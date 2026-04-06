[4/7(火)～4/12(日)]【SPEEVファッションウィーク】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、4/7(火)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【SPEEVファッションウィーク】を開催いたします。

【SPEEVファッションウィーク】では、パシオスのオリジナルスタイル(PB)[スピーブ(スピーブ)]のアイテムを集めた特集を開催いたします。

人気モデル・ヨガインストラクター[石井里奈さん]着用のアイテムや、おすすめコーデ、シューズやインナー・靴下まで、種類豊富に集めました。

- SPEEV(スピーブ)とは

パシオスが提案するアクティブスタイルです。幅広いスポーツシーンで活躍できる[赤いロゴのSPEEV]と、新レーベルのスポーツの機能性と、街に溶け込むファッション性を融合した[グレーロゴのSPEEV]がございます。

- チラシはこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/106_1_15771e0f4b5a1f1b4908442bc8436798.jpg?v=202604061251 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/CxHFsq4）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）