ホロライブプロダクションの二次創作ブランド「holo Indie」が、カフェ経営シミュレーションゲーム『えりぃとかふぇへようこそ』のSteamストア公開

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、さめGames開発のカフェ経営シミュレーションゲーム『えりぃとかふぇへようこそ』のSteamストアを公開し、事前ウィッシュリスト登録受付を開始したことをお知らせいたします。

■どきどきのえりぃとカフェ経営ゲームが登場！

『えりぃとかふぇへようこそ』は、ホロライブ所属0期生の「さくらみこ」が主人公のカフェ経営シミュレーションゲームです。

接客やメニューの開発をしながら、どきどきのカフェ経営をお楽しみいただけます。

本作の発売は、2026年5月18日（月）を予定しております。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4434680/Welcome_to_Elite_Cafe/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UB2ma-CHeHU ]

【スクリーンショット】

■４つのサブゲームも収録！

本作では、本編の『えりぃとかふぇへようこそ』以外に4つのサブゲームもお楽しみいただけます。

1.35P大作戦

本作の開発者「さめGames」が、2024年6月にholo Indieからリリースしたタワーディフェンスゲーム「みこスナイパー」のもう一つのストーリーをお楽しみいただけます。

みこスナイパー：https://store.steampowered.com/app/2971440/_/

2.みこち計算して

数字を穴埋めして計算を完成させるクイズゲームです。これが出来たらあなたもえりぃとに！？

3.声当てキング

ホロライブタレントの配信中のボイスが出題。流れてくる音声がどのタレントの声マネかを当てるクイズゲームです。

4.わたファーム

ホロライブ所属4期生の「角巻わため」が主人公のローグライト農場経営ゲームです。育てた作物はカフェに出荷？

■作品情報

タイトル：えりぃとかふぇへようこそ

ジャンル：経営シミュレーション

プレイ人数：1

予定発売日：2026年5月18日（月）

価格：980円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4434680/Welcome_to_Elite_Cafe/

対応言語：日本語 / 英語 / インドネシア語 / タイ語 / 中国語(簡体字 / 繁体字）/ 韓国語

開発元：さめGames （https://twitter.com/shark_35P）

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

・サービス及び運営会社のご紹介

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日