ＲＥ１００電力、系統用蓄電池向け 「O&M×アグリゲーション一体型サービス」開始

RE100電力株式会社

ＲＥ１００電力株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧：小西 雄大、以下「Ｒ Ｅ１００電力」）は、系統用蓄電池事業者向けに、O&M（運用・保守）とアグリゲーショ ンを一体で提供する新サービスの提供を開始いたしました。

本サービスは、24 時間 365 日の監視体制のもと、蓄電所の運用から市場取引、保守管理 までをワンストップで提供することで、事業者の収益最大化とリスク低減を実現します。





■ 背景

近年、再生可能エネルギーの普及に伴い、系統用蓄電池の重要性が高まっています。一方 で、蓄電池の収益は市場取引と密接に関係しており、運用状況を正確に把握しないままの 保守管理には大きなリスクが伴います。

当社は、「O&M とアグリゲーションが分離されている状態は運用責任の一貫性が担保されにくい」と考え、運用・市場取引・保守管理を一体で提供する体制が不可欠であると判断しました。



■ サービスの特長

1．O&Mとアグリゲーションの一体提供

アグリゲーションを担う当社自身が、24 時間 365 日の遠隔監視や緊急時対応、定期点検・ メンテナンスまでを統括的に実施します。これにより、蓄電池の運用状況をリアルタイムで把握し、運用・市場取引・保守管理を一体で提供する最適な運用体制を構築します。



2．業界最安級の手数料体系

アグリゲーション業務委託手数料は市場利益に対して 5％とし、契約期間は 1 年または 5 年から選択可能です。なお、5 年契約を選択いただいた場合には初期費用は不要となります。これにより、事業者の負担を抑えつつ、⾧期的な収益最大化を支援します。



3．需給調整市場参入までの収益サポート

需給調整市場での取引には事前審査が必要であり、その期間はJEPXでの運用が中心となります。当社ではこの期間中においても収益機会を最大化するため、蓄電所の電力を1日あたり10万円で買取するサービス※1を提供いたします。これは、複数の需要家を持つ小売電気事業者である当社だからこそ実現可能な仕組みです。



■ 見学について

実際のアグリゲーション運用現場の見学にも対応しております。

ご希望の際は、ＲＥ１００電力までお問い合わせください。

■ 今後の展開

当社は今後も、再生可能エネルギーの普及および電力市場の高度化に対応し、アグリゲーションとO&Mの一体運用を通じて、蓄電池ビジネスの価値最大化に貢献してまいります。



※1 条件有（詳しくはお問い合わせください）



■ ＲＥ１００電力株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/28_1_4f3eb4587cc446fe9c4f96882da8999f.jpg?v=202604070851 ]



リリース原文はこちら▶

https://prtimes.jp/a/?f=d107409-28-9165c920ff02dd420b9a0e93a9d1cb87.pdf

会社概要

会社名：RE100電力株式会社

本社所在地： 東京都中央区日本橋二丁目9番10号 L.Biz日本橋８階

代表者：代表取締役社長 小西雄大

設立日：2016年3月

資本金：3億7500万円

事業概要：再生可能エネルギー事業

URL：https://www.re100-denryoku.jp