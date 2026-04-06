いつものパンとひと味違う！「超も～っちり」食感！ファミマ社員が「過去最高レベル・トップクラス」と太鼓判！人気のパンが驚きの食感になった「超も～っちりパン」3種類が4月7日（火）から発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も～っちり”食感に進化した「超も～っちりパン」シリーズとして、「も～っちり食感キャラメルドーナツ」165円（税込178円）、「も～っちり食感ホイップあんぱん」147円（税込158円）、「も～っちり食感ピザパン」184円（税込198円）の3種類を2026年4月7日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※地域により仕様と価格が異なります。

■人気パンが“超も～っちり”食感に進化し、満足感がさらにアップ！

このたび発売する「超も～っちりパン」シリーズは、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンといった日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない“超も～っちり”食感に進化させた新商品です。ファミマルベーカリーでご好評いただいている「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった商品として開発いたしました。食べ応えのあるも～っちり食感を追求することで、人気のパンにさらなる満足感を付与し、皆さまの毎日の食卓に「うれしい」をお届けいたします。

■ファミマの社員193名を対象に社内アンケートを実施

発売に先駆けて、ファミリーマート社員193名を対象に、新商品「超も～っちりパン」の試食アンケート調査を実施いたしました。本調査において、「直近2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食しており、かつパンが非常に好き・どちらかといえば好き」と回答した社員124名の回答を集計した結果、そのうち、当該設問への無回答者を除く74%（89名）の社員がこれまでのファミマルベーカリーのパンと比較して、今回の新食感は「過去最高レベル」または「トップクラス」と回答しました。また、初めて食べたときの印象についても、同対象者の76%（94名）が「想像を大きく超えた」または「想像以上」と回答。日頃から自社製品を喫食している社員の多くが、これまでの製品との違いを実感する結果となりました。

■ファミマのパン好き社員のコメント（アンケート回答より抜粋）

アンケートでは、新食感に対する驚きや、美味しい、友人に勧めたいなど熱のこもったコメントが多く寄せられました。

・「もっちりすぎてパンということを一瞬忘れました。とってもおすすめです！」

・「この食感、コンビニの域を超えて専門店でもそうそうお目にかかれない、もっちりに加えてとてもバランスの取れた食感だと思います！」

・「とにかくもちもち生地でコンビニ史上最高のもちもち感なのではと思いました！」

・「触った瞬間から今までと違う！と思いました」

・「生地がモッチモチで本当に美味しいです。色んな友人に大きな声で薦めたいです！」

・「パン屋さんに負けない、ファミリーマートの新しい看板商品」

【調査概要】

・調査期間：2026年3月11日

・調査対象：ファミリーマート社員193名

・集計対象数：124名（選定条件：過去2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食、かつパンが「非常に好き」または「どちらかといえば好き」と回答した層）

・実施対象商品：新商品「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」を含む計6種類

※集計の際、設問ごとの無回答者は母数から除外しています。

【商品詳細】

【商品名】も～っちり食感キャラメルドーナツ

【価 格】165円（税込178円）

【発売日】2026年4月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを

絞ったドーナツです。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピング

しました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】も～っちり食感ホイップあんぱん

【価 格】147円（税込158円）

【発売日】2026年4月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※北海道では仕様が一部異なります。

【商品名】も～っちり食感ピザパン

【価 格】184円（税込198円）

【発売日】2026年4月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピングしました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

「超も～っちりパン」商品サイト（4月6日（月）12:30公開予定）

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2604_motchiribread_cp_VemPhfns.html

【キャンペーン情報】

■ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）のパンいずれか1品買うごとに、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）のパン全品に次回使える20円引きレシートクーポンがもらえる！

実施期間：2026年4月7日（火）～4月20日（月）

使用期間：2026年4月7日（火）07:00～4月27日（月）

※沖縄県では実施しておりません。

■「超も～っちりパン誕生記念」Xキャンペーン

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると、期間中に抽選で10,000名さまに「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」のいずれか1品の無料クーポンが当たります。

実施期間：2026年4月7日（火）08:00～4月13日（月）23:59まで

使用期間：2026年4月7日（火）08:00～4月20日（月）

※沖縄県では実施しておりません。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

【ファミマルについて】

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：21年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。