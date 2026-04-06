【社会人0年目の巣立ち】Well Bodyがビジネス職インターン「ビズメン」の卒業式を開催！健康経営市場を自らの手で切り拓いた学生たちが次のステージへ

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、2026年3月30日（月）に、当社の主力事業である企業向けフィジカルケアサービスOffi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」の拡大を牽引してきた大学4年生のビジネス職インターン（通称：ビジネスメンバー）の卒業式を執り行いました。

■ 開催の背景：ただのインターンではなく「社会人0年目」として

Well Bodyでは、インターン生を「大学生」として扱うことはありません。彼らを「社会人0年目」のビジネスメンバー（ビズメン）として迎え入れ、経営陣の直下で営業やマーケティングなどの裁量権を大きく渡し、事業成長の中核を担う存在として育成しています。

この度、大学卒業とともにWell Bodyを巣立つ4年生メンバーたちのこれまでの多大なる貢献を称え、そして新たな社会人生活への門出を祝すため、全社を挙げて「ビズメン卒業式」を開催いたしました。

■ 卒業式の様子（当日のレポート）

当日は、代表取締役の水野・吉村をはじめ、後輩となるビジネスメンバーや理学療法士メンバーが集結しました。

卒業生からのプレゼンテーション

Well Bodyでのインターン期間を通じて「自分がどう変わり、社会にどんな価値を残せたか」、そして「4月からの社会人生活での決意」が語られました。

経営陣からの贈る言葉

「理学療法士の価値を社会に広める」という高い壁に共に挑み、泥臭く奮闘した日々への感謝と、今後の飛躍への期待を込めたエールが送られました。

■ 卒業生（ビズメン）のコメント（※一部抜粋）

「Well Bodyでは、学生だからという言い訳が通用しない『本物のビジネス』を経験できました。ここで学んだ視座の高さは、4月からの新天地でも必ず武器になると確信しています。」

「代表のすぐ側で、事業が拡大していくプロセスを肌で感じられたことは一生の財産です。後輩たちには、この環境を使い倒してさらに会社を大きくしてほしいです。」

■ 今後の展望

Well Bodyは、卒業していくメンバーを「退職者」ではなく、共に健康経営のスタンダードを創り上げた「生涯の同志（アルムナイ）」と考えています。今後も彼らとの関係を継続し、それぞれのフィールドでの活躍を応援してまいります。

また、彼らが築き上げた土台を引き継ぎ、さらに事業を加速させる「次世代のビズメン」の採用を強化しています。「圧倒的な成長環境で、自らの市場価値を高めたい」「社会課題を解決する事業を創りたい」という熱意ある学生の挑戦をお待ちしています。

▼ ビジネス職（インターン）特設採用サイト

URL：https://44422955.hs-sites-na2.com/business-recruitment

▼ ビズメン公式Instagram（リアルな活動を発信中！）

URL：https://www.instagram.com/wellbody_bizmen?igsh=MTR1a29udWhxemJsbA==

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都港区南青山3-5-2 南青山第一韮澤ビル 2C

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com