HELLO KITTY×ear PAPILLONNERコラボアイテムご紹介

株式会社パルグループホールディングス株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町 代表取締役社長：小路 順一）が展開する『ear PAPILLONNER』からHELLO KITTY×ear PAPILLONNERコラボアイテムが登場。

世代を問わず広く親しまれている「ハローキティ」の愛らしさと、ear PAPILLONNERらしさを表現した初めてのコラボレーション。

さりげなく主張したい個性と品質の良さにこだわった、大人らしく楽しめるコレクションです。

※販売に先駆けてオンラインサイトPALCLOSETとZOZOTOWNでは2026年4月10日(金)より先行予約販売中。(在庫が無くなり次第終了)

アイコニックなリボンモチーフをear PAPILLONNERらしく表現したブラックアイテムを中心に、下記画像以外の商品を含めた合計13型のシリーズを展開予定。

詳細を見る :https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/earpapillonner/2026/hello_kitty/

ear PAPILLONNER定番商品『樹脂パーツトート』の樹脂パーツがリボンに！浅草橋の工房にて作られる文庫革財布。ファスナーの引手にもリボン。晴雨兼用折り畳み傘のトップにさりげなくリボンが。牛革ポーチに施されたビッグサイズのリボンは刺繍で。

★ear PAPILLONNER(イア パピヨネ)とは?

◆OFFICIAL WEB SITE

https://www.palcloset.jp/earpapillonner

◆CONCEPT

日常【ベーシック】の大切さと非日常【トレンド】の面白さを改めて実感するをコンセプトに

ベーシック×トレンドをミックスした遊び心のあるファッション雑貨を提案

いつものファッションにスパイスを

◆取り扱いアイテム

バッグ、アクセサリー、ストール、洋服、靴、他ファッション小物

※本リリースの内容は、予告なく変更される場合があります。

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