吉田鋼太郎さんがパンになりきってアテレコ！？八木莉可子さんはその食感に思わず「も～っちりうま！」 新TVCM「超も～っちりパン」篇 4月7日（火）から放映開始

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も～っちり”食感に進化した「超も～っちりパン」シリーズとして、「も～っちり食感キャラメルドーナツ」165円（税込178円）、「も～っちり食感ホイップあんぱん」147円（税込158円）、「も～っちり食感ピザパン」184円（税込198円）の3種類を2026年4月7日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※地域により仕様と価格が異なります。

同日から吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが出演する、新TVCM「超も～っちりパン」篇を全国（一部地域を除く）にて放映いたします。

■吉田鋼太郎さんがコミカルな声でパンを熱演！？「超も～っちり」な進化に驚く八木莉可子さんの“至福の表情”にも注目！

新TVCMは、テーブルの上で超も～っちりパンが喋っているかのように操る吉田さんのシーンからスタート。「ファミマの人気パンが超も～っちりになったよ！」と、新食感を全力でアピールする吉田さんの様子を少し冷めた目で見つめる八木莉可子さんでしたが、いざパンを一口食べると、その「も～っちり」とした弾力とおいしさに「も～っちりうま！」と至福の表情を浮かべます。後半はさらに熱が入り、ついに顔を出しながらパンを喋らせ続ける吉田さんと、それを呆れた表情でじーっと見つめる八木さんのシュールな掛け合いもあり、最後は、美味しそうにパンを味わう八木さんの傍らで、両手にパンを持った吉田さんが「も～ちあわせっ(ハート)」と、お茶目なダジャレを披露してひょっこり隠れる、お二人の個性豊かな表情と「超も～っちり」な魅力が詰まったCMとなっています。

■新CM概要

TVCM放映開始：2026年4月7日（火）

出演者：吉田鋼太郎、八木莉可子

放映地域：全国（一部地域を除く）

動画URL：https://youtu.be/OU7naySChHE

■撮影中のエピソード

青空をバックにしたセットで撮影は行われました。今回の見どころである吉田さんがパンにアテレコをするシーンでは、吉田さんが「もっと食べて食べて～」「僕も食べて～」とアドリブを交えながらパンになりきり、現場は笑いに包まれました。

商品を食べるシーンでは、八木さんがそれぞれのパンの「も～っちり」とした食感を堪能。「美味しくてたまらない」といった自然な笑顔や驚きの表情を見せました。吉田さんのお茶目な演技と、それに対する八木さんのクールな視線や笑顔など、表情のギャップにもご注目ください。

■お二人の“超も～っちり”な幼少期の写真を大公開！お互いを「超も～っちりパン」に例えると？

「超も～っちりパン」にちなんで、吉田さん・八木さんに「超も～っちりな写真（幼少期の写真）」を公開していただきました。

〇ご自身の写真について、当時のエピソードを教えてください。

吉田さん： 多分3～4歳の頃の写真です。家にあった鏡の縁のところで撮ったものですね。この頃、父親に「パパ嫌い」と言ったことがあり、後になって父が「非常にショックだった」と語っていたのを覚えています。今の長女がこの写真の私にそっくりなのですが、もし今娘に同じことを言われたら、しばらく立ち直れないくらい本当にショックですよね。

八木さん： 私は0歳の頃の写真なのですが、予定より早く生まれたのにすごい「ビッグベイビー」だったんです。予定通りに生まれていたらお腹の中でもっと大きくなっていて、「産むのが大変だったんじゃないか」と母から聞きました。

〇お互いの写真を見た感想はいかがですか？

吉田さん：（八木さんの）写真を見て驚いたんですが、もうカラー写真なんですよね！ 私の写真は昭和34年ですからね（笑）。顔がはっきりしていて、つぶらな瞳で可愛すぎますね。「こういう可愛い赤ちゃんがああいう人になるんだな」と道筋が通っています。自分の手をどこへ持っていっていいか分からないような、複雑な手の組み方も大変可愛らしいです。

八木さん： 吉田さんは目やお鼻、口元のあたりにしっかりと今の面影があって可愛いです。普段のお髭がない姿を初めて見ました。

〇それぞれの写真を「超も～っちりパン」に例えるなら？

吉田さん： 僕自身の写真は「も～っちり食感ホイップあんぱん」だと思ったんですけどね。八木さんの写真は、写真撮影の際の光の加減で少し色黒に見えたので「も～っちり食感キャラメルドーナツ」に例えたいですね。

八木さん： 吉田さんの写真は、もちもちしつつもキリッとした面影があるので、かっこいいアーモンドが乗った「も～っちり食感キャラメルドーナツ」だと思います。ちなみに私の写真は、ムチムチ感が似ている「も～っちり食感ホイップあんぱん」ですかね！

〇実際に新商品を試食してみていかがですか？

吉田さん：「も～っちり食感キャラメルドーナツ」は、中にキャラメルクリームが入っていて、何重にも美味しく最後まで飽きずに食べられますね。

八木さん：「も～っちり食感ホイップあんぱん」は、ふわふわすぎて手の跡が残ってしまうほどもちもちでした！食べ応えがあって1つで大満足ですし、甘いパンだけでなくピザパンの“もちもち”もあるのでぜひご賞味ください！

■撮影インタビュー

〇今回の「超も～っちりパン」シリーズの中で、お気に入りのパンを教えてください。

吉田さんは「も～っちり食感ホイップあんぱん」がお気に入りだと回答。「昔からパンが好きなんですが、大人になっても、やっぱり甘いものを食べちゃうんですよね」と、進化したあんぱんへの愛を語りました。

一方、八木さんは「も～っちり食感ピザパン」を選び、「ピザの美味しい味はそのままで、もちもち食感の生地とハイブリッドしたのがとっても美味しくてびっくりしました」とコメント。ホイップあんぱんなども美味しかったとのことですが、一番驚いたのはピザパンだったそうです。

〇“超も～っちりパン”のようにお互いが知る「柔らかい一面」を教えてください。

商品の食感にちなみ、お互いが知る「柔らかい一面」について聞いてみました。

吉田さんにも八木さんの印象を伺うと、「八木さんは基本的にいつも柔らかくて、優しい雰囲気を醸し出しています。人当たりも良く、受け答えも物静かで、全体的に柔らかい人ですね」と、八木さんの穏やかな人柄について語りました。

八木さんは「吉田さんがお子さんにお電話されているとき、普段とは違うパパの顔が見えて、子供にちょっとデレデレした感じが柔らかい一面だと思います」と、吉田さんの家庭的な一面を明かしました。

〇“超も～っちりパン”を食べたときのように、最近「満足感」や「充実感」を感じた瞬間は？

吉田さんは「まだ小さい2人の娘が喜んでくれた時に一番満足感を感じます」と回答。ご自身で作った朝食を、娘さんたちが「美味しい」と言って完食してくれた時が「最高の満足感」だと語りました。

八木さんは、最近ある作品がクランクアップした瞬間を挙げ、「スタッフの皆さんと挨拶を交わした時に『やりきったぞ』という気持ちと一体感を感じて、このお仕事をさせていただけて幸せだなという充実感がありました」と振り返りました。

〇CMで「超も～っちりパン」を食べて笑顔になるように、つい笑顔になってしまう瞬間は？

CMでは一口食べて思わず笑顔になるシーンが描かれていますが、お二人がプライベートで「思わず笑顔になっちゃう瞬間」について質問しました。

吉田さんは「1歳になる子供が立ち歩き始めた姿を見た時」と答え、「酔っ払いのおっさんみたいな格好で、ニコニコしながらフラフラと近づいてくるのを見ると、思わず爆笑してしまいます」と、お子さんの愛らしい成長に目を細めていました。

八木さんは「動物を見ている時です。街中で面白い鳴き声の鳥がいたり、いい顔をしている動物を見つけると、マスクの下でついニヤニヤ笑ってしまいます」と回答しました。

〇今回、人気の3商品が“超も～っちりパン”に進化しましたが、お二人が今年度「進化したい」と思うことがあれば教えてください。

今回、人気のパンが進化したことにちなみ、今年度「進化したいこと・挑戦したいこと」を伺いました。

吉田さんは「芸歴50年になりますが、最近周りのレベルが上がっていて自分がついていけていない気がして。今年は主演舞台があるので、そこで気合を入れてもう一進化させたいです」と意欲を見せました。

八木さんは「英会話を進化させたいです。英会話教室を一度卒業したので、今年は独学で単語やリスニング力を鍛えて、英語力をさらに向上させたいと思っています」と力強く語りました。

〇この”超も～っちりパン”をどんな時に、どんな方におすすめしたいですか？

吉田さんは「これから気候も良くなってくるので、愛犬の散歩がてら娘たちも連れて、ファミリーマートでこのパンを買って、桜が咲いている公園や芝生の上でみんなで食べたいなと思います」と、家族団らんでの楽しみ方を提案しました。

八木さんは「さまざまな世代の方に食べていただきたいですが、特に仕事や勉強を頑張ったお疲れの人におすすめしたいです」と回答。ご自身も食べているうちにもちもちに癒されたとのことで、「もちもちの幸せが体中に広がってほしいです」と温かいメッセージを寄せました。

〇今後演じてみたい「普段の自分とは違う意外な役柄」などはありますか？

吉田さんは、今後やってみたい意外な役として「道端の石」を挙げ、「よくワークショップなどで昔あったのですが、一度も上手くできたことがない『石』に挑戦できたら、また進化につながるんじゃないか」とユニークな抱負を語りました。

八木さんは「意外とすごい怒る役をやってみたいです」と告白。「普段あまり大声で怒ることがないので、沸点が低くてすぐに怒るような役に挑戦して、今まで見たことのない自分の姿を見てみたいです」と、新たな役柄への意欲を見せました。

【商品詳細】

【商品名】も～っちり食感キャラメルドーナツ

【価 格】165円（税込178円）

【発売日】2026年4月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツです。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピングしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感ホイップあんぱん

【価 格】147円（税込158円）

【発売日】2026年4月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※北海道では仕様が一部異なります。

【商品名】も～っちり食感ピザパン

【価 格】184円（税込198円）

【発売日】2026年4月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピングしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

「超も～っちりパン」商品サイト（4月6日（月）12:30公開予定）

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2604_motchiribread_cp_VemPhfns.html

【キャンペーン情報】

■ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）のパンいずれか1品買うごとに、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）のパン全品に次回使える20円引きレシートクーポンがもらえる！

実施期間：2026年4月7日（火）～4月20日（月）

使用期間：2026年4月7日（火）07:00～4月27日（月）

※沖縄県では実施しておりません。

■「超も～っちりパン誕生記念」Xキャンペーン

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると、期間中に抽選で10,000名さまに「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」のいずれか1品の無料クーポンが当たります。

実施期間：2026年4月7日（火）08:00～4月13日（月）23:59まで

使用期間：2026年4月7日（火）08:00～4月20日（月）

※沖縄県では実施しておりません。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。