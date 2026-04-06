★紙も電子も★20周年に感謝を込めて、ポイント＋5%UPクーポン利用で最大20％還元【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO【全品対象】期間限定のポイント還元率+5%クーポンで、最大20％還元！！

2026年8月で漫画全巻ドットコムは20周年を迎えます。

ご愛顧に感謝を込めて、20周年イヤーとなる今年はたくさんのキャンペーンを企画中！4月は普段のポイント還元率に＋5%アップで、最大20％還元となるクーポンを発行いたします！

紙書籍も電子書籍も対象となり、ゲットしたポイントは1年間有効。漫画全巻ドットコムでの次回以降のお買い物の際に、1ポイント＝1円分としてご利用いただけます。

ポイントがざくざく貯まるこの期間に上手に貯めて、普段のお買い物をもっとお得に！

春アニメの原作など、話題作を多数取り揃えてお待ちしております。

今だけのポイント還元率はコチラ！ :https://www.mangazenkan.com/special/2698.html漫画全巻ドットコム本店特設ページへ遷移します

【キャンペーン期間】2026年4月6日(月)10:00~2026年4月20日(月)23:59

※本キャンペーンは予告なく中止、または変更する場合があります。

※該当クーポンは、会員登録済みかつログイン状態でご購入の際にのみご利用頂けます。

▼紙書籍は当店限定の特典付きも多数♪

https://admin.mangazenkan.com/items/book/benefit/

▼電子書籍はクーポン利用で【最大20％】還元！

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▼新規会員登録キャンペーンも開催中です！

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【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。

紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。

お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

公式サイト：https://www.mangazenkan.com/

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【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】

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【株式会社TORICOについて】

世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに

「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。

TORICOはそんなサービスを目指しています。

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公式サイト：https://www.torico-corp.com/