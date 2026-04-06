音楽で種蒔きと地方創生。YOKOSUKA REGGAE BASH 2026開催決定!!

マスターマインド株式会社YOKOSUKA REGGAE BASH2026開催決定ヴィジュアル

イベントコンセプトに“未来への種蒔き”を掲げ2023年から横須賀、三浦半島を巻き込んで始まった野外音楽フェスYOKOSUKA REGGAE BASHも今年4年目を迎える。

日程は9月12日(土),13(日)、場所は昨年と同じ夏島グラウンド特設会場にて今年も入場無料にて開催。

例年同様2つのエリアからなる音楽ライブ以外にも、本イベントならではのフード出店やマーケット出店、コラボ企画も予定されている。

出演ラインナップやイベント詳細、スポンサー募集等は今回リニューアルされたオフィシャルサイト、SNS等で随時解禁していく。

新オフィシャルサイトは https://yokosukareggaebash.com/ まで。

発起人であり実行委員長を務めるRUEED昨年は初日雨に見舞われるも熱狂の２日間

野外音楽フェスの枠を超え、 人と人、人と地域が出会う「きっかけ」という“種”を蒔き続けることで、地域とカルチャーが共に成長していく、そんなYOKOSUKA REGGAE BASH 2026で今年も会いましょう。

ヨコスカレゲエバッシュ実行委員長 RUEED

「YOKOSUKA REGGAE BASH 2026 -未来への種蒔き-」

場所: 夏島グラウンド特設会場

日程: 9/12(土)、13(日) 10時開場 12時開演

入場料: 無料(ドネーション、クラウドファンディング有り)

主催: ヨコスカレゲエバッシュ実行委員会

後援: 横須賀市, 神奈川県

Official Website : https://yokosukareggaebash.com/