政府の成長戦略17分野「フードテック」や食と農林水産業の未来を「協創」する研修型カンファレンス「ONE SUMMIT 2026 in 新潟」を開催

一般社団法人ローカル・スタートアップ協会

一般社団法人ローカル・スタートアップ協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：斎藤潤一）は、食と地域、農林水産業の未来を公民連携で議論するカンファレンス「ONE SUMMIT 2026 in 新潟」を、2026年5月28日（木）新潟市・朱鷺メッセで開催します。

テーマは、 " 協創 "

農業・食産業・テクノロジー・金融・行政・スタートアップなど多様な分野のプレイヤーが立場を越えて集まり、現場のリアルな課題を本音で語り合い、対話し、次のプロジェクトや挑戦の種を生み出す研修型カンファレンスです。

プログラム概要

こんな方におすすめ

特長1：現場のリアルな本音を持ち寄る分科会/探求会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181109/table/2_1_4eb0e9ff4a831d41980a15789f2b4229.jpg?v=202604070451 ]- 食と農林水産業の未来を本気で考えたい方- 地方創生や地域ビジネスに関わっている方- AI / DXを現場に実装したい方- 新規事業を考えている方- 異分野の実践者と繋がりたい方

参加する全員が当事者として、現場の課題・挑戦を持ち寄ります。少人数制（各10名程度）で結論を急がず、問いを深める対話形式で次の一手を探究します。

特長2：新潟の生産者や特産品に出会うブース企画

新潟県内の事業者によるブース企画。直接プレイヤーとつながり、土地の風土や魅力を知れる場です。

特長3：全国の実践者が持ち寄る「次の一手」

「登壇者が話し、参加者が聞く」という一方向型のカンファレンスではなく、異業種が交わり、参加した一人一人が、次の一手や課題解決のヒントを持ち寄り、「協創」や新たな市場を生み出します。

なぜ今、新潟か--「日本の縮図」で実装する

「ONE SUMMIT」は第一次産業の持続可能性・新ビジネスモデルをテーマに、宮崎、東京開催を経て本開催で第4回目の開催となります。農業関係者、スタートアップ、企業、自治体、研究者など全国から集結し累計500名以上が参加しました。

日本の食農分野は今、複数の歴史的変化が同時進行しています。農林水産業の就農者は高齢化が進み、食料自給率（カロリーベース）は38%に低迷（農林水産省、2024年度）。一方で農林水産物・食品の輸出額は2024年度に1兆5,000億円に達し、2030年目標の5兆円に向けた成長余地が広がっています。

こうした「危機と可能性」が交差するなかで、政府は近年、かつてない規模で食農分野のスタートアップ・地域産業支援に乗り出しています。

新潟は今、日本の食農の「課題と可能性」が最も密度高く交差している地域のひとつです。「新潟で詰まる論点は、日本中が抱えている論点」と仮説を立て、ここで成立するビジネスモデルは、同様の課題を持つ地域にも展開し得る普遍性を持つと私たちは考えます。

主催者コメント

（一社）ローカル・スタートアップ協会 代表理事 斎藤 潤一

「国の政策が大きく動いている今こそ、現場の実践者が『協創』によって動き出すタイミングです。みどりの食料システム法の施行、地方創生2.0の本格始動、スタートアップ育成5カ年計画の折り返し--三つの大きな波が重なる2026年は、ローカルのスタートアップにとって最大のチャンスの年になると確信しています。新潟というリアルな課題と豊かな地域資源を持つ地で、全国の実践者が一堂に会し、次の一手を共に描く。それがONE SUMMIT 2026です。」

プロフィール：（一社）ローカル・スタートアップ協会 代表理事 斎藤 潤一

1979年大阪府生まれ奈良県育ち。米国シリコンバレーのスタートアップ企業で働く。帰国後、2006年表参道でデザイン会社を創業。2011年の東日本大震災を機に「ビジネスで地域課題を解決する」を使命に活動を開始。 2017年4月新富町役場が設立した地域商社「こゆ財団」の代表理事に就任。

1粒1000円ライチのブランド開発やふるさと納税で寄付金を累計100億円以上を集める。2018年12月に総理大臣官邸にて国の地方創生の優良事例に選定される。2020年GOOD DESIGN賞、2022年総務大臣賞受賞。

2019年10月に農業課題を解決するために収穫ロボットを開発するAGRIST株式会社を創業。代表取締役社長就任。ベンチャーキャピタル、地域金融機関などから資金調達。2023年農林水産大臣賞を受賞。世界最大級のテクノロジーの展示会CESなど国内外30以上のアワードを受賞。

Forbes Asia 100選定など、その活動は米国最大級メディアCNNで世界に紹介される慶應義塾大学大学院 非常勤講師一橋イノベーションレビュー論文「ソーシャルテックが世界の社会課題を解決する」

開催実績（累計500名以上参加）

ONE SUMMIT 2024 in 宮崎（宮崎市）

ONE SUMMIT 2025 in 東京（東京・赤坂）

ONE SUMMIT 2025 Autumn（東京・赤坂）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WWg1NOan-zk ]

主催団体について

一般社団法人ローカル・スタートアップ協会（Local Startup Association / LSA）

農林水産省の「みどりの食料システム戦略」の実現を目指し、産学官金と地域を連携させて地域経済の創出を支援する非営利団体。「食と農の未来を耕す」をミッションに、起業家・実務家が学び合う場づくり、分野を越えた協創プロジェクトの創出、地域資源を活かした新産業の創出に取り組む。全国の実践者が集う「ONE SUMMIT」を中心に、出会いと議論の場を定期的に開催している。

HP：https://local-startup.jp/(https://local-startup.jp/)