報告・リサーチ）

Day3：企画・アイデア・ペルソナ設計

Day4：資料作成・リスキリング活用

Day5：プロンプト基礎・分析活用

Day6：思考を「形」にする（デザイン思考／簡易アプリ）

Day7：アウトプット共有（実務活用事例）

■ この講座で得られるもの

・生成AIを“検索・遊び”から卒業し、仕事に活用できる実践力

・議事録／報告／調査／企画／資料作成を効率化する具体スキル

・AIと壁打ちしながら思考を整理・言語化する力

・再現性のあるプロンプト設計スキル

・自分の業務での活用事例（アウトプット）

■ 対象者

・生成AIを基礎から学び直し、短期間で仕事に活かしたい方

・ChatGPTを触っているが業務活用に至っていない方

・業務効率化・生産性向上を実現したい方

・一人でのAI学習に限界を感じている方

・AIを活用して成果を出したいビジネスパーソン

■4月13日（月）説明会開催！

講座の参加者募集に合わせて、4月13日（月）にオンラインにて説明会を開催します。

詳細を直接講師から聞きたい！という方は、ぜひご参加ください。

タイトル：AIアカデミア第3期 説明会

日時：4月13日（月）20:00～21:00

形態：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象者：AIアカデミアにご興味がある方はどなたでもご参加ください！

お申込みURL：https://mvai3-1.peatix.com/

■ メンバー

伊藤羊一（プロデューサー）

Musashino Valley 代表 / 武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長

高橋和馬（講師）

IKIGAI lab.オーナー / AIスペシャリスト

徳差佳奈（アシスタント）

Musashino Valley アカデミア1期生

落合絵美（事務局）

Musashino Valley CCO / 株式会社Kiss and Cry 代表取締役

中村 圭勇（事務局）

Musashino Valley CPO / 株式会社PubliX 代表取締役

降簱 翼（事務局）

Musashino Valley アソシエイト / 株式会社Esfiida 取締役

■ Musashino Valleyについて

Musashino Valleyは、“Guide to the Next”を掲げ、参加者一人ひとりのアントレプレナーシップを育み、行動へとつなげるスタートアップスタジオです。

スクール事業とコミュニティ事業を通じて、個人の挑戦が社会へと広がっていく環境づくりを進めています。

URL：https://www.musashino-valley.jp/

■オンラインコミュニティ「FLAGS」について

FLAGSは、自分の「FLAG（志・目指す世界）」を言語化し、その実現に向けて行動するためのMusashino Valleyのオンラインコミュニティです。メンバー同士の対話や実践を通じて、自分の軸を深めながら、互いの挑戦を応援し合います。

URL：https://flags-mv.jp/about

■ 会社概要

会社名：株式会社MVP

設立：2022年11月

代表者：代表取締役MF 伊藤 羊一

所在地：東京都三鷹市上連雀1丁目12－17 三鷹ビジネスパーク1号館B1F

URL：https://www.musashino-valley.jp/