５グループ総勢３８名の初披露含む１５４点の衣装が集結　『～ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．衣装展～ＫＡＷＡＩＩ ＣＬＯＳＥＴ ｉｎ 大丸東京店』初開催

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店では、４月２４日（金）から５月１１日（月）の期間、日本のポップカルチャーを索引するアーティストを擁するカルチャープロダクション、アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の衣装展を初開催いたします。「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」、「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」、「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ」、「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」、「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ」の５グループ、総勢３８名のメンバーがライブやミュージックビデオ等で実際に着用した衣装、合計１５４着が大丸東京店に大集結します。初披露の新展示衣装や衣装のデザイン画、メンバー全員の直筆メッセージなど、ここでしか楽しめない展示も盛り沢山。単なる衣装展示にとどまらず、ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．の世界を体験できる展覧会です。

ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．とは

日本のポップカルチャーを索引するアーティストを擁するカルチャープロダクション、アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト。総合プロデューサーは元むすびズムのリーダーでモデル・タレントの木村ミサ。「原宿から世界へ」をコンセプトに、世界で活躍できるアイドルの発掘・育成・輩出を目指し活動する。

所属グループ

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ

ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ

ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ

ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ

～ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．衣装展～ ＫＡＷＡＩＩ ＣＬＯＳＥＴ ｉｎ 大丸東京店

●会期／２０２６年４月２４日（金）～５月１１日（月）

●会場／大丸東京店１１階催事場

●営業時間／午前１０時～午後８時まで

●入場時間／午前１０時～午後７時半 （午後８時閉場）※最終日は午後５時半まで（午後６時閉場）

●入場料／一般：２,３００円 （前売り：２,０００円）小学生：１,３００円（前売り：１,０００円）

※未就学児は無料（１８歳以上の保護者同伴必須。保護者１名につき未就学児２名まで）。

●チケット販売サイト： https://kawaii-closet.ticketme.world

●券売開始日時：２０２６年４月４日（土）１０：００～

●主催／大丸東京店

●共催／アソビシステム株式会社

●企画制作／株式会社ＴＡＭＡＲＩＢＡ／ＫＩＲＩＮＺＩ ｉｎｃ． ※イベント内容は変更となる場合がございます。

※価格は全て税込です。