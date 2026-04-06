≪京王百貨店新宿店に初出店≫JR東日本おみやげグランプリにて”総合準グランプリ”を獲得した【FiOLATTE】が4月10日（金）より催事出店いたします。

株式会社シュクレイ（写真）サンドクッキー《JR東日本おみやげグランプリ2025“総合準グランプリ”受賞》

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一、本社:東京都港区）は、2026年4月10日(金)～京王百貨店新宿店にて【FiOLATTE（フィオラッテ）】を期間限定で出店いたします。

エスプレッソやカフェラテをイメージした上品な焼き菓子を多数ご用意しております。

【FiOLATTE】は、品川駅構内に店舗を構える“ラテアート”をテーマにしたラテスイーツ専門店です。 “目にも美しく、ゆえに飲むたび心華やぐ”をキャッチコピーに、召し上がっていただく皆様が、華やかな気持ちになるようにと想いを込めました。味わいはもちろんのこと、パッケージにもラテアートを描き、見た目からもブランドの世界観をたのしんでいただけるようこだわっています。

注目商品は、昨年『JR東日本おみやげグランプリ』にて、“総合準グランプリ”を受賞 ※1 した「サンド クッキー」。普段はJR品川駅でしか手に入らない特別なスイーツが、お楽しみいただける貴重な機会です。

なめらかなマスカルポーネチョコ ※2 を、コーヒー香るさっくりと焼き上げたショコラクッキーでサン ドしたラテスイーツです。チョコ ※2 にマスカルポーネを練り込むことで、まるでティラミスのような 上品な味わいをお愉しみいただける、ファンの多い一品です。

※1参照:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001185.000017557.html

※2チョコレートコーチングを使用

また、本催事にて限定販売する『シーズナルギフト・プレシャス(ブラウニー)』もお見逃しなく。常設店では既に完売した、人気を集めた一品です。“ありがとう”や“お疲れ様”の気持ちを添える春の贈り物に。幅広いラインナップで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

◆FiOLATTE 催事店舗情報

【店舗名称】 フィオラッテ 京王百貨店新宿店

【出店期間】 2026年4月10日(金)～2026年4月22日(水)

【住 所】 東京都新宿区西新宿1-1-4 MB階

食品・レストラン部菓子売り場

【営業時間】 10:00～20:30

※日・祝日は、20時まで。館の営業時間に準じます。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆ブランドロゴ&ストーリー

◆フィオラッテ催事商品の一部をご紹介

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

サンドクッキー《JR東日本おみやげグランプリ2025“総合準グランプリ”受賞》

コーヒー香るショコラクッキーで、なめらかなマスカルポーネチョコ ※ をサンドしました。ショコラのコクとコーヒーの香りを、マスカルポーネのまろやかさでやさしく包みました。

※チョコレートコーチングを使用

9枚入1,296円／18枚入 2,592円／27枚入 3,888円（全て税込）

シーズナルギフト・プレシャス(ブラウニー)

厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートとコーヒー豆を練り込んだ生地に、くるみをアクセントとして加えました。ほんのり苦みのきいた、FiOLATTEらしい自慢のブラウニーをお愉しみください。

6個入:1,998円（税込）

ダックワーズサンド

ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームを、ほんのりとシナモンが香るサクサクなダックワーズ生地でサンドしました。華やかなカフェラテの薫りのなかに、ラムレー ズンとシナモンのアクセントが楽しめる、とても濃厚で贅沢なお味の逸品です。

3個入:1,944円（税込） ※要冷蔵、1日数量限定販売

◆常設店舗情報

店舗名称:FiOLATTE エキュート品川店

住 所:〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27

営業時間:平日・土8:00~22:00 日・祝8:00~21:00

※館の営業時間に準ずる

＜公式ホームページ＞

https://sucreyshopping.jp/fiolatte

＜公式X(旧Twitter)＞

https://x.com/FiOLATTE_PR

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/fiolatte_official/

◆会社情報

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、 GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、 フィオラッテ、ドローリー、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr