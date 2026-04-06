HELLO KITTY×ear PAPILLONNERコラボアイテムご紹介
株式会社パルグループホールディングス
株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町 代表取締役社長：小路 順一）が展開する『ear PAPILLONNER』からHELLO KITTY×ear PAPILLONNERコラボアイテムが登場。
詳細を見る :
https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/earpapillonner/2026/hello_kitty/
ear PAPILLONNER定番商品『樹脂パーツトート』の樹脂パーツがリボンに！
浅草橋の工房にて作られる文庫革財布。ファスナーの引手にもリボン。
晴雨兼用折り畳み傘のトップにさりげなくリボンが。
牛革ポーチに施されたビッグサイズのリボンは刺繍で。
株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町 代表取締役社長：小路 順一）が展開する『ear PAPILLONNER』からHELLO KITTY×ear PAPILLONNERコラボアイテムが登場。
世代を問わず広く親しまれている「ハローキティ」の愛らしさと、ear PAPILLONNERらしさを表現した初めてのコラボレーション。
さりげなく主張したい個性と品質の良さにこだわった、大人らしく楽しめるコレクションです。
※販売に先駆けてオンラインサイトPALCLOSETとZOZOTOWNでは2026年4月10日(金)より先行予約販売中。(在庫が無くなり次第終了)
アイコニックなリボンモチーフをear PAPILLONNERらしく表現したブラックアイテムを中心に、下記画像以外の商品を含めた合計13型のシリーズを展開予定。
詳細を見る :
https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/earpapillonner/2026/hello_kitty/
ear PAPILLONNER定番商品『樹脂パーツトート』の樹脂パーツがリボンに！
浅草橋の工房にて作られる文庫革財布。ファスナーの引手にもリボン。
晴雨兼用折り畳み傘のトップにさりげなくリボンが。
牛革ポーチに施されたビッグサイズのリボンは刺繍で。
★ear PAPILLONNER(イア パピヨネ)とは?
◆OFFICIAL WEB SITE
https://www.palcloset.jp/earpapillonner
◆CONCEPT
日常【ベーシック】の大切さと非日常【トレンド】の面白さを改めて実感するをコンセプトに
ベーシック×トレンドをミックスした遊び心のあるファッション雑貨を提案
いつものファッションにスパイスを
◆取り扱いアイテム
バッグ、アクセサリー、ストール、洋服、靴、他ファッション小物
※本リリースの内容は、予告なく変更される場合があります。
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