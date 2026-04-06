専門業務をAIで代行する「AI BPO専門業務アシスタントサービス」の無料トライアルを開始

株式会社AIセキュリティソリューションズ

AIセキュリティソリューションズ株式会社（本社：東京都、以下当社）は、医療・法務・会計・不動産などの専門領域における定型業務を代行する「AI BPO専門業務アシスタントサービス」について、本日より無料トライアルおよび無料相談の提供を開始しました。

本サービスは、生成AIを活用し、診療記録のサマリー作成・契約書のレビュー補助・仕訳チェック・物件査定補助など、専門家が行うドラフト・下準備作業を代行するものです。最終判断と承認は必ず専門家が行う設計のため、品質を担保しながら専門家の時間を判断業務に集中させることができます。

無料トライアルでは、実際の業務データを用いて処理精度や工数削減効果を事前に確認できます。

■ 背景・課題

医療・法務・会計などの専門領域では、高度な判断が求められる一方、その前段階にあるドラフト・調査・データ整理の作業量が大きな課題となっています。

- 専門家の稼働時間の多くがドラフト作業に費やされ、判断・承認業務に集中できない

- 専門人材の採用難が続き、業務量の増加に体制が追いついていない

- 専門性の高い定型作業は外注先が限られ、コストも高い

当社はこれまでの業務支援を通じて、専門領域のドラフト業務が短期間で効果を発揮しやすい領域であると判断し、本サービスの提供を開始しました。

■ サービス概要

サービス名: AI BPO専門業務アシスタントサービス

提供開始: 2026年4月6日

提供形態: BPO型（業務量に応じた従量課金）

無料トライアル: 実データを用いた1週間の検証

対応形式: PDF・Word・Excel・業務システムのデータ

納品形式: ドラフト文書・整理済みデータ・チェックリスト

■ 対応業務

- 医療：診療記録コーディング・サマリー作成

- 法務：契約書レビュー補助・判例リサーチ

- 会計：仕訳チェック・財務データ整理

- 不動産：物件情報入力・査定補助

- ※最終判断・承認は専門家が担当

■ 特徴

１. 実業務で検証できる無料トライアル

実際の業務データを用いた検証が可能で、導入前に処理精度や削減工数を確認できます。

２. システム導入不要のBPO型

新たなシステム開発や設定は不要で、既存の業務フローを大きく変更せずに利用できます。

３. AIと人によるハイブリッド処理

AIによる自動処理に加え、専任スタッフによる確認を行うことで、精度と安定性を確保します。

４. 専門家の判断業務への集中を実現

AIがドラフトと下準備を担当し、専門家は最終確認・判断・承認だけに専念できます。限られた専門人材の生産性を最大化する、「AIアシスタント＋専門家」の業務設計です。

■ 担当者コメント

「専門家の時間を、判断業務だけに使ってほしい。ドラフトや調べものはAIに任せる時代です。『資格を持つスタッフが書類作成に追われている』――そうした現場を変えるために、まずは無料トライアルで効果をご確認ください。」

（AIセキュリティソリューションズ株式会社）

■ 無料トライアル・無料相談

無料トライアル: 実業務データで1週間検証

無料相談: 業務ヒアリング・導入範囲・費用試算

所要時間: 約30～45分（オンライン）

申込方法: Webフォーム

URL: https://forms.gle/541XuEXZBre2CcVx9

■ 会社概要

社名: AIセキュリティソリューションズ株式会社

所在地: 東京都渋谷区恵比寿西２丁目８－４ EX恵比寿西ビル５F

事業内容: AI業務代行（BPO）・AIコンサルティング

URL: https://ai-security-solutions.co.jp/